Betongrenovering med vattenstrålar med ultrahögtryck

Betongrenovering med ultrahögtrycksteknik: Vad du behöver veta

Oavsett om det gäller storskalig betongborttagning, avbeläggning av armerad betong eller demontering av tak i starkt armerad betong: Ultrahögtrycksvattenstrålar är nu standardmetod för ett brett spektrum av uppgifter inom byggbranschen. Förfarandet rekommenderas nu, eller är till och med delvis föreskrivet, i nästan alla relevanta konstruktionsbestämmelser och riktlinjer för betongbearbetning och betongrenovering.

Parametrar i detalj: grunden för professionell betongrenovering

Två faktorer har en betydande inverkan på arbetsresultatet vid reparation av betong. Å ena sidan måste betongens väsentliga parametrar vara kända. Dessa innefattar armeringar i ytan, ålder, karbonering, kloridkorrosion och brist på ythållfasthet hos betongen.

Å andra sidan är det viktigt att välja rätt prestanda om vattenverktyg används i betongrenovering. De avgörande faktorerna är högtrycksanordningens arbetstryck och volymflöde, som måste anpassas till användningsområdet, samt det valda verktyget. Dessa inkluderar till exempel enkla punkt- eller planstrålemunstycken och självroterande eller externt drivna vattenverktyg.

Handhållna vattenverktyg har gett goda resultat vid enskilda reparationsåtgärder. Det ska noteras för användaren att en rekylkraft på 150 Newton inte får överskridas. Vid arbete med kroppstöd får rekylkraften inte överstiga 250 Newton.