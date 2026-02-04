Industriell dammsugare IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc är bas versionen av alla IVR-L 100 Tc-modeller. Den perfekta maskinen för att dammsuga och separera kylsmörjmedel och spån i metallbearbetningsindustrin.
Den kompakta IVR-L 100/24-2 Tc är en solid industridammsugare av Ringler-typ med tiltbart chassi och 100-liters uppsamlingsbehållare. Detta gör dammsugaren idealisk för intag av stora mängder vätskor och/eller fasta ämnen som spån (så dammfri som möjligt). De fasta ämnena kan enkelt separeras från vätskorna med hjälp av tillvalet spånkorg. Det är enkelt att dammsuga runt hela maskinen utan irriterande trassel på sugslangen tack vare den roterbara slanganslutningen på sughuvudet på 360°. Aktuell fyllningsnivå syns alltid på avtappningsslangen. Tömning utförs antingen av avtappningsslangen med hjälp av lutningschassit. Den robusta designen, oljebeständiga hjulen och den oljebeständiga nätsladden garanterar en lång livslängd – även i den tuffaste industriella användningen. Den robusta konstruktionen gör det också möjligt att flytta maskinen med en gaffeltruck.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt tippbart chassiGenomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism. Snabb och enkel tömning av behållaren: tippa den bara bakåt så är det klart!
Hög robusthet, flexibilitet och modularitetMycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Visuell nivåindikatorTransparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinnehåll Slangen används även för enkel tömning
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer
- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behållarkapacitet (l)
|100
|Behållarmaterial
|Stål
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50 ID 40
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,45
|Vikt utan tillbehör (kg)
|50
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|50
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|50
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej