Arbetssäkerhet på byggarbetsplatser
Varje arbetsområde har sina egna individuella faror – oavsett om de är fysiska eller psykiska. Arbetssäkerheten spelar dock en mycket viktig roll på byggarbetsplatser, eftersom olycksrisken enligt statistiken är nästan dubbelt så hög som på andra arbetsplatser. Arbetshälsa och säkerhet inom byggbranschen omfattar också korrekt underhåll och tillhörande korrekt rengöring av arbetsplatsen.
Varför är arbetssäkerhet på byggarbetsplatser och i verkstäder så viktigt?
Byggbranschen är under ständig förändring och omfattas av många lagbestämmelser för att skydda arbetstagarnas hälsa. Arbetssäkerheten spelar en särskild roll på byggarbetsplatsen. Beroende på byggfasen eller väderförhållandena utsätts personal för enorma fysiska och psykiska risker. Farliga ångor, damm eller stor tidspress kan leda till hälsoproblem. Det är därför desto viktigare att känna till de vanligaste farokällorna och att vidta lämpliga skyddsåtgärder. Detta skyddar inte bara anställda, utan förenklar också processer och ökar lönsamheten i byggprojekt.
Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att säkerställa en säker arbetsmiljö genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatsen eller i verkstäder. Arbetssäkerhetsåtgärder inkluderar till exempel rätt skyddskläder eller lämpligt skydd. Å andra sidan måste arbetstagare följa dessa regler och genomföra dem samvetsgrant.
Riskkällor på byggarbetsplatser och i verkstäder
Olika faror och belastningar kan förekomma på byggarbetsplatsen såväl som i verkstäder. Eftersom ett byggprojekt består av många små processer. Möjliga riskkällor inkluderar, men är inte begränsade till:
- Ständigt föränderliga arbetsplatser och arbetsförhållanden
- Arbete i värme, kyla eller hög luftfuktighet
- Direkt hantering av tung utrustning och maskiner
- Arbete på hög höjd eller i smala och mörka arbetsmiljöer
- Användning av farliga byggmaterial och kemikalier
- Arbete med skadligt damm och smuts
Smuts och damm som riskkällor
En faktor som väsentligt påverkar arbetssäkerheten på byggarbetsplatser är den övergenomsnittliga exponeringen för buller, damm och annan smuts. Byggdamm är till exempel en del av det dagliga arbetet inom byggbranschen. Sådant damm kan orsaka massiva skador på personers hälsa. För vid inandning kan de påverka luftvägarna och skada hälsan på lång sikt. Vid kapning, fräsning eller slipning genereras olika typer av damm. Förutom trädamm är kvartsdamm också ett farligt ämne inom byggbranschen som uppstår vid bearbetning av tegel, betong eller murbruk. Men bearbetning av gips, olika typer av kalksten eller hårda stenar som marmor släpper också ut giftigt damm.
Smuts som betongrester som fastnar på arbetsverktyget kan också äventyra arbetssäkerheten på lång sikt och ha en varaktig effekt på maskinernas funktionalitet. Korrekt underhåll är därför viktigt och bör utföras med regelbundna intervall.
Användningen av modern teknik och lämplig skyddsutrustning minimerar riskerna på byggarbetsplatsen enormt och säkerställer rätt arbetssäkerhet inom byggbranschen.
Avlägsna byggdamm
Dålig sikt eller oanvändbara arbetsutrustning är bara några av konsekvenserna av ökad dammbildning på arbetsplatsen. Utöver dessa säkerhetsaspekter underskattas ofta hälsorisken med byggdamm. Konsekvenserna sträcker sig från irritation och inflammation i luftvägarna till kroniska lungsjukdomar och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancersjukdomar. Professionell utsugning och avlägsnande av byggdamm kan effektivt säkerställa en dammtät miljö.
Öka arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen och minimera riskerna
Byggarbetsplatser måste vara ordentligt säkrade enligt lag. Därför måste driftansvariga på byggarbetsplatsen ta fram ett lämpligt säkerhetskoncept och upprätta brandskydds- och räddningsplaner. Här är några allmänna tips för att förbättra arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen:
1. Säkerställ stabilitet på byggarbetsplatsen
Ställningar, gångbanor och utrustning måste säkras och vara i gott skick i alla stadier av byggandet.
2. Tillhandahåll skyddskläder
Skyddsåtgärder för arbete inkluderar även rätt arbetskläder. Till exempel måste skyddsskor, skyddshjälmar, hörselskydd och skyddsglasögon tillhandahållas.
3. Installera fallskyddsanordningar
Från en fallhöjd på mer än 1 meter måste säkringar fästas.
4. Placera varnings- och informationsskyltar
För arbetsområden med högre risknivå måste varningsskyltar installeras. Dessa indikerar till exempel vilka farliga ämnen som används eller vilka skyddskläder som ska bäras i detta område.
5. Regelbunden rengöring av arbetsområden
Även om många arbetsområden utsätts för mycket smuts i nästan varje skede av konstruktionen, bör de regelbundet rengöras från smuts och damm. Tekniska hjälpmedel som byggdammsugare eller byggdammavskiljare kan användas för att direkt undvika byggdamm under många arbetssteg och för att öka arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen.
Öka säkerheten: Använd tekniska hjälpmedel på ett målinriktat sätt
För att snabbt och enkelt öka arbetssäkerheten på byggarbetsplatser kan personal inom byggbranschen skyddas specifikt mot fint damm med små tekniska anpassningar. Men även efter att arbetet är gjort är rengöringsutrustning, ställningar och fordon viktiga för att säkerställa funktionaliteten.
Här är fler tips för att förbättra arbetssäkerheten inom byggbranschen:
1. Bearbeta material i extra markerade områden
För att säkerställa att fint damm och byggdamm inte sprider sig för mycket vid bearbetning av olika material, bör material om möjligt bearbetas i separat utsedda områden. Även om detta kan förlänga vägarna lite, har det flera fördelar: Arbetare använder tung utrustning som sågar eller fräsmaskiner endast i vissa delar av byggarbetsplatsen, vilket skyddar andra anställda från buller eller smuts. Dessutom minimeras riskområdet till en bråkdel av arbetsområdet.
2. Arbeta dammfritt: Samla upp byggdamm under bearbetningen
För att förhindra att byggdamm rörs upp i första hand bör det alltid extraheras direkt där arbete för närvarande utförs. Sugadaptrar för sågning eller fräsning fästs vid utsläppskällan och extraherar en stor del av det fina dammet och byggdammet direkt vid bearbetning av betong eller andra byggmaterial.
Med hjälp av ett apparatuttag på våta och torra dammsugare kan många kommersiellt tillgängliga maskiner anslutas direkt till byggdammsugaren eller dammutsuget. Medan byggdammsugare används för att suga upp avsatt damm, används dammutsug vid dammsugning av dammutsläpp från manuella, elektriska eller pneumatiska verktyg och är anslutna direkt till bearbetningsverktyget via en sugslang. På grund av den integrerade automatiska uppstarten slås utsugssystemet på direkt vid arbete. De integrerade filtren fångar upp även de finaste dammpartiklarna och förhindrar att de sprids inom arbetsområdet.
Dammsugare med ett helautomatiskt filterrengöringssystem har en annan fördel. Du kan se när de integrerade filtren behöver rengöras. På grund av en kort luftblåsningsåterföring rengör filtren sig själva, säkerställer oavbrutet arbete och sparar tid, eftersom de gör manuell rengöring överflödig.
3. Rengör arbetsytor regelbundet
Trots att dammet sugs upp kan det hända att det fortfarande distribueras i arbetsområdet. Men även i arbetssteg där ingen direkt utsugning är möjlig är en grundlig rengöring av arbetsområdet absolut nödvändig för att alltid garantera arbetssäkerhet på byggarbetsplatser. Dammet kan annars virvla upp och skada anställda, maskiner, system eller elektroniska komponenter på lång sikt. För att detta fina damm ska absorberas säkert bör arbetsområden befrias från skadligt damm. Om smutsen absorberas omedelbart efter att arbetet har utförts ökar detta arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen. Om byggdammet lägger sig på marken över natten bör en grundlig rengöring påbörjas följande dag.
För större områden rekommenderas användning av sopmaskiner och dammsugare med drivna eller åkbara sopmaskiner. Tack vare de svepande rullarna kan en stor mängd byggdamm och annan smuts avlägsnas på mycket kort tid.
4. Underhåll och rengöring av arbetsutrustning och anläggningsmaskiner
För att säkerställa långsiktig arbetssäkerhet på byggarbetsplatsen måste den använda utrustningen också underhållas och rengöras regelbundet. Detta inkluderar arbetsutrustning som sågar, slipmaskiner eller borrar, men även entreprenadmaskiner som grävmaskiner eller hjullastare. Efter en tid kan inte bara ytligt byggdamm eller annan smuts, såsom trä- eller metallspån, jord eller betongrester, fastna på utrustningen, utan det kan också tränga in i maskinernas inre. Detta kan ibland påverka funktionaliteten och i en nödsituation äventyra arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen.
För att bevara maskiner och arbetsutrustning som en långsiktig investering bör regelbunden rengöring av anläggningsmaskiner, verktyg och liten utrustning vara en del av det dagliga arbetet. Med lämplig utrustning som en högtryckstvätt kan detta arbete utföras snabbt och effektivt. I kombination med högpresterande rengöringsmedel kan även envis smuts från väg och byggarbetsplats enkelt avlägsnas med antingen kallt eller varmt vatten.
Mindre verktyg som verktyg, elverktyg eller maskiner bör alltid rengöras från grov, ytlig smuts med en dammsugare i första steget. Till exempel är en högtryckstvätt lämplig för smuts som fastnat på enheter utan strömförsörjning, liksom för något större byggmaskiner. För särskilt kraftig nedsmutsning, såsom betongrester, används en varmvatten-högtryckstvätt. Tack vare det höga trycket kan även envis smuts avlägsnas på ett tillförlitligt sätt utan att angripa enheterna och deras yta. På så vis kan fordon, anläggningsmaskiner eller hela metallytor rengöras på byggarbetsplatser i samband med arbetssäkerhet.
Rengöra verktygen
Lämplig arbetsutrustning krävs för effektivt arbete på byggarbetsplatsen. Smuts och byggdamm som samlas på en byggarbetsplats kan dock sätta igen arbetsutrustning som spadar, skottkärror eller verktyg. Noggrann rengöring och skötsel är en viktig del av arbetsrutinen så att verktygen fungerar tillförlitligt och säkert på lång sikt. Beroende på enheten och graden av nedsmutsning används olika rengöringsanordningar – från högtryckstvättar till dammsugare.
Rengöring av anläggningsmaskiner
Anläggningsmaskinernas värld är tung och smutsig. Enorma mängder jord, slam och lera, färg- och lackstänk eller torkad betong deponeras och orsakar höga belastningar. Rengöringsåtgärder på byggarbetsplatsen och i företaget eller flottan, inklusive rengöring av entreprenadmaskiner, är därför centrala för att upprätthålla de dyra maskinernas funktion och värde. Underhåll och reparation kräver också rengöring. Om du vill arbeta effektivt bör du veta när kallt och varmt vatten med högt tryck, ultrahögtrycksteknik eller torris efterfrågas och varför hyttrengöring är viktigt.