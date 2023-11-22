Manuell extraktion av träspån och trädamm
Sågning, borrning, slipning: Vid behandling och bearbetning av trä produceras även fint trädamm utöver spån. Det senare kan leda till lung- och hudsjukdomar eller allergier och kan i värsta fall orsaka cancer. Dessutom finns det risk för att trädamm bildar en explosiv blandning med luft. För att möjliggöra i stort sett dammfritt och säkert arbete måste professionell utsugning av träspån och trädamm alltid säkerställas. Industridammsugare och dammuppsamlare används, som är anpassade till respektive användningsområde, särskilt när det gäller deras filterprestanda.
Varför måste trädamm avlägsnas?
Hälsorisker
Medan träspån och grova dammpartiklar faller till marken och lägger sig där, sprids fint trädamm i luften och tränger in i kroppen via luftvägarna. Den minsta partikelfraktionen når till och med alveolerna (alveolärt damm). Dammsituationen för anställda i ett sågverk med grovbearbetning kan därför vara mindre farlig än för snickare och parkettinstallatörer som permanent utsätts för mycket fint trädamm.
Särskilt bearbetning av lövträ som ek och bok, men också MDF (medeldensitetsfiberplatta), plywood eller exotiska träslag som mahogny, rör upp damm som är hälsofarligt. Trädammet kan orsaka irritation av hud, bronker och näsans slemhinnor. Andra konsekvenser kan vara allergiska reaktioner och astma. Damm från hårda träslag anses också vara cancerframkallande eftersom de misstänks vara en orsak till näscancer. Dessutom blandas behandlat trä med sekundära ämnen (såsom lasyrer, lacker eller lim), som transporteras in i människokroppen via dammpartiklarna.
Dammklasser ger information
En viktig indikator för bedömningen av riskpotentialen – och därmed avgörande för valet av utrustning och metodik för utsug av damm – är koncentrationen av dammpartiklar i luften. För detta ändamål är damm uppdelat i klasserna L, M och H. L står för lätt farligt, M för medelfarligt och H för mycket farligt damm. Beroende på träslag och dess tillämpning genereras trädamm i dammklasserna M och H. Följaktligen måste anordningarna för extraktion av spån och damm uppfylla ökade krav med avseende på konstruktion, filterprestanda och permeabilitet.
Varning: Explosionsrisk!
Trädamm är ett brandfarligt damm och bildar en explosiv blandning med syret i luften. En het yta eller en gnista, till exempel när du drar ut en kontakt, kan räcka som antändningskälla. En annan källa till fara är statisk elektricitet på grund av friktion eller rörelse, vilket också kan orsaka en gnista när den släpps ut. Avgörande för explosiviteten är trädammskoncentrationen i luften utöver antändningskällan. Problemet: Dammtätheten kan variera kraftigt över tid. Sedimenterat damm som virvlas upp kan resultera i en explosiv atmosfär på några sekunder.
Avlägsna byggdamm
Dålig sikt eller oanvändbara arbetsutrustning är bara några av konsekvenserna av ökad dammbildning på arbetsplatsen. Utöver dessa säkerhetsaspekter underskattas ofta hälsorisken med byggdamm. Konsekvenserna sträcker sig från irritation och inflammation i luftvägarna till kroniska lungsjukdomar och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancersjukdomar. Professionell utsugning och avlägsnande av byggdamm kan effektivt säkerställa en dammtät miljö.
Avlägsna asbest
Tonvis med asbest har använts i byggbranschen i årtionden. Sedan början av 1990-talet har tillverkning, försäljning och användning av asbest för bostadsbyggande varit förbjudet i Tyskland och Schweiz på grund av dess cancerframkallande egenskaper, och liknande bestämmelser gäller också i många andra länder. Ändå utgör det farliga ämnet fortfarande utmaningar för specialiserade företag idag, eftersom asbesthaltiga material ofta hittas vid renoverings- eller rivningsarbeten på gamla byggnader. Du kan ta reda på hur du avlägsnar asbest och vilka säkerhetsåtgärder du ska vidta här.
Vad bör man tänka på vid utsugning av spån och damm?
Försiktighetsåtgärder måste vidtas vid all verksamhet i riskområden med trädamm. Detta inkluderar framför allt professionell extraktion av träspån, samt återföring av den avdammade luften till arbetsrummen. Under arbetet måste träbearbetningsmaskiner och handhållna elverktyg alltid drivas med ett kopplat utsugssystem (undantag är mindre dammkrävande maskiner som borrar). Alla ytor i arbetsområdet som är förorenade med trädamm, inklusive maskiner och verktyg, måste också dammsugas regelbundet. Avlägsnande av flis och trädamm bör endast utföras med testade suganordningar som uppfyller minst dammklass M.
Vilka apparater är lämpliga för utsugning av trädamm?
För manuell utsugning av trädamm, industridammsugare (eller industridammutsug) och bärbara dammuppsamlare i dammklasserna M och H. På grund av risken för explosion på grund av trädamm måste utsugsanordningarna också ha lämpligt brand- och explosionsskydd och vara utrustade med till exempel elektrostatiskt dissipativa sugsatser. Valet av utsug beror på syfte och plats. Industridammsugare och mobila dammsugare är lämpliga för användning på byggarbetsplatser såväl som i träverkstaden.
Dammborttagare avlägsnar trädammet direkt när det skapas
Mobila dammuppsamlare används för omedelbar utsugning av damm som genereras under arbetet: antingen direkt ansluten till bearbetningsanordningen via sugslangen eller placerad med sugöppningen i området för dammgenerering. De har en varningsanordning som indikerar när det minsta volymflödet är för lågt. Dessutom har de vanligtvis ett enhetsuttag för träbearbetningsmaskinen (automatisk påslagning och avstängning).
Industridammsugare för rengöring av ytorna
Industridammsugare är utrustade med ett sugsystem bestående av munstycke och slang och är lämpliga för att dammsuga träspån på ytor, till exempel för rengöringsverktyg eller arbetsområdet. Med industridammsugare får inga handhållna elverktyg dammsugas, eftersom motsvarande varningsanordning saknas.
Filterprestanda är avgörande
Filterprestandan hos de apparater som används spelar en avgörande roll för att uppfylla den angivna dammklassen, eller för att inte överskrida det tillhörande gränsvärdet för dammkoncentrationen på arbetsplatsen.
Vid träbearbetning ska minst dammsugare av klass M användas. Filterprestandan baseras på ett arbetsplatsgränsvärde på 0,1 till 1 milligram per kubikmeter luft och har en permeabilitet på mindre än 0,1 procent. Sugkopparna är utrustade med en pappers- eller textilfilterpåse med stängningsreglage och en avfallspåse av polyeten, så att avlägsnandet från apparaten också sker med minsta mängd damm.
Ljusfilter är särskilt väl lämpade för extraktion av träspån och -damm. Side-by-side tygljus absorberar inte bara stora mängder trädamm. De säkerställer också att filtret inte sätts igen när det absorberar långa fibrer. En fördel jämfört med de vanliga lamellfilter är att de kan rengöras bättre genom filterrengöring (TACT) på grund av det större avståndet mellan ljusen och den höga rörligheten hos dessa.
Om arbetsplatsens gränsvärde är under 0,1 milligram per kubikmeter luft måste en motsvarande klass H-enhet användas för att säkerställa den höga filterprestandan på under 0,005 procent permeabilitet. Naturligtvis måste bortskaffandet av det absorberade materialet också vara helt dammfritt. Därför är dessa utsug utrustade med en så kallad säkerhetsfilterpåse och ett huvudfilter av klass H bestående av glasfiber. Den har ett plasthölje som dras över påsen och sedan stängs.
För att säkerställa att renad luft kan återföras till arbetsområden (luftrecirkulation) har många enheter också ett pappers-lamellfilter eller ett lamellfilter av polyestertextil för att rengöra frånluften från dammsugaren.
Dammsugning av träspån och trädamm under och efter arbete
Sugning av träspån med handhållna elverktyg
Handhållna maskiner som cirkelsågar, handfräsar och slumpslipmaskiner måste anslutas till ett lämpligt dammutsug med en varningsfunktion under arbetet. Anledningen: Otillräcklig sugeffekt är inte uppenbart vid dammsugning av dammig luft. Varningsfunktionen säkerställer att personalen inte utsätts för ökade halter av partiklar utan att märka det. Det automatiska påslagningssystemet ger ytterligare avlastning, vanligtvis med hjälp av ett uttag. Sugenheten startar alltid när den anslutna maskinen tas i drift, så den behöver inte manövreras manuellt.
Tips – Använd utsugsbord:
Arbetet med vissa slipmaskiner som handhållen bandslip, excenterslip och vibrationsslip ska alltid utföras på ett utsugsbord, utöver maskinens sug.
Sugning för träspån från ytor
Sedimenterat trädamm som rörs upp igen kan inte bara vara skadligt för luftvägarna, utan också bilda en explosiv damm-luftblandning. Därför bör alla ytor på arbetsområdet, inklusive utrustning, maskiner och material, rengöras noggrant under och efter arbetet. För utsug av träspån och -damm är industridammsugare i dammklasserna M och H, eller industridammsugare eller kombinationsanordningar med H2- eller H3-certifieringsmärkning, som har ett ATEX-certifikat för farozon 22, lämpliga. Zon 22 har ett arbetsområde där det under normal drift inte kan förväntas att en explosiv atmosfär kommer att uppstå på grund av brandfarligt damm, men detta kan ändå inträffa under en kort tid.
Tillbehören till den industridammsugare som används bör optimeras för respektive applikation. Vid val av lämplig sugkabel måste sugslangens diameter och längd beaktas. För träspån och grövre material eller vid användning av bredare golvmunstycken (från cirka 30 centimeter) rekommenderas till exempel att man använder en sugslang med en innerdiameter på minst 35 millimeter.
Achtung: Blås inte av arbetsområdet med tryckluft eller sopa det med en kvast när du dammsuger trädamm. Detta ökar dammkoncentrationen i luften.
Andra faktorer när du väljer apparat
Om en särskilt stor mängd fint damm eller fiberdamm produceras, till exempel vid slipning av parkettgolv med större golvslipmaskiner, kan en förseparator också anslutas mellan dammsugaren och maskinen. Förseparatorn filtrerar stora mängder av de resulterande spånen och fint trädamm genom en cyklon och skonar därmed dammborttagarens huvudfilter.
Förutom sug- och filterprestanda finns det andra punkter att tänka på när du väljer lämplig dammsugare: Om en mobil enhet krävs för byggarbetsplatsen ska ett robust underrede finnas tillgängligt. Dessutom är det fördelaktigt om sugaggregatet kan separeras från ramen om det behövs för att ta den med dig på en stege, till exempel.
Viktiga kriterier är också behållarvolymen och mängden luft som kan absorberas per sekund. Förutom faktorer som mängden damm eller användningsplatsen beror valet av lämplig dammsugare också på trädammets riskpotential.
Åtgärder för en dammfattig miljö
Förutom professionell utsugning av flis och damm bidrar olika försiktighetsåtgärder till att skapa en säker och i stort sett dammfri arbetsmiljö och därmed skydda användarnas hälsa.
Mätning av trädammbelastning
Dammätningar på arbetsplatsen ger konkret information om huruvida och vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de angivna gränsvärdena för koncentrationen av trädamm i luften.
Instruktioner och procedurer
Solida uppföranderegler och skyddsåtgärder vid hantering av trädamm bidrar väsentligt till att minska dammföroreningarna. Arbetstagare bör få regelbunden utbildning och vara säkra på korrekt användning av suganordningar.
Personlig skyddsutrustning
För dammintensiva aktiviteter, såsom träslipning, är det nödvändigt att bära personlig skyddsutrustning, särskilt andningsskydd med partikelfilter och skyddsglasögon.
Förvara och avfallshantera på ett dammtätt sätt
Dammuppsamlingspåsar och filterelement måste avlägsnas stängda och får inte tömmas eller öppnas igen. De ska alltid förvaras och kasseras i låsbara behållare.
Kontrollera sugsystemet regelbundet
Alla suganordningar måste kontrolleras regelbundet för deras sug- och filterprestanda och bör underhållas professionellt.
Dammsug metallspån manuellt
Där metall bearbetas faller det spån – både i automatiserad produktion inom fordonsindustrin, på arbetsplatser för manuell metallbearbetning och i CNC-bearbetningscentrum. De grova metallspånen kan på lång sikt leda till skador på de dyra produktionsmaskinerna eller till otillräcklig produktkvalitet. Risk för hala golv till följd av kylmedelsspill. För att skapa arbetssäkerhet och upprätthålla värdet på produktionsinfrastrukturen rekommenderas det att man regelbundet dammsuger metallspånen från arbetsområdet. Dammsugaren eller utsugssystemet som används ska vara lämpligt för metalldamm och, beroende på tillämpning, ha lämplig utrustning och framför allt lämpliga tillbehör för att möjliggöra snabb och grundlig rengöring.