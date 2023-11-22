För känsliga, högpresterande maskiner: Torrisblästring för rengöring av anläggningsmaskiner

I allmänhet är anläggningsmaskiner robust konstruerade, varför rengöring med högt tryck lätt är möjligt. Men när det gäller punktrengöring före underhållsarbete eller detaljerad rengöring vid bearbetning av anläggningsmaskiner, till exempel, krävs effektiv, restfri och skonsam teknik. Detsamma gäller rengöring av ytor av känsliga material – i båda fallen spelar torrisblästring in. Fördelen med att arbeta utan vatten är att det också är möjligt att arbeta säkert kring känsliga system eller elektriska installationer.

Torrisblästring: Hur rengöring av anläggningsmaskiner fungerar.

Tricket: I partikelblästringsprocessen används CO 2 -granulat som blästermedel. Till skillnad från de flesta andra slipmedel som inte ändrar sitt aggregationstillstånd under arbetsprocessen, sublimerar den frusna CO 2 till CO 2 -gas omedelbart efter att ha träffat ytan. Detta innebär att inga sliprester finns kvar, och anläggningsmaskinerna rengörs mycket försiktigt. Även de områden där vatten inte kan användas är lysande för torrisstrålar.

Det finns olika munstyckesgeometrier och storlekar för varje applikation, och pelletsen kan dessutom strimlas i en scrambler för ännu mer skonsam rengöring. Dessutom finns det stora torrisblästringsmaskiner som kan drivas med central tryckluft eller en kompressor, samt externt levererade pellets, samt en lösning som genererar de erforderliga pelletsen själv och är tillräcklig för många applikationer.