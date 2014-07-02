Filter T/NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Planfilter

Planfilter

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Kärcher Grovfilter för våtsugning

Grovfilter för våtsugning

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Kärcher Huvudfilterkorg

Huvudfilterkorg

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar

Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar

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Kärcher Patronfilter

Patronfilter

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Kärcher Plastsäckar för dammfri hantering

Plastsäckar för dammfri hantering

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Kärcher Säkerhetsfiltersats

Säkerhetsfiltersats

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Kärcher Membranfilter/tygfilter

Membranfilter/tygfilter

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Kärcher Tygfilterpåse

Tygfilterpåse

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Kärcher Frånluftsfilter

Frånluftsfilter

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