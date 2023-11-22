Betongrenovering med vattenstrålar med ultrahögtryck
Miljöpåverkan, bearbetningsfel och dynamiska belastningar kan leda till skador på betongkonstruktioner. För att undvika statiska följdproblem måste dessa åtgärdas genom betongborttagning och sanering. Medan mekaniska lösningar orsakar att strukturer vibrerar, belastar användningen av ultrahögtrycksvattenstrålar knappast betongen med strukturburet buller, så att spänningssprickor och skador i anslutningsområdet undviks. Tekniken kräver dock en exakt kunskap om betongparametrarna samt matchning av tryck, vattenflödeshastighet och vattenverktyg till respektive applikation.
Betongrenovering med ultrahögtrycksteknik: Vad du behöver veta
Oavsett om det gäller storskalig betongborttagning, avbeläggning av armerad betong eller demontering av tak i starkt armerad betong: Ultrahögtrycksvattenstrålar är nu standardmetod för ett brett spektrum av uppgifter inom byggbranschen. Förfarandet rekommenderas nu, eller är till och med delvis föreskrivet, i nästan alla relevanta konstruktionsbestämmelser och riktlinjer för betongbearbetning och betongrenovering.
Parametrar i detalj: grunden för professionell betongrenovering
Två faktorer har en betydande inverkan på arbetsresultatet vid reparation av betong. Å ena sidan måste betongens väsentliga parametrar vara kända. Dessa innefattar armeringar i ytan, ålder, karbonering, kloridkorrosion och brist på ythållfasthet hos betongen.
Å andra sidan är det viktigt att välja rätt prestanda om vattenverktyg används i betongrenovering. De avgörande faktorerna är högtrycksanordningens arbetstryck och volymflöde, som måste anpassas till användningsområdet, samt det valda verktyget. Dessa inkluderar till exempel enkla punkt- eller planstrålemunstycken och självroterande eller externt drivna vattenverktyg.
Handhållna vattenverktyg har gett goda resultat vid enskilda reparationsåtgärder. Det ska noteras för användaren att en rekylkraft på 150 Newton inte får överskridas. Vid arbete med kroppstöd får rekylkraften inte överstiga 250 Newton.
Tips 1 – rätt arbetstryck:
Vid handhållen betongborttagning används anordningar med ett drifttryck på 1 000 till 3 000 bar i de flesta fall. Rester av beläggningar, cementuppslamningar eller betongskikt med låg hållfasthet kan avlägsnas med upp till 1 000 bar. Från driftstryck på cirka 1 500 bar är djup, storskalig borttagning möjlig.
Tips 2 – Användarsäkerhet:
Ultrahögtryckstekniken är också övertygande när det gäller användarsäkerhet, eftersom inga giftiga gaser, ångor eller slagg produceras.
Robotteknik på uppgång: stora områden, hög rekylkraft
Som ett alternativ till handhållna lösningar finns automatiserade varianter som lämpar sig särskilt för stora områden eller när den tillåtna rekylkraften för användaren överskrids. I kombination med lämpliga vattenverktyg möjliggör robotteknik säkert och effektivt arbete. Projekt som tar flera veckor att slutföra med handhållet arbete kan slutföras inom några dagar med en professionell ultrahögtryckstvätt.
Tips – Arbetstryck och flödeshastighet:
I de flesta fall ger kombinationen av ett relativt lågt arbetstryck på cirka 1 300 bar i kombination med höga matningsmängder på 200 l/min mycket goda resultat.
Renovering av betong med ultrahögtrycksteknik: bärande objekt som broar eller parkeringsdäck
Utmaningen med brorenovering är att dessa ofta är spännbetongbroar. Detta innebär att de är tillverkade av armerad betong och har ytterligare längsgående stagning på brobalkarna. Om denna stålarmering börjar rosta, angriper den betongen.
Sådana områden måste exponeras, befrias från rost, skyddas från förnyad korrosion och återförslutas. Den lokala betongborttagning som krävs för detta kräver exakt teknik så att eventuella befintliga inbyggda delar, stålarmeringen eller anslutningsområden inte skadas. Ultrahögtrycksvattenstrålar är skonsamt mot betongen runt de berörda områdena. Den är exakt utformad för sådana tillämpningar och orsakar inte skakningar eller vibrationer. Därmed förhindras sprickor i den kvarvarande betongen och ytterligare skador på bron. Dessutom tar tekniken energin direkt in i betongen, där högtrycksstrålen tar bort betongbitar. Den tränger in i stålförstärkningen, exponerar den utan att skada den och avlägsnar samtidigt rost mycket effektivt.
Detsamma gäller för parkeringsdäck, där betongytan måste renoveras; i detta fall kan ultrahögtrycksteknik till och med hjälpa till att upptäcka renoveringsbehov med exakt noggrannhet. Bakgrunden: Betongen kan avlägsnas bättre i karboniserade, det vill säga redan skadade, områden än i icke-karboniserade områden. En selektiv borttagning indikerar därför omedelbart var reparationer är nödvändiga. Uppruggning av ytan är också möjlig för att förbereda appliceringen av nya lager.
Dessutom kan betong enkelt renoveras i vinklade rum eller arbeta på hög höjd utomhus, eftersom endast högtrycksslang och vattenverktyg måste föras till användningsplatsen. Tankbilar och aggregat står utanför byggnaden.
Renovering av betong med ultrahögtrycksteknik: Industribyggnader
Ultrahögtrycksvattenstrålar används mycket ofta vid renovering av industribyggnader, eftersom tekniken kan användas mycket flexibelt – från att reparera en stålarmering, till att avlägsna farliga ämnen eller till betongskärning.
Universallösning för alla krav
Om en stålarmering börjar rosta på grund av bristande minimitäckning måste sådana områden exponeras så snabbt som möjligt, befrias från rost och stängas igen efter applicering av korrosionsskydd. Precis som vid brorenovering möjliggör ultrahögtrycksvattenstrålningen vibrationsfritt, exakt arbete, vilket inte orsakar några följdskador.
Ett annat tillämpningsområde för ultrahögtrycksteknik inom industrisektorn är avlägsnande av ämnen som klassificeras som giftiga. Detta kan till exempel vara nödvändigt om ämnen klassificerades som ofarliga för flera år sedan, men nu finns med på listan över giftiga ämnen. Sådana farliga ämnen avlägsnas direkt med hjälp av vattenverktyg med sugförmåga. I ett nedströms vattenreningssystem separeras de farliga ämnena från suspensionen så att de kan bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
Strukturella förändringar med ultrahögtrycksteknik: Betongskärning av öppningar och passager
Grundidén med att skära betong med hjälp av en högtrycksvattenmetod är att blanda fasta partiklar som kallas slipmedel i vattenstrålen. Kolvpumpar, vars höga effektivitet är särskilt fördelaktig för industrin, ger de nödvändiga höga vattentrycken.
Skärning är möjligt i alla lägen och även på svåråtkomliga platser. Oavsett var arbetet måste utföras, förblir tankbilar och aggregat utanför byggnaden, liksom vid betongrenovering. Vilken geometri som helst kan realiseras, varigenom skärförloppet kan varieras och kontrolleras steglöst.
Tips – pågående drift:
Det är möjligt att arbeta i den pågående produktionsverksamheten, eftersom betongskärningen är damm- och gnistfri, tack vare ultrahögtrycksteknik.
Frågeformulär för inköp: Vad ska tekniken kunna göra?
För att uppnå den ideala totala ägandekostnaden för industriella ändamål och långsiktig planerad användning ger följande frågor centrala bedömningspunkter för ultrahögtryckstekniska lösningar:
- Finns det en övervakning av drifttillstånd för att säkerställa systemets säkerhet?
- Är produkten konstruerad för hållbarhet och låga driftkostnader, till exempel genom reglering av tryckhastighet, trycklös cirkulation eller adekvat beläggning av ventilerna?
- Är det möjligt att uppnå ett arbetstryck på upp till 3 000 bar?
- Finns det ett säkerhetstråg så att eventuella läckande driftvätskor inte kommer ut i miljön under betongrenovering?
- Vilken flexibilitet erbjuder lösningen med avseende på mobila eller stationära versioner eller utrustningen med förbränningsmotor eller elmotor?
- Finns det ett ljudisolerat hölje för tyst drift?
En för alla: Vad vattenstrålar med ultrahögtryck kan göra
- Vibrationsfri betongborttagning
- Enkel detektering av svaga punkter inför betongrenovering
- Exakt eliminering av punktskador
- Borttagning på stora ytor, även med robotstöd
- Uppruggning som förberedelse av applicering av nya skikt
- Arbete i vinklade utrymmen eller på höga höjder
- Avlägsnande av farliga ämnen utan giftiga ångor eller slagg
- Betongskärning (med tillsats av slipmedel)