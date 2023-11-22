Metallspån i automatiserad produktion

Vid metallbearbetning inom fordonsindustrin sker många produktionssteg automatiskt. I vissa fall har maskinerna inbyggda anordningar för att extrahera metalldammet, men där inte allt metallspån avlägsnas från produktionsprocessen. Därför bör lämpliga industridammsugare också användas.

Varför dammsuga metallspån?

Spån som faller från produktionsmaskinerna kan öka risken för olyckor. Dessutom kan spån fastna vid övergångarna mellan enskilda transportband, blockera systemet och orsaka produktionsstopp och/eller skador på maskinerna. Således rekommenderas underhållsrengöring av produktionsmiljön med lämplig industriell dammsugare för extraktion av metalldamm. Även före kvalitetskontrollen mellan olika arbetssteg är det till hjälp att snabbt och noggrant avlägsna kylvätskerester och metallspån från komponenten. I slutänden ökar en ren arbetsmiljö också produktkvaliteten.

Rätt dammsugare för metallspån i produktionen

För att finnas i produktionslinjen mellan långa transportband måste den industriella dammsugaren som används vara kompakt och manövrerbar, så att användarna enkelt kan hantera den. Alternativt kan en stor dammsugare användas, som är centralt placerad och för vilken motsvarande långa slangar finns som tillbehör. I vilket fall som helst bör komponenterna i dammsugaren från hjulen till strömkabeln vara okänsliga för skärvätskor.