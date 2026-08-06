IVR 100/24-2 Ef är en industriell dammsugare med ett pålitligt M klass filtreringssystem och två kraftfulla bypass turbiner som har en effekt på 2.4 kW. Dessa möjliggör uppsugning av fint damm (ned till 0.1 mg/m³), spåner och torra partiklar i stora volymer. Denna mobila nätdrivna, enfas enheten har fördelar som ett hållbart, tvättbart pocketfilter med manuell filterrengöring för konstant hög sugeffekt. I sin robusta helhet är den perfekt anpassad för industriella miljöer. 100 liters behållaren kan tömmas väldigt enkelt med hjälp av den stora tömningsklaffen utan att behöva avlägsna motortoppar eller andra delar på maskinen. Med hjälp av en gaffeltruck lyfter du enkelt maskinen ovan exempelvis en container tack vare uttagen för gafflarna i golvramen.