Yta

Alla Kärchers produkter för manuell rengöring är särskilt framtagna för att uppfylla rengöringsaktörernas krav. De avlägsnar snabbt och pålitligt alla vanliga föroreningar utan att inverka negativt på olika ytor. Numera räcker det inte att enbart leverera rengöringsresultat för att uppfylla rengöringsaktörernas och fastighetsskötarnas professionella krav. De utvalda rengöringsmedlen måste erbjuda mycket mer: behaglig doft, modern miljömässig hållbarhet, pålitlig dosering av koncentrat och idealisk hantering, t.ex. ergonomiska flaskor.