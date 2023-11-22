Dammsug metallspån och metalldamm manuellt
Där metall bearbetas faller det spån – både i automatiserad produktion inom fordonsindustrin, på arbetsplatser för manuell metallbearbetning och i CNC-bearbetningscentrum. De grova metallspånen kan på lång sikt leda till skador på de dyra produktionsmaskinerna eller till otillräcklig produktkvalitet. Risk för hala golv till följd av kylmedelsspill. För att skapa arbetssäkerhet och upprätthålla värdet på produktionsinfrastrukturen rekommenderas det att man regelbundet dammsuger metallspånen från arbetsområdet. Dammsugaren eller utsugssystemet som används ska vara lämpligt för metalldamm och, beroende på tillämpning, ha lämplig utrustning och framför allt lämpliga tillbehör för att möjliggöra snabb och grundlig rengöring.
Metallspån i automatiserad produktion
Vid metallbearbetning inom fordonsindustrin sker många produktionssteg automatiskt. I vissa fall har maskinerna inbyggda anordningar för att extrahera metalldammet, men där inte allt metallspån avlägsnas från produktionsprocessen. Därför bör lämpliga industridammsugare också användas.
Varför dammsuga metallspån?
Spån som faller från produktionsmaskinerna kan öka risken för olyckor. Dessutom kan spån fastna vid övergångarna mellan enskilda transportband, blockera systemet och orsaka produktionsstopp och/eller skador på maskinerna. Således rekommenderas underhållsrengöring av produktionsmiljön med lämplig industriell dammsugare för extraktion av metalldamm. Även före kvalitetskontrollen mellan olika arbetssteg är det till hjälp att snabbt och noggrant avlägsna kylvätskerester och metallspån från komponenten. I slutänden ökar en ren arbetsmiljö också produktkvaliteten.
Rätt dammsugare för metallspån i produktionen
För att finnas i produktionslinjen mellan långa transportband måste den industriella dammsugaren som används vara kompakt och manövrerbar, så att användarna enkelt kan hantera den. Alternativt kan en stor dammsugare användas, som är centralt placerad och för vilken motsvarande långa slangar finns som tillbehör. I vilket fall som helst bör komponenterna i dammsugaren från hjulen till strömkabeln vara okänsliga för skärvätskor.
Metallspån på arbetsplatsen
Vid metallbearbetning finns det ofta arbetsstationer för manuell efterbearbetning av industriellt tillverkade komponenter. Industriella dammsugare är ett viktigt verktyg för manuell extraktion av metallspån, så att arbete kan utföras säkert och hög kvalitet kan uppnås vid dessa arbetsstationer.
Varför dammsuga metallspån istället för att sopa bort dem?
Till en början fungerar sugningen som ett improduktivt arbetssteg – och ändå är sugning av slipdamm och spån av metall ett viktigt arbetssteg. Kvast eller kompressor omfördelar bara spånen, en dammsugare tar helt bort dem. På detta sätt förblir ytkvaliteten och dimensionell noggrannhet hos de tillverkade komponenterna på en hög nivå, eftersom spån som finns kvar på spännanordningar inte orsakar fel i komponenternas positionering och inriktning. Dessutom kommer inte fint metalldamm och skärvätskedimma in i andningsluften, vilket är viktigt för de anställdas hälsa.
Tips – insugningsmaterialet är återvinningsbart:
Det är värt att avfallshantera metallspånen professionellt. Materialet som sugs in är återvinningsbart, till och med lönsamt beroende på kvantitet. Spånförstörare eller separeringssystem kan bidra till att öka kvaliteten på det återvunna materialet.
Vilken dammsugare är lämplig för metallspån?
Små, manövrerbara dammsugare är lämpliga för användning på arbetsplatser för manuell metallbearbetning. En dammsugare som enkelt kan användas på olika ställen. Behållarens storlek och kapacitet bör anpassas till mängden metallspån som produceras – ofta räcker det med en mindre behållare. Korta slangar är en fördel i trånga utrymmen, och det är också värt att investera i olika munstycken för golv och arbetsbord.
Tips – Notera bullernivån:
Metallbearbetning är bullrigt. När du väljer dammsugare bör du se till att den går tyst och lugnt, för att inte orsaka ytterligare belastning.
Metallspån i CNC-bearbetningscentrum
Det finns många medelstora metallbearbetningsföretag som till exempel har ett CNC-bearbetningscentrum. Där genereras stora mängder metallspån och skärvätska som enkelt och snabbt kan avlägsnas från produktionsmiljön med en industridammsugare.
Varför är extraktion av metalldamm viktigt här?
Arbetssäkerhet och ökad produktkvalitet spelar också en central roll för CNC-bearbetningscentrum. Fokus när det gäller extraktion av metallspån ligger dock på att bibehålla maskinernas värde och säkerställa hög tillgänglighet. Varje stillestånd orsakar produktionsförluster och därmed utebliven vinst, vilket utgör en risk för verksamheten.
Vilken dammsugare för metallspån är lämplig för CNC-bearbetningscentrum?
För att avlägsna spån och kylvätska från produktionsmiljön och från maskinerna krävs en robust dammsugare, som också är okänslig för skärvätska och kan användas flexibelt när det gäller arbetsradie. Behållaren ska kunna rymma stora mängder stål- eller aluminiumspån och därmed även motsvarande vikt. Dessutom ska ergonomisk och enkel tömning vara möjlig. Oljebeständiga hjul är en viktig funktion, eftersom olja också sprids på golvet via aerosoler.
EXCURSUS – säker extraktion av finaste metalldamm
Vid finbearbetning och additiv tillverkning av metall återfinns finaste metallspån av aluminium, magnesium och titan. För att avlägsna dem på ett säkert sätt och för att förhindra risken för en explosion måste inertisering utföras – risken för en kemisk reaktion måste därför förhindras genom att man tillsätter lämpliga ämnen. Först då kan metallspånen avlägsnas säkert genom sugning. Vi rekommenderar en sugkopp som är utformad för denna användning och har en hög sugkapacitet. En modell på marknaden har ett inbyggt våtförseparatorsystem och absorberar säkert potentiellt explosivt fint damm upp till 15 µm i enlighet med IEC 60335-2-69.