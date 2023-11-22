Avlägsnande och avfallshantering av asbest: Faror och skyddsåtgärder

Så länge som fast bundna asbestprodukter lämnas i fred finns det ingen hälsorisk med utsläpp från asbestfibrer vid normal användning. Men om materialen är spröda, lösa eller trasiga måste de avlägsnas av specialiserade företag i enlighet med gällande lagkrav.

Var lurar farorna?

Allt arbete som innefattar användning av mekanik (borrning, sågning, slipning, fräsning, brytning eller krossning) är farligt vid avlägsnande av asbest. Beroende på lagkraven får eller ska så kallade rivnings-, renoverings- och underhållsarbeten (ASI-arbeten) endast utföras av företag som har nödvändig kompetens och nödvändiga personal- och säkerhetskrav.

För sådana arbeten i samband med asbest måste exempelvis i Tyskland ett godkännande (bevis på expertis enligt den tekniska regeln för farliga ämnen 519) finnas tillgängligt i från Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG, tysk myndighet för arbetsskydd, förbrukarskydd och hälsa).