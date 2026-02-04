Den kompakta IVR-L 100/24-2 Tc är en solid industridammsugare av Ringler-typ med tiltbart chassi och 100-liters uppsamlingsbehållare. Detta gör dammsugaren idealisk för intag av stora mängder vätskor och/eller fasta ämnen som spån (så dammfri som möjligt). De fasta ämnena kan enkelt separeras från vätskorna med hjälp av tillvalet spånkorg. Det är enkelt att dammsuga runt hela maskinen utan irriterande trassel på sugslangen tack vare den roterbara slanganslutningen på sughuvudet på 360°. Aktuell fyllningsnivå syns alltid på avtappningsslangen. Tömning utförs antingen av avtappningsslangen med hjälp av lutningschassit. Den robusta designen, oljebeständiga hjulen och den oljebeständiga nätsladden garanterar en lång livslängd – även i den tuffaste industriella användningen. Den robusta konstruktionen gör det också möjligt att flytta maskinen med en gaffeltruck.