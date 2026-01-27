Golv

Kärchers FloorPro-rengöringsmedel är mycket effektiva och ger utmärkta rengöringsresultat på kortast tid med mindre ansträngning. Inom Kärchers rengöringssystem kombineras maskiner, tillbehör och rengöringsmedel på bästa möjliga sätt. På så vis blir arbetet enklare, snabbare och smidigare att utföra. Ytterligare fördelar är det optimala skyddet av rengöringsmaskiner och de ytor som ska rengöras.