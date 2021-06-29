Rengöring av stengodsklinker

Robust och halksäker golvbeläggning

Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionshastighet. Denna typ av golvbeläggning finns i många varianter och färger, vilket gör att den passar i olika typer av byggnader – inklusive verkstäder, storkök, tankstationer, korridorer, hotellobbyer och järnvägsplattformar. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.

Stengodsklinkern består av ett behandlat, homogent lermaterial. Den spraytorkade massan pressas under högt tryck, bränns vid en temperatur över 1200 °C och sintras kraftigt i processen. Detta ger en särskilt hård golvbeläggning med mycket fasta egenskaper och en mycket låg vattenabsorptionskapacitet (mindre än 0,5 % i vikt), vilket innebär att det också kan användas utomhus – vatten kan inte ackumuleras i plattan, därför är det mycket sällsynt att delar lossnar, även vid minusgrader. Det finns olika typer av stengodsklinker: Ytbehandlade plattor (borstade, grovt polerade eller polerade) och obehandlade plattor med en texturerad eller naturlig yta.