Industriell dammsugare IVR 100/24-2 Ef
Två kraftfulla bypass turbiner säkerställer hög sugeffekt på IVR 100/24-2 Ef. Denna mobila enhet kan på ett rent och säkert sätt ta hand om stora mängder torra partiklar och fint damm.
IVR 100/24-2 Ef är en industriell dammsugare med ett pålitligt M klass filtreringssystem och två kraftfulla bypass turbiner som har en effekt på 2.4 kW. Dessa möjliggör uppsugning av fint damm (ned till 0.1 mg/m³), spåner och torra partiklar i stora volymer. Denna mobila nätdrivna, enfas enheten har fördelar som ett hållbart, tvättbart pocketfilter med manuell filterrengöring för konstant hög sugeffekt. I sin robusta helhet är den perfekt anpassad för industriella miljöer. 100 liters behållaren kan tömmas väldigt enkelt med hjälp av den stora tömningsklaffen utan att behöva avlägsna motortoppar eller andra delar på maskinen. Med hjälp av en gaffeltruck lyfter du enkelt maskinen ovan exempelvis en container tack vare uttagen för gafflarna i golvramen.
Egenskaper och fördelar
Särskilt robust, särskilt flexibel
- Med praktisk, flyttbar sugslangsport/rörböj.
- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer
- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Bekväm, manuell filterrengöring
- Enkel manövrering med hjälp av en ergonomiskt placerad spak vid behov.
- Förlänger filtrets livslängd och minskar därmed underhållsarbetet.
- Identiska rengöringsresultat, oavsett hur mycket kraft som används.
Utrustad med stort fickfilter
- För säker uppsugning av fasta ämnen och damm i dammklass M
- Också lämplig för stora mängder löst damm
- Filtrets speciella geometri förhindrar att fastsugna partiklar fastnar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behållarvolym (l)
|100
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,75
|Vikt utan tillbehör (kg)
|116
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|116,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Användningsområden
- For large quantities of fine swarf
- For large quantities of hazardous dust (OEL ≥ 0.1 mg/m³)