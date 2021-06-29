Rengöring av toaletter och omklädningsrum

Grundrengöring i toalettutrymmen

Väggkakel, tvättställ och speglar, toalettskålar och urinoarer och naturligtvis deras respektive beslag måste noggrant rengöras regelbundet av de skäl som nämns ovan. Det innebär att städarna måste vara särskilt försiktiga, eftersom det är troligt att de olika materialen kommer att reagera annorlunda på rengöringsmedlet.

Man ska inte spruta sura grundrengöringsmedel direkt på ytorna för att syran inte ska orsaka långsiktiga skador när den färdas genom sprickorna. Rengöringsmedlet ska därför appliceras på rengöringsduken eller en rengöringssvamp. Beslag får endast rengöras med ej repande svamp (med vit kudde) för att förhindra repor. Samma sak gäller för spegelytor. För att förhindra bestående skador på rördelar måste det sura rengöringsmedlet sköljas bort mycket noggrant. Förkalkade strålsamlare på kranar bör skruvas loss och läggas i en sur lösning över natten. Toalettstolar och -lock måste rengöras med allrengöringsmedel eller alkoholbaserade rengöringsmedel, eftersom syror kan ändra deras färg eller orsaka missfärgning. Om dessa sker går det inte att återställa dem till deras tidigare tillstånd. Dörrar, dörrkarmar och skiljeväggar bör också rengöras noggrant med hjälp av allrengöringsmedel eller alkoholbaserade rengöringsmedel. Dessutom bör man endast använda ej repande svampkuddar på dessa platser.

Andra föremål, såsom stolar eller klädhängare, skuras manuellt med ett milt basiskt rengöringsmedel eller vanligt rengöringsmedel och en handborste, sköljs sedan med rent vatten och torkas torra med gul rengöringsduk.