Golv
Kärchers FloorPro-rengöringsmedel är mycket effektiva och ger utmärkta rengöringsresultat på kortast tid med mindre ansträngning. Inom Kärchers rengöringssystem kombineras maskiner, tillbehör och rengöringsmedel på bästa möjliga sätt. På så vis blir arbetet enklare, snabbare och smidigare att utföra. Ytterligare fördelar är det optimala skyddet av rengöringsmaskiner och de ytor som ska rengöras.
Punktrengöring
Kärchers FloorPro-rengöringsmedel är mycket effektiva och ger utmärkta rengöringsresultat på kortast tid med mindre ansträngning. Inom Kärchers rengöringssystem kombineras maskiner, tillbehör och rengöringsmedel på bästa möjliga sätt. På så vis blir arbetet enklare, snabbare och smidigare att utföra. Ytterligare fördelar är det optimala skyddet av rengöringsmaskiner och de ytor som ska rengöras.
Daglig rengöring
Kan användas överallt; för underhållsrengöring av alla vattentåliga och halvhårda golv; extremt ekonomiskt; rengöring utan ränder; mycket låg skumbildning; löser på ett pålitligt sätt upp föroreningar av olja, fett och mineraler; torkar snabbt
Ytbehandling & golvvård
Rengöring och skötsel i ett; avlägsnar märken efter klackar och skosulor; bildar en högtäckande vårdande hinna; halkfritt; smutsavvisande; friktionståligt
Grovrengöring
Kraftfull djuprengöring; kraftiga föroreningar; avlägsnar även envisa rester; mycket effektivt; avlägsnar enkelt vax osv.; låg skumbildning, miljövänligt, frisk doft