Avlägsnande av asbest: Säkerhetsåtgärder inom byggbranschen
Tonvis med asbest har använts i byggbranschen i årtionden. Sedan början av 1990-talet har tillverkning, försäljning och användning av asbest för bostadsbyggande varit förbjudet i Tyskland och Schweiz på grund av dess cancerframkallande egenskaper, och liknande bestämmelser gäller också i många andra länder. Ändå utgör det farliga ämnet fortfarande utmaningar för specialiserade företag idag, eftersom asbesthaltiga material ofta hittas vid renoverings- eller rivningsarbeten på gamla byggnader. Du kan ta reda på hur du avlägsnar asbest och vilka säkerhetsåtgärder du ska vidta här.
Vad är asbest och var är det installerat?
Asbest är naturliga, kiselhaltiga, fibrösa mineraler. Asbest är icke-brännbart, okänsligt för värme och många kemikalier. På grund av sin höga elasticitet och bindningsförmåga kan asbest enkelt bearbetas till en mängd olika produkter. Dessa inkluderar så kallade fast bundna och svagt bundna asbestprodukter.
Fast bundna asbestprodukter, såsom asbestcement (t.ex. Eternit), har en gråaktig, homogen och hård yta. Svagt bundna asbestprodukter å andra sidan har en mjukare yta och känns igen genom tydligt utskjutande fibrer vid brott eller skurna kanter. De enskilda fibrerna i svagt bundna produkter kan lätt frigöras. Dessa innefattar lätta asbestbyggnadspaneler (Baufatherm, Neptunit, Sokalit), sprutad asbest, asbesthaltig puts, papp, fönsterkitt, lim eller spackelmassa.
Vad gör asbest så farligt?
Asbest består av mycket fina fibrer med en diameter på upp till 2 mikrometer. Dessa mikroskopiska fibrer kan lätt andas in och orsaka lungcancer. Asbestos (tumör i lungan/bukhinnan) orsakar 100 000 dödsfall av asbest över hela världen varje år, enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Genève.
Asbest i Tyskland, EU och världen över
Bara i Tyskland användes cirka 4,4 miljoner ton asbest mellan 1950 och 1985. Det farliga ämnet har varit förbjudet i Tyskland sedan 1993, följt av ett asbestförbud för alla EU-medlemsstater 2005 (nuvarande EU-direktiv 2009/148/EG). År 2013 antog Europaparlamentet en resolution om att helt eliminera asbest i Europa senast 2028. Med den internationella riktlinjen om gränsöverskridande hantering av farligt avfall "Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall och dess slutliga omhändertagande" har över 180 avtalsslutande stater kommit överens om ett exportförbud för farligt avfall som innehåller asbest.
Avlägsnande och avfallshantering av asbest: Faror och skyddsåtgärder
Så länge som fast bundna asbestprodukter lämnas i fred finns det ingen hälsorisk med utsläpp från asbestfibrer vid normal användning. Men om materialen är spröda, lösa eller trasiga måste de avlägsnas av specialiserade företag i enlighet med gällande lagkrav.
Var lurar farorna?
Allt arbete som innefattar användning av mekanik (borrning, sågning, slipning, fräsning, brytning eller krossning) är farligt vid avlägsnande av asbest. Beroende på lagkraven får eller ska så kallade rivnings-, renoverings- och underhållsarbeten (ASI-arbeten) endast utföras av företag som har nödvändig kompetens och nödvändiga personal- och säkerhetskrav.
För sådana arbeten i samband med asbest måste exempelvis i Tyskland ett godkännande (bevis på expertis enligt den tekniska regeln för farliga ämnen 519) finnas tillgängligt i från Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG, tysk myndighet för arbetsskydd, förbrukarskydd och hälsa).
Tips 1 – Utför materialundersökning:
Endast en materialundersökning kan klargöra om ett byggmaterial innehåller asbest. Beroende på lagkraven krävs asbestdetektering för rivnings-, renoverings- och underhållsarbeten på äldre byggnader.
Tips 2 – Risk för förväxling:
Produkter som innehåller asbest kan förväxlas med substitut som används senare, till exempel glasfibrer, stenmjölplattor eller mineralfibrer.
Tips 3 – Var försiktig:
Försiktighet krävs också med isolering av värmerör, elektriska värmekaminer, papp- och snörtätningar på spisar, ugnar och eldstäder.
Säkerhetskrav för hantering av asbest
Beroende på asbestfiberkoncentrationen (F/m³, asbestfibrer per kubikmeter) bör masker med lämpliga partikelfilter, helmasker med fläkt och partikelfilter eller andningsskydd av högre kvalitet användas. Isoleringsanordningar ska användas vid mycket hög fiberkoncentration.
Dessutom måste lämpliga skyddsdräkter och skyddshandskar bäras vid kontakt med asbesthaltigt material.
Tips 1 – Kassera engångsskyddsdräkter:
Engångsskyddsdräkter ska kasseras när man har lämnat det asbestbelastade arbetsområdet i enlighet med avfallsbestämmelserna.
Tips 2 – använd inte återanvändbara skyddsdräkter:
Användning av återanvändbara skyddsdräkter rekommenderas inte vid avlägsnande av asbest. Om användning av sådana är oundviklig måste de dekontamineras när man har lämnat riskområdet.
Bortskaffande av asbest – rätt sugteknik
Vid hantering av asbest ska endast emissionssnåla processer användas. Före avlägsnande eller demontering av asbestprodukter appliceras dammbindande medel, så kallade fiberbindare, på material som ska avlägsnas. Att spreja med vatten är också användbart för att hålla fiberutsläppen låga.
Dammsugning av asbest: Vad H-asbest-industridammsugare kan göra
För extraktion av damm som innehåller asbest i Tyskland, till exempel, får endast H-asbest-dammsugare användas som uppfyller testkraven för dammklass H med ytterligare kontroll "asbest" enligt TRGS 519. Det måste finnas en typskylt med en indikation om luftflödeshastighet och vikt samt en tydlig indikation på asbest på dammsugaren och dammuppsamlingsanordningen. Apparaterna måste också vara typtestade och godkända av myndigheterna eller av de lagstadgade olycksfallsförsäkringsleverantörerna. För att hålla sugmaterialet är apparaten utrustad med en säkerhetsfilterpåse med ett förseglingslock.
Tips – Observera specifikationerna för respektive land:
Standarderna och bestämmelserna för avlägsnande av asbest varierar mycket från land till land och måste vara kända. I Schweiz gäller BauAV och EKAS 6503, som liknar TRGS 519. Österrike har också liknande standarder, Polen och England följer den europeiska typkontrollen för hälsofarligt damm.
Filtrering och luftledning i dammsugare för asbestsanering
Dammsugare för att borttagning av asbest styr automatiskt lufthastigheten. Om gränsvärdet på 20 m/s inte uppnås hörs en ljudsignal. Den utsugna luften leds eller rengörs på ett sådant sätt att asbestfibrer inte kommer in i användarens andningsluft. Huvudfiltret i H-klassen erbjuder en separationseffektivitet på 99,995 %.
Tips – Använd säkerhetsfiltersatser:
Säkerhetsfiltersatser för dammfritt bortskaffande är särskilt säkra att hantera. De består av en textilpåse med ett filter, som omges av en PE-påse. Detta eliminerar risken för att användaren kommer i kontakt med de farliga asbestpartiklarna. De rättsliga kraven för sådana säkerhetsfilter varierar, men deras användning rekommenderas.
För dammsugare med en effekt på upp till 1,2 kW är en enstegsfiltrering tillräcklig. Från 1,2 kW effekt krävs ett extra, rengörbart förfilter i dammklass M. Dessutom måste anordningar med en strömförbrukning över 1,2 kW vara utrustade med en anslutning för frånluftslang till utsidan.
Rengör dammsugaren efter varje användning
När användningen är klar måste asbestdammsugaren dammsugas invändigt och utvändigt. Resterande damm som finns i hela arbetsområdet måste elimineras genom våtrengöring av alla ytor. Slutligen måste man också rengöra insidan och utsidan av dammsugaren med en fuktig trasa, eftersom den endast kan tas ut ur riskområdet efter noggrann rengöring.
Dammfri transport av dammsugare som innehåller asbest
För transport är H-dammsugare utrustade med ett låsbart sugmunstycke och har en låsbar transportväska för tillbehören. Före transport måste användaren sätta in proppen på H-S-dammsugarens sugöppning. Det är viktigt att transportpåsen och suganslutningen är ordentligt stängd och att motorhuvudet är ordentligt anslutet till behållaren.
Inte så lätt att bli av med: Avfallshantera asbest
Vid avfallshantering av avfall som innehåller asbest måste de nationella och/eller regionala avfallsföreskrifterna följas. Svagt bundna asbestprodukter får i Tyskland avfallshanteras av privatpersoner om avfallet förpackas i enlighet med bestämmelserna i TRGS 519. Avyttring är möjlig hos godkända företag.
Helst bör man anlita ett specialistföretag för avfallshanteringen, som har nödvändig kunskap och kan vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder vid borttagning och transport av filterpåsar, utsuget material, PE eller avfallspåsar. Alla föremål från riskområdet som inte kan rengöras betraktas som farligt avfall och måste kasseras på rätt sätt.
Vid felaktig hantering finns det risk för tillrättavisning, första varning, vanligtvis utan böter, avstängning och böter, samt straffrättsligt förfarande vid uppsåtliga överträdelser.