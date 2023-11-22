Beroende på materialet finns det bland annat dessa olika typer av damm:

Trädamm

Vid arbete med och bearbetning av barrträ, lövträ eller plywood produceras inte bara spån utan även fint trädamm. Detta kan leda till allvarlig belastning på bronkerna, lungorna och näsans slemhinnor och är i vissa fall till och med cancerframkallande. En annan fara: Trädamm är brandfarligt och explosivt när det blandas med luft.

Kvartsdamm

Vid arbete med sandhaltiga material som murbruk, betong eller kakel frigörs kvartsdamm som tränger djupt in i luftvägarna och kan skada lungornas funktion permanent. Särskilt skadliga är fina fiberpartiklar som sätter sig i lungorna. Detta kan leda till ärrbildning i vävnaden (lungfibros).

Asbestdamm

Var särskilt försiktig vid hantering av asbest, som fortfarande finns i många befintliga byggnader. Asbestdamm klassificeras som cancerframkallande, eftersom asbestfibrer också kan vara ansvariga för senare tumörbildning utöver asbestos (kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och lungorna).

Giftigt damm

Giftigt damm av bly, mangan eller kadmium kan inte bara orsaka irritation i luftvägarna eller huden, utan innehåller också farliga ämnen som är cancerframkallande eller skadar inre organ som lever, mjälte och njurar. De uppstår till exempel vid svetsning (svetsrök).

Explosivt damm

En damm-luftblandning kan explodera om dammet är tillverkat av brännbart material. Dessa inkluderar kol, trä och mjöl samt oorganiska ämnen som magnesium och aluminium. En gnista kan räcka som tändkälla och vilken kan uppstå till exempel när en elkontakt dras eller när statisk elektricitet urladdas.