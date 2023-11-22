Rengör verktyg och utrustning
Lämplig arbetsutrustning krävs för effektivt arbete på byggarbetsplatsen. Smuts och byggdamm som samlas på en byggarbetsplats kan dock sätta igen arbetsutrustning som spadar, skottkärror eller verktyg. Noggrann rengöring och skötsel är en viktig del av arbetsrutinen så att verktygen fungerar tillförlitligt och säkert på lång sikt. Beroende på enheten och graden av nedsmutsning används olika rengöringsanordningar – från högtryckstvättar till dammsugare.
Rengöring av arbetsutrustning: viktigt för funktion och säkerhet
Arbetsutrustning och verktyg är värdefulla investeringar som säkerställer smidigt arbete på byggarbetsplatsen. För att säkerställa deras korrekta funktion, värdebevarande och lång livslängd är regelbunden och noggrann rengöring av arbetsutrustning nödvändig. Kontaminering kan leda till följande, ibland allvarliga skador, till exempel:
- Avlagringar av fasta ämnen, såsom metall- och träspån, betongrester och andra rester med vassa kanter kan leda till skador på ytan med korrosion och rostbildning.
- Fint byggdamm kan ackumuleras i luftventiler i elektrisk och bensindriven utrustning och leda till igensättning och därav resulterande överhettning. Kortslutningar – eller i värsta fall explosioner – kan bli resultatet.
- Smutsiga drivkedjor slits ut snabbare. Detta leder initialt till begränsad funktion ända till totalfel på enheten.
- Färskt och torkat byggslam på trappor och stegar angriper permanent deras yta. Smutsiga arbetsutrustning och verktyg gör dessutom att de inte ligger säkert i dina händer, vilket ökar risken för olyckor.
- Fett- och oljeavlagringar kan försämra funktionen hos ett arbetsutrustning och förorena arbetsstyckena. Dessutom utgör feta, hala verktyg en säkerhetsrisk.
Rengöring av olika arbetsutrustning
På en byggarbetsplats finns ett stort antal större och mindre verktyg och arbetsutrustning av olika slag. Förutom de större anläggningsmaskinerna är transportutrustning, borr- och pålningsmaskiner, betongblandare, vibratorer och lyftanordningar, är små redskap som verktyg, hjälpmedel och små apparater särskilt viktiga. Utan skottkärror, stegar och trappstegar, spadar, murspacklar, hammare, tång och liknande fungerar ingenting. Elverktyg och maskiner samt små apparater används också på många ställen varje dag. De utsätts alla för de högsta belastningarna, smuts och damm.
Vilka rengöringsapparater för vilka arbetsutrustning?
För att rengöra arbetsutrustningen och verktygen säkert och noggrant används följande rengöringsapparater i synnerhet:
Verktyg, små apparater och hjälpmedel
- Mot rost: Slippapper, stålull, stålborste, verktygsolja, vax, rostskyddsmedel
- Mot olja och fett: fettlösande tvållösning, trasa, svamp, torr trasa
- Annan smuts: Rengöringsmedel, verktygsolja
- Högtryckstvätt
- Varmvatten-högtryckstvätt
- Dammsugare
Elverktyg och maskiner
- Dammsugare, borste, trasa
- Tryckluftsrenare
- Rengöringsolja, rengöringsmedel
- ev. högtryckstvätt för löstagbara delar
Rengöring av anläggningsmaskiner
Anläggningsmaskinernas värld är tung och smutsig. Enorma mängder jord, slam och lera, färg- och lackstänk eller torkad betong deponeras och orsakar höga belastningar. Rengöringsåtgärder på byggarbetsplatsen och i företaget eller flottan, inklusive rengöring av entreprenadmaskiner, är därför centrala för att upprätthålla de dyra maskinernas funktion och värde. Underhåll och reparation kräver också rengöring. Om du vill arbeta effektivt bör du veta när kallt och varmt vatten med högt tryck, ultrahögtrycksteknik eller torris efterfrågas och varför hyttrengöring är viktigt.
Rengöringsutrustning
Rengör verktyg med högtryckstvätt
Arbetsutrustning utsätts för de högsta belastningarna på byggarbetsplatser. Ändå måste deras funktionalitet vara 100 procent garanterad. Förutom omfattande intensiv rengöring efter slutfört byggnadsarbete är daglig mellanrengöring efter varje användning en viktig faktor för att upprätthålla enheternas funktion.
Den viktigaste rengöringsanordningen för kraftig nedsmutsning: högtryckstvätten. Den kan även avlägsna åtsittande smuts och envisa avlagringar snabbt och tillförlitligt, utan användning av rengöringsmedel och med liten ansträngning. Hjul, spadar, rännor och kedjor befrias från lera, byggdamm och till och med betongrester vid högt tryck.
Mobila högtryckstvättar är särskilt lämpliga för användning på byggarbetsplatser, där ett brett utbud erbjuds. Det finns olika storleksklasser, drivenheter och tryckvarianter samt kall- och varmvattenstrålar för att uppfylla många olika krav. Beroende på om det till exempel redan finns en vatten- eller kraftledning finns det enheter med el- eller dieseldrift, med vattenanslutning eller tank. Med kompakta enheter är användarna särskilt mobila och kan snabbt och enkelt nå de olika områdena på byggarbetsplatsen. Olika munstycken finns som tillbehör, till exempel med vilka vattenstrålen kan riktas in för platt eller punktrengöring.
Högtryckstvätt av manuella små apparater och verktyg är också möjligt: För att göra detta bör verktyget placeras i ett stabilt, säkert kar. Viktigt även här: Arbeta alltid med tillräckligt säkerhetsavstånd och skyddskläder. Verktygen ska sedan torkas av väl.
Rengöring av verktyg utan högtryckstvätt
Om möjligt bör man rengöra verktyg dagligen efter avslutad arbetsprocess, för att befria dem från eventuell smuts innan den torkar och leder till korrosion.
Slam och jord: Torkat slam eller jord knackas först av och tvättas sedan bort med en grov borste, en svamp eller trasa i tvålvatten. Viktigt: Efter våtrengöring måste verktyget torkas väl så att rost inte bildas.
arbetsutrustning som inte får våtrengöras ska rengöras med lämpligt rengöringsmedel eller rengöringsolja efter avlägsnande av grova avlagringar. Oljan eller rengöringsmedlet placeras på en mjuk trasa med vilken apparaten torkas noggrant. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att även svåråtkomliga områden rengörs så bra som möjligt.
Rost på verktyg av stål och järn avlägsnas med stålborste, stålull och sandpapper. Ytan ska sedan gnidas in med verktygsolja för att förhindra att ny rost bildas.
Rengör verktyg med sugkoppar
Förutom den grova förorening som orsakas av hårdnat slam, betong och smörjmedel, orsakar fint byggdamm och trädamm ofta höga rengöringskostnader. Detta fina damm utgör en betydande hälsorisk och bör därför undvikas så mycket som möjligt. För detta ändamål finns effektiva suganordningar som används till exempel vid borrning eller slipning. Det är dock inte möjligt att helt undvika byggnadsdamm.
Uppvirvlat damm lägger sig inte bara på ytorna, utan kommer också in i insidan av arbetsutrustning som elverktyg och maskiner, samt små apparater genom små öppningar. Säkerhetsdammsugare och våt-/torrdammsugare kan hjälpa till här. Beroende på tillämpningen kan olika tillbehör användas för rengöring av arbetsutrustning: Smalare munstycken är särskilt lämpliga för dammsugning av ventilationsöppningar och för svåråtkomliga områden används golvmunstycken på plana ytor.
Avlägsna byggdamm
Dålig sikt eller oanvändbara arbetsutrustning är bara några av konsekvenserna av ökad dammbildning på arbetsplatsen. Utöver dessa säkerhetsaspekter underskattas ofta hälsorisken med byggdamm. Konsekvenserna sträcker sig från irritation och inflammation i luftvägarna till kroniska lungsjukdomar och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancersjukdomar. Professionell utsugning och avlägsnande av byggdamm kan effektivt säkerställa en dammtät miljö.
Arbetsskydd vid rengöring av arbetsutrustning
Rengöring av arbetsutrustning och verktyg utgör en potentiell fara, till exempel på grund av temperaturen hos varmvattenhögtryckstvättar eller vattnets rekylkraft. Därför bör arbetsmiljöåtgärder följas i så stor utsträckning som möjligt.
Innan rengöring kan påbörjas måste verktyget förberedas:
- Rengöringsanordningen bör kontrolleras för skador.
- Elektriska apparater som ska rengöras bör kopplas bort från strömförsörjningen för att undvika kortslutning.
- Särskilt viktigt: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna, rengöringsutrustningen får endast användas korrekt.
Skyddsåtgärder vid arbete med högtryckstvättar:
- Bär lämpliga skyddskläder för rengöring med högtryckstvättar.
- Arbetsutrustningen och föremålet som ska rengöras ska stå på en fast yta för att inte sjunka ner eller luta på den genom rengöringsvattnet uppmjukade marken.
- Temperatur och tryck bör anpassas till rengöringskraven.
- Ett tillräckligt stort avstånd från objektet som ska rengöras bör alltid hållas så att man inte får stänk av returvattnet.
- Rengöring utförs alltid uppifrån och ner.
- Rikta aldrig strålen mot människor.
Skyddsåtgärder vid rengöring med dammsugare:
- När det gäller dammsugare bör filtren kontrolleras regelbundet och bytas vid behov.