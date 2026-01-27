Delar

Inom tillverkningsindustrin finns miljontals reservdelar som måste rengöras varje dag som förberedelse inför beläggningar eller före ihopsättning. Inom denna sektor är kraven vad gäller rengöringsresultat, skyddande av ytor och undanhållande av rester extremt höga. På grund av detta har Kärcher utvecklat särskilda högeffektiva rengöringsmedel med vilka imponerande resultat kan uppnås då de används tillsammans med vanliga reservdelsrengörare liksom Kärchers reservdelsrengörare inom Bio-sortimentet. Som en följd av detta har Kärcher Bios reservdelsrengörare PC Bio 100 och PC Bio 200 mottagit ”Automechanika-utmärkelsen”. Samtliga av Kärchers reservdelsrengörare är fria från NTA och lösningsmedel (VOC-fria).