Varför måste trädamm avlägsnas?

Hälsorisker

Medan träspån och grova dammpartiklar faller till marken och lägger sig där, sprids fint trädamm i luften och tränger in i kroppen via luftvägarna. Den minsta partikelfraktionen når till och med alveolerna (alveolärt damm). Dammsituationen för anställda i ett sågverk med grovbearbetning kan därför vara mindre farlig än för snickare och parkettinstallatörer som permanent utsätts för mycket fint trädamm.

Särskilt bearbetning av lövträ som ek och bok, men också MDF (medeldensitetsfiberplatta), plywood eller exotiska träslag som mahogny, rör upp damm som är hälsofarligt. Trädammet kan orsaka irritation av hud, bronker och näsans slemhinnor. Andra konsekvenser kan vara allergiska reaktioner och astma. Damm från hårda träslag anses också vara cancerframkallande eftersom de misstänks vara en orsak till näscancer. Dessutom blandas behandlat trä med sekundära ämnen (såsom lasyrer, lacker eller lim), som transporteras in i människokroppen via dammpartiklarna.

Dammklasser ger information

En viktig indikator för bedömningen av riskpotentialen – och därmed avgörande för valet av utrustning och metodik för utsug av damm – är koncentrationen av dammpartiklar i luften. För detta ändamål är damm uppdelat i klasserna L, M och H. L står för lätt farligt, M för medelfarligt och H för mycket farligt damm. Beroende på träslag och dess tillämpning genereras trädamm i dammklasserna M och H. Följaktligen måste anordningarna för extraktion av spån och damm uppfylla ökade krav med avseende på konstruktion, filterprestanda och permeabilitet.