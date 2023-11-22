Rengöring av verktyg utan högtryckstvätt

Om möjligt bör man rengöra verktyg dagligen efter avslutad arbetsprocess, för att befria dem från eventuell smuts innan den torkar och leder till korrosion.

Slam och jord: Torkat slam eller jord knackas först av och tvättas sedan bort med en grov borste, en svamp eller trasa i tvålvatten. Viktigt: Efter våtrengöring måste verktyget torkas väl så att rost inte bildas.



arbetsutrustning som inte får våtrengöras ska rengöras med lämpligt rengöringsmedel eller rengöringsolja efter avlägsnande av grova avlagringar. Oljan eller rengöringsmedlet placeras på en mjuk trasa med vilken apparaten torkas noggrant. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att även svåråtkomliga områden rengörs så bra som möjligt.

Rost på verktyg av stål och järn avlägsnas med stålborste, stålull och sandpapper. Ytan ska sedan gnidas in med verktygsolja för att förhindra att ny rost bildas.