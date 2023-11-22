Rengöring av anläggningsmaskiner
Anläggningsmaskinernas värld är tung och smutsig. Enorma mängder jord, slam och lera, färg- och lackstänk eller torkad betong deponeras och orsakar höga belastningar. Rengöringsåtgärder på byggarbetsplatsen och i företaget eller flottan, inklusive rengöring av entreprenadmaskiner, är därför centrala för att upprätthålla de dyra maskinernas funktion och värde. Underhåll och reparation kräver också rengöring. Om du vill arbeta effektivt bör du veta när kallt och varmt vatten med högt tryck, ultrahögtrycksteknik eller torris efterfrågas och varför hyttrengöring är viktigt.
Mellanrengöring av anläggningsmaskiner på byggarbetsplatsen: Mobilt kallvatten-högtryck
Oavsett om det gäller kran, dumper eller grävmaskin – anläggningsmaskiner arbetar under de tuffaste förhållandena och måste fortfarande vara 100 procent funktionella. För att säkerställa att de fungerar smidigt även under en byggfas är det viktigt att hålla anläggningsmaskiner rena på byggarbetsplatsen.
Maskinerna bör också rengöras innan de körs från en byggarbetsplats till företaget, för att inte äventyra vägtrafiken på grund av överdriven smuts. Kallvatten-högtryck har fördelen att maskinkomponenter som kedjor, spadar eller hjul kan befrias från smuts effektivt och utan användning av rengöringsmedel under korta uppställningstider.
Tips – Använd högtryckssläp:
Med ett högtryckssläp kan byggnadsställningar, betongsilos eller formar effektivt rengöras från envis smuts direkt på byggarbetsplatsen.
Teknik och arbetssätt: Vad är viktigt vid rengöring av anläggningsmaskiner?
Högtryckstvättar som används på byggarbetsplatser måste uppfylla olika krav. En robust konstruktion är förutsättningen för att enheten enkelt ska kunna transporteras på pall eller flyttas hängande i krankrok på byggarbetsplatsen. Förutom tillräckligt tryck (minst 200 bar) behöver högtryckstvätten dessutom en vattentillförselhastighet på minst 1 000 l/min för att kunna rengöra anläggningsmaskiner ordentligt, eftersom endast med denna stora mängd vatten kan den nödvändiga spolningsprestandan uppnås för att transportera bort stora mängder smuts. Huruvida en eldriven modell eller varianter med diesel- eller bensinmotor är att föredra beror på respektive användningsområde. Beroende på omständigheterna och enheten måste en vattenanslutning på plats, en tank eller en högtryckssläpvagn användas för vattenförsörjningen.
Olika munstycken finns som tillbehör. Platta strålmunstycken avlägsnar grov smuts på ytan, till exempel på spadar eller släpvagnar. Spetsiga munstycken lossar i sin tur smuts som härdats på ett litet område. Om båda funktionerna ska kombineras är roterande munstycken med flera strålar rätt val: Flera utlopp med punktstråle roterar och ger hög kraft till större ytor. De används ofta vid formrengöring.
Tips – Rengör betongblandaren noggrant:
Betongblandare rengörs först genom att man tillsätter vatten och grus i blandaren efter tömning, som sedan körs i några minuter. Blandningen avlägsnas sedan, och denna process kan upprepas. Om betong finns kvar på eller i betongblandaren kan en betongborttagare appliceras, som sköljs bort med en högtryckstvätt.
Grundläggande rengöring av anläggningsmaskiner i drift: Varmvatten-högtryck, rengöringsmedel & co.
Efter byggfasen återgår anläggningsmaskiner till anläggningen eller flottan, där grundrengöring är en förutsättning för underhåll och nödvändiga reparationsarbeten. I vissa fall blir skador synliga först när de stora mängderna smuts har avlägsnats – detta undviker krypande skador som leder till höga reparationskostnader med tiden.
Temperatur, tryck och kemi: Rengör snabbt anläggningsmaskiner vid tvättområdet
Stationära anläggningar på tvättplatser som är utrustade med varmvatten-högtryckstvättar är vanligtvis meningsfulla. På grund av den höga temperaturen kan ett bättre rengöringsresultat uppnås snabbare, särskilt med fet och oljig smuts.
Dessutom kan ett rengöringsmedel användas för att förbättra effekten. Det är viktigt att det är ett avskiljarvänligt rengöringsmedel (märkt med ASF). Detta är det enda sättet att säkerställa att oljeavskiljaren fullgör sin uppgift och att den föreskrivna vattenbehandlingen utförs på ett tillförlitligt sätt.
Tips – Använd en däck- och grovsmuts-tvättanläggning:
För byggföretag eller uthyrningsföretag med en stor flotta av anläggningsmaskiner kan det vara värt att investera i en däck- och grovtvättanläggning. I en sådan rengörs däck, axlar, underrede, framsida, sidor och, när det gäller bandfordon, drivlina – i motsats till manuell rengöring av anläggningsmaskiner är det en betydligt snabbare process som, om systemet är konstruerat på lämpligt sätt, är lämpligt även för 50-tonsmaskiner som sikt- och krossanläggningar.
Observera avloppsvatten: Specifikationer för avfallshantering vid rengöring av anläggningsmaskiner
Vid rengöring av anläggningsmaskiner genereras stora mängder smutsigt vatten. Oljor, till exempel från hydraulik, kan också lösas upp och hamna i avloppsvattnet. Därför måste det alltid säkerställas att de lokalt gällande avloppsvattenreglerna och föreskrifterna för vattenrening följs. Vid tvättområden i drift måste oljeavskiljare och vid behov vattenrening sättas upp.
För känsliga, högpresterande maskiner: Torrisblästring för rengöring av anläggningsmaskiner
I allmänhet är anläggningsmaskiner robust konstruerade, varför rengöring med högt tryck lätt är möjligt. Men när det gäller punktrengöring före underhållsarbete eller detaljerad rengöring vid bearbetning av anläggningsmaskiner, till exempel, krävs effektiv, restfri och skonsam teknik. Detsamma gäller rengöring av ytor av känsliga material – i båda fallen spelar torrisblästring in. Fördelen med att arbeta utan vatten är att det också är möjligt att arbeta säkert kring känsliga system eller elektriska installationer.
Torrisblästring: Hur rengöring av anläggningsmaskiner fungerar.
Tricket: I partikelblästringsprocessen används CO2-granulat som blästermedel. Till skillnad från de flesta andra slipmedel som inte ändrar sitt aggregationstillstånd under arbetsprocessen, sublimerar den frusna CO2 till CO2-gas omedelbart efter att ha träffat ytan. Detta innebär att inga sliprester finns kvar, och anläggningsmaskinerna rengörs mycket försiktigt. Även de områden där vatten inte kan användas är lysande för torrisstrålar.
Det finns olika munstyckesgeometrier och storlekar för varje applikation, och pelletsen kan dessutom strimlas i en scrambler för ännu mer skonsam rengöring. Dessutom finns det stora torrisblästringsmaskiner som kan drivas med central tryckluft eller en kompressor, samt externt levererade pellets, samt en lösning som genererar de erforderliga pelletsen själv och är tillräcklig för många applikationer.
Underhållsrengöring och förberedelse: Torris för rengöring av anläggningsmaskiner som grävmaskiner
Om reparationer ska utföras måste arbetsområdet först rengöras. Torrisblästring är mycket lämplig för punktrengöring – före service av motorrummet, för avlägsnande av avgasrester vid avgasåterledningsventilen eller vid avlägsnande av olja, fett eller vaxrester från axelkomponenter eller lager. På så sätt skadas inte små komponenter, elektronik och hydraulik i högpresterande maskiner.
Tips 1 – Rengöring av tätningsytor:
Om komponenter ska bytas ut måste tätningsytorna rengöras innan nya komponenter placeras på dem – med torris är ytorna släta och rena, utan irriterande repor orsakade av applicering och gnidning med lösningsmedel.
Tips 2 – Torris för invändig rengöring:
Med lågt tryck och en scrambler är torris också lämplig för rengöring av interiören – dörrkanter, beslag, knappar, sittdynor, lådöverdrag eller ventilationsutblås kan befrias från smuts eller fläckar effektivt och utan fukt.
Rengöring av hytter på anläggningsmaskiner: bra för användare och arbetssäkerhet
Med vissa maskiner är det viktigt att man rengör hytten noggrant från fina smuts- och dammpartiklar med en våt/torr dammsugare. På detta sätt kan skador på elektriska, hydrauliska eller elektroniska system, som kan orsakas av damm, smuts och fukt, undvikas. Dessutom drar medarbetarna nytta av den knappt dammiga andningsluften, vilket minskar risken för att man utvecklar en lungsjukdom.
En annan central aspekt av rengöring av hytten är fönsterrengöring. Om fönstren inte är rena kan detta få allvarliga konsekvenser – vid dålig sikt lan maskinens funktion inte nyttjas som den ska. I många fall leder dålig sikt också till en högre risk för skador eller olyckor.
EXEMPEL – Med ultrahögtryck mot kraftig smuts: Formrengöring
Formrengöring är en särskild utmaning. Torkad betong ska avlägsnas från metallstommar, trä och plast. Medan ytrengöringsmedel med lågt tryck används för mer känsliga material krävs ultrahögtrycklösningar från 500 till 1 200 bar för metallramarna. I detta fall måste anställda vara utrustade med erforderlig personlig skyddsutrustning (PPE). För att minska den fysiska belastningen för användarna ökar också halvautomatiska lösningar. Om det rör sig om komplexa, kostnadskrävande system, monteras en ultrahögtryckslans på en robot som systematiskt rensar formen. Roboten detekterar dock ännu inte var kontaminering finns och var den inte gör det.