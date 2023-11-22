Arbetssäkerhet på byggarbetsplatser

Öka arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen och minimera riskerna

Byggarbetsplatser måste vara ordentligt säkrade enligt lag. Därför måste driftansvariga på byggarbetsplatsen ta fram ett lämpligt säkerhetskoncept och upprätta brandskydds- och räddningsplaner. Här är några allmänna tips för att förbättra arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen:

1. Säkerställ stabilitet på byggarbetsplatsen

Ställningar, gångbanor och utrustning måste säkras och vara i gott skick i alla stadier av byggandet.

2. Tillhandahåll skyddskläder

Skyddsåtgärder för arbete inkluderar även rätt arbetskläder. Till exempel måste skyddsskor, skyddshjälmar, hörselskydd och skyddsglasögon tillhandahållas.

3. Installera fallskyddsanordningar

Från en fallhöjd på mer än 1 meter måste säkringar fästas.

4. Placera varnings- och informationsskyltar

För arbetsområden med högre risknivå måste varningsskyltar installeras. Dessa indikerar till exempel vilka farliga ämnen som används eller vilka skyddskläder som ska bäras i detta område.

5. Regelbunden rengöring av arbetsområden

Även om många arbetsområden utsätts för mycket smuts i nästan varje skede av konstruktionen, bör de regelbundet rengöras från smuts och damm. Tekniska hjälpmedel som byggdammsugare eller byggdammavskiljare kan användas för att direkt undvika byggdamm under många arbetssteg och för att öka arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen.

Öka säkerheten: Använd tekniska hjälpmedel på ett målinriktat sätt

För att snabbt och enkelt öka arbetssäkerheten på byggarbetsplatser kan personal inom byggbranschen skyddas specifikt mot fint damm med små tekniska anpassningar. Men även efter att arbetet är gjort är rengöringsutrustning, ställningar och fordon viktiga för att säkerställa funktionaliteten.

Här är fler tips för att förbättra arbetssäkerheten inom byggbranschen: