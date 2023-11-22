Ta bort byggdamm på ett effektivt sätt
Dålig sikt eller oanvändbara arbetsutrustning är bara några av konsekvenserna av ökad dammbildning på arbetsplatsen. Utöver dessa säkerhetsaspekter underskattas ofta hälsorisken med byggdamm. Konsekvenserna sträcker sig från irritation och inflammation i lungorna till kroniska lungsjukdomar och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancersjukdomar. Professionell utsugning och avlägsnande av betongdamm kan effektivt säkerställa en dammfri miljö.
Vilka typer av byggdamm finns det?
För att säkert avlägsna byggdamm är det viktigt att veta vilken typ av damm man har att göra med. Även förment ofarligt damm kan försämra hälsan eller orsaka bestående skador om dammkoncentrationen i luften är mycket hög. Vid arbete med brandfarliga material kan även explosivt damm bildas. En klassificering av damm med avseende på deras riskpotential beror på kornstorlek, materialets art och den yttre formen.
Grovt damm består av partiklar med en diameter på minst 10 μm. Mindre, fina dammpartiklar med partikelstorlekar på 10 μm till 0,1 μm kan redan komma in i näsan, halsen och luftstrupen (inandningsbart eller e-damm). Alveolär eller respirabelt A-damm är med en diameter på mindre än 0,1 μm så fint att det också når de djupare luftvägarna och alveolerna.
Beroende på materialet finns det bland annat dessa olika typer av damm:
Trädamm
Vid arbete med och bearbetning av barrträ, lövträ eller plywood produceras inte bara spån utan även fint trädamm. Detta kan leda till allvarlig belastning på bronkerna, lungorna och näsans slemhinnor och är i vissa fall till och med cancerframkallande. En annan fara: Trädamm är brandfarligt och explosivt när det blandas med luft.
Kvartsdamm
Vid arbete med sandhaltiga material som murbruk, betong eller kakel frigörs kvartsdamm som tränger djupt in i luftvägarna och kan skada lungornas funktion permanent. Särskilt skadliga är fina fiberpartiklar som sätter sig i lungorna. Detta kan leda till ärrbildning i vävnaden (lungfibros).
Asbestdamm
Var särskilt försiktig vid hantering av asbest, som fortfarande finns i många befintliga byggnader. Asbestdamm klassificeras som cancerframkallande, eftersom asbestfibrer också kan vara ansvariga för senare tumörbildning utöver asbestos (kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och lungorna).
Giftigt damm
Giftigt damm av bly, mangan eller kadmium kan inte bara orsaka irritation i luftvägarna eller huden, utan innehåller också farliga ämnen som är cancerframkallande eller skadar inre organ som lever, mjälte och njurar. De uppstår till exempel vid svetsning (svetsrök).
Explosivt damm
En damm-luftblandning kan explodera om dammet är tillverkat av brännbart material. Dessa inkluderar kol, trä och mjöl samt oorganiska ämnen som magnesium och aluminium. En gnista kan räcka som tändkälla och vilken kan uppstå till exempel när en elkontakt dras eller när statisk elektricitet urladdas.
Vad står dammklasserna L, M och H för?
Byggdamm delas in i klasserna L, M och H beroende på hälsorisken. Dammklasserna ger inte bara information om dammets farliga natur, de hjälper också till att välja rätt rengöringsutrustning för att avlägsna byggdammet. Ju högre dammets hälsoriskpotential är, desto lägre måste koncentrationen i inomhusluften vara. Det högsta tillåtna värdet baseras på ett lagligt definierat yrkeshygieniskt exponeringsgränsvärde (OEL-värde), som vanligtvis anges i mg/m³. Kraven på filterprestanda och permeabilitet för de enheter med vilka användarna dammsuger byggdammet är motsvarande höga.
Dammsugare av klass L är lämpliga för dammsugning av damm som utgör en måttlig risk, såsom kalk- eller gipsdamm. De ger tillräcklig filtreringskapacitet för detta och det finns inga särskilda bestämmelser för bortskaffande. Anordningar i klasserna M och H används för utsug av medelfarligt damm (t.ex. trädamm) och mycket farligt damm (t.ex. asbestdamm, blydamm). För dessa så kallade säkerhetsdammsugare gäller särskilda krav för konstruktionen av enheterna. Till exempel måste luftflödet övervakas för att varna för igensättning av filtret. Dammfri borttagning och bortskaffande måste också säkerställas, till exempel genom filter med stängbara plasthylsor.
Dammklass
L
Max. genomsläpplighet (genomträngningshastighet)
≤ 1,0 %
Lämplig för
- Damm med AGW-värden > 1 mg/m³
Användning för
- Kalkdamm
- Gipsstäube
Dammklass
M
Max. genomsläpplighet (genomträngningshastighet)
< 0,1 %
Lämplig för
- Damm med AGW-värden ≥ 0,1 mg/m³
- trädamm upp till max 1200 W/50 l
Användning för
- Trädamm (bok, ek)
- lackdamm
- keramikdamm
- damm från plast
Dammklass
H
Max. genomsläpplighet (genomträngningshastighet)
< 0,005 %
Lämplig för
- Damm med AGW-värden < 0,1 mg/m³
- cancerframkallande damm (§ 35 GeStoffV)
- patogent damm
Användning för
- cancerframkallande damm (bly, kol, kobolt, nickel, tjära, koppar, kadmium, etc.),
- mögel, bakterier,
- bakterier,
- formaldehyd
Dammklass
Ytterligare krav på asbest
Max. genomsläpplighet (genomträngningshastighet)
< 0,005 %
Lämplig för
- damm som innehåller asbest
Användning för
- Asbestdamm från värmekaminer eller brandväggar
Dammklass
Explosivt damm (ATEX-zon 22)
Max. genomsläpplighet (genomträngningshastighet)
Som dammklass L, M eller H med ytterligare krav
Lämplig för
- Damm från dammexplosionsklasserna i zon 22
Användning för
- Pappersdamm
- Mjöldamm
Inom vilka sektorer och yrken finns det en ökad risk för dammförorening?
Inom bygg-, jordbruks-, skogsbruks-, fiske- och tillverkningssektorerna utsätts personal ofta för damm, rök, gaser eller ångor (resultat från BIBB/BAuA-Erwerbstätigtenbefragung 2012).
Arbeta på ett dammtätt sätt och avlägsna byggdamm – praktiska råd
Oavsett om det är på byggarbetsplatsen, i träverkstaden eller vid metallbearbetning: Vid kapning, sågning, slipning eller fräsning uppstår ökad dammbildning, som måste hållas permanent i schack. De goda nyheterna: Byggdamm kan avlägsnas effektivt och säkert. Det är viktigt att hålla arbetsmiljön i stort sett dammfri från början till slut. Detta innebär: Så långt som möjligt bör generering av byggdamm undvikas och om det inträffar bör dammet inte tränga in i omgivande områden. Ytterligare försiktighetsåtgärder som att bära skyddskläder hjälper till att skydda arbetstagarnas hälsa.
Första steget: vidta dammreducerande försiktighetsåtgärder
1. Fastställa dammbelastningen
Ta reda på de lagstadgade gränsvärdena för olika typer av byggdamm och mät dammbelastningen under drift. Dammätningar utförs till exempel av branschorganisationer eller godkända tjänsteleverantörer. Detta gör det möjligt att avgöra exakt vilka åtgärder som krävs.
2. Använd material och processer med låg dammhalt
Det är värt att kontrollera om mycket dammiga material kan ersättas med lägre damm, till exempel granulat, fuktade råvaror eller färdiga produkter som murbruk. Processer med låg dammhalt såsom våt eller fuktig bearbetning kan betraktas som alternativ.
3. Möjliggör utbildning och förebyggande
Många personer som arbetar i branschen är omedvetna om farorna. Utbildning hjälper och främjar korrekt hantering av damm på arbetsplatsen. Läkarkontroller av företagsläkare har också en positiv effekt på personalens hälsa.
4. Organisera processer
Om arbetsplatsen är utformad på ett sådant sätt att den kan rengöras snabbt och grundligt bidrar detta till ett dammfritt klimat. Detta gör det lättare för anställda att regelbundet avlägsna byggdamm genom utsugning. Beroende på branschen är fasta rengöringsscheman, hygienregler och tvätt- och duschmöjligheter för personalen meningsfulla.
5. Använd skyddskläder
För dammintensiva aktiviteter är det alltid nödvändigt att bära personlig skyddsutrustning – särskilt andningsskydd och skyddsglasögon. I bästa fall tvättas skyddskläderna och förvaras separat från arbetskläderna.
Arbetssäkerhet på byggarbetsplatser
Varje arbetsområde har sina egna individuella faror – oavsett om de är fysiska eller psykiska. Arbetssäkerheten spelar dock en mycket viktig roll på byggarbetsplatser, eftersom olycksrisken enligt statistiken är nästan dubbelt så hög som på andra arbetsplatser. Arbetshälsa och säkerhet inom byggbranschen omfattar också korrekt underhåll och tillhörande korrekt rengöring av arbetsplatsen.
6. Förvara och avfallshantera på ett dammtätt sätt
Dammande material ska förvaras i slutna behållare såsom kärl och silor eller i påsar. Det är bäst att avlägsna avfall omedelbart och, om möjligt, inom området för ett dammutsugningssystem.
7. Kontrollera och underhålla utrustning
För att skapa en ständigt dammfri arbetsmiljö måste enheter kontrolleras regelbundet med avseende på sug- och filterprestanda. Utsugssystem i verkstäder, företag eller på byggarbetsplatsen ska vara professionellt installerade och regelbundet underhållas.
Andra steget: Avlägsna byggdamm genom konsekvent rengöring
8. Dammsug arbetsplatsen
Vid avlägsnande av byggnadsdamm är utsugning A och O. För att inte låta det virvla upp i första hand bör det alltid extraheras direkt där dammet produceras. Detta innebär att utsugningen placeras så nära utsläppskällan som möjligt i riktning mot dammutbredning. Om direkt detektering vid utsläppskällan inte är möjlig (t.ex. när du slår bort kakel) kan mobila dammuppsamlare, utsugssystem eller luftrenare användas.
Apparater med utsugning
Många handhållna maskiner för sågning, slipning eller fräsning kan anslutas direkt till en sugenhet. Med hjälp av ett enhetsuttag med automatisk start slås utsugningen på automatiskt snart du startar enheten.
Dammsugare och filter för olika dammklasser
Beroende på bransch, arbetsprocess och mängden damm är dammsugare (t.ex. våt-/torrdammsugare, byggdammuppsamlare) i klasserna M och H samt explosionssäkra dammsugare i zon 22, som kännetecknas av olika sugeffekt och filterprestanda, lämpliga för sugning.
För utrustning som används vid utvinning av asbestdamm måste ytterligare tekniska krav uppfyllas (dammklass H plus ytterligare asbestgodkännande). Dammsugare måste också uppfylla lagliga standarder vid arbete med explosivt byggdamm. Detta inkluderar ATEX-certifiering och klassificering av enheter för olika farozoner (zonerna 20–22).
Filtrets uppgift är att samla upp de fina dammpartiklarna och hindra dem från att komma tillbaka ut i luften. Det är särskilt användarvänligt om filtret är inrymt i sitt eget hölje. Det kan således bytas utan direktkontakt med smutsen.
Lamellfilter används ofta, som rymmer ett relativt stort filterområde i ett mycket litet utrymme. Lamellfilter är vanligtvis tillverkade av nanobelagt papper eller plast som PES (polyetersulfon). Jämfört med pappersfilter är PES-filter mer robusta och framför allt resistenta mot fuktig smuts och vätskor. I H-klass dammsugare är filtren vanligtvis gjorda av glasfibermaterial, men de är inte tvättbara. Detta problem löses med nya säkerhetsdammsugare i H-klassen med hjälp av plast PTFE (polytetrafluoretylen). PTFE-filtret är tvättbart och kan också rengöras med luftutbrott. Avfallshanteringen är också enklare. Istället för ett föreskrivet säkerhetsfilter för dammfritt avfallshantering kräver PTFE-filter i de flesta fall (med undantag för till exempel asbest) en speciellt godkänd, dammtät PE-avfallspåse, vilket är mycket lättare att hantera.
Vid stora mängder damm finns det risk att filtret blir igensatt och sugeffekten minskar. Därför är säkerhetsdammsugare utrustade med filterrengöringssystem som förhindrar igensättning av filtret och säkerställer absorption av stora mängder fint damm utan avbrott i arbetet eller förlust av sugkraft.
9. Rengöring av golv
När dammet är på marken ska det inte virvlas upp igen. För att ta bort detta byggdamm är lämpliga sopmaskiner och dammsugare också lämpliga för golvet förutom dammsugare, vilket säkerställer en dammfri miljö. Om byggdamm lägger sig på golvet över natten rekommenderas det att rengöra golvet på morgonen innan arbetet påbörjas.
Handmanövrerade sopmaskiner är lämpliga för rengöring av mindre områden, och handmanövrerade sopmaskiner med drivning rekommenderas för större områden. Mycket stora områden kan rengöras med sopmaskiner man åker på, på kort tid och utan att man blir trötthet. Typen av borst har en avgörande inverkan på resultatet. Den bästa möjliga upptagningen av fint damm tillhandahålls av maskiner med en mjuk sopvals, vars borst är mycket fina och täta. De är särskilt lämpliga för att avlägsna byggdamm från släta inomhusgolv.
Även med sopmaskiner säkerställer effektiva filtersystem ren frånluft, vilket undviker sekundär förorening av miljön. Dammet som virvlas upp av den svepande valsen extraheras av en sugturbin och separeras i ett motsvarande filter – tillverkat av papper, polyester eller nonwoven-material, beroende på tillämpningen. För kontinuerligt arbete och lång livslängd på filter måste manuell filterrengöring användas eller en automatisk filterrengöring måste finnas tillgänglig, beroende på dammförekomsten.
Tips – Markeringar hjälper:
Markeringar på golvet kan hjälpa till att uppskatta mängden dammavlagringar och fungera som en indikator på om omedelbar rengöring är nödvändig.
10. Viktigt: blås inte bort med tryckluft
Att blåsa av maskiner, verktyg eller kläder med tryckluft är bekvämt och du kan inte längre se dammet under en kort tid. Men det är fortfarande kvar! Damm virvlas upp av avblåsning och motsatt effekt uppnås. Torrsopning med kvast bör också undvikas av denna anledning.
Sugning av träspån
Sågning, borrning, slipning: Vid behandling och bearbetning av trä produceras även fint trädamm utöver spån. Det senare kan leda till lung- och hudsjukdomar eller allergier och kan i värsta fall orsaka cancer. Dessutom finns det risk för att trädamm bildar en explosiv blandning med luft. För att möjliggöra i stort sett dammfritt och säkert arbete måste professionell utsugning av träspån och trädamm alltid säkerställas. Industridammsugare och dammuppsamlare används, som är anpassade till respektive användningsområde, särskilt när det gäller deras filterprestanda.
Avlägsna asbest
Tonvis med asbest har använts i byggbranschen i årtionden. Sedan början av 1990-talet har tillverkning, försäljning och användning av asbest för bostadsbyggande varit förbjudet i Tyskland och Schweiz på grund av dess cancerframkallande egenskaper, och liknande bestämmelser gäller också i många andra länder. Ändå utgör det farliga ämnet fortfarande utmaningar för specialiserade företag idag, eftersom asbesthaltiga material ofta hittas vid renoverings- eller rivningsarbeten på gamla byggnader. Du kan ta reda på hur du avlägsnar asbest och vilka säkerhetsåtgärder du ska vidta här.
Dammsug metallspån manuellt
Där metall bearbetas faller det spån – både i automatiserad produktion inom fordonsindustrin, på arbetsplatser för manuell metallbearbetning och i CNC-bearbetningscentrum. De grova metallspånen kan på lång sikt leda till skador på de dyra produktionsmaskinerna eller till otillräcklig produktkvalitet. Risk för hala golv till följd av kylmedelsspill. För att skapa arbetssäkerhet och upprätthålla värdet på produktionsinfrastrukturen rekommenderas det att man regelbundet dammsuger metallspånen från arbetsområdet. Dammsugaren eller utsugssystemet som används ska vara lämpligt för metalldamm och, beroende på tillämpning, ha lämplig utrustning och framför allt lämpliga tillbehör för att möjliggöra snabb och grundlig rengöring.
Ta bort byggdamm i enlighet med lagen
Den maximala dammexponeringen på arbetsplatsen regleras i de flesta fall av lag, med tillämpliga bestämmelser som varierar från land till land. För att säkerställa att det angivna gränsvärdet för koncentrationen av byggdamm i luften inte överskrids måste dammsugare och filtersystem uppfylla motsvarande krav beroende på typ av damm och dammtäthet. En noggrann granskning av gällande regler för respektive tillämpningsområde är därför en viktig förutsättning för att skapa en dammtät och hälsosam arbetsmiljö.