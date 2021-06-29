Kontorsrengöring
Kontorsstädning sker i svåra miljöer där flera olika prioriteringar står i konflikt med varandra: Olika faktorer, som tid och kostnad, rengöringsresultat, hygien och hållbarhet är alla sammankopplade och måste beaktas. Därför är det viktigt att välja passande rengöringsmetoder för varje utmaning. I synnerhet för att säkerställa hygien och hållbarhet kommer statisk rengöring i framtiden mer och mer ersättas av dynamisk rengöring.
Olika steg mot ett rent kontor
Kontor är platser där många människor samlas i flera timmar varje dag. Utrustningen, kontorslokalernas typ och användning innebär därför en rad specifika utmaningar för dem som levererar städtjänster. Sådana faktorer som tid och kostnad måste beaktas, samtidigt som man garanterar renlighet, hygien och, i allt högre grad, hållbarhet. I detta avseende är det värt att ha en översikt över vanliga tillämpningar och lämpliga lösningar med en vettig struktur för städprogram och att vara medveten om den aktuella teknikutvecklingen inom rengöring.
Rätta förberedelser
Förberedelse och uppföljning är viktiga uppgifter i rengöringssekvensen för ett rum – utöver själva rengöringen.
I samtliga fall inkluderar detta personlig skyddsutrustning, kännedom om säkerhetsföreskrifter och hygienregler samt tillhandahållande av material och utrustning. Tillhandahållande av material är viktigt eftersom det bara är rengöringsuppgiften i rummet med motsvarande definierade metodvarianter som avgör vilken utrustning som krävs. I kontor bör man först samla upp och bortskaffa grov smuts.
Rengöringsprinciper
- Rengör uppifrån och ned
- Rengör inifrån och ut
- Rengör först torrt, sedan vått
- Rengör från rent till smutsigt
Ytor
Rengöring av ytor säkerställer att rummen har ett trevligt utseende, bidrar till att bevara värden och har en stor roll i att förebygga kontaktinfektioner. En rengöringsmetod som är särskilt lämpad för avlägsnande av lös eller delvis fastsittande smuts från skrivbord, sidobord eller kabelkanaler är att torka med fuktig trasa och spray. Denna metod sparar tid, rengöringsmedel och vatten, samtidigt som den ger en utmärkt hygiennivå. En möjlighet är att fördosera rengöringsmedlet vilket förhindrar oekonomisk och miljömässigt oönskad överdosering. Alternativt kan man spruta rengöringsmedlet direkt på trasan – det räcker med tre doseringar här – och sedan använda den fuktade sidan för rengöring. Om hårt sittande smuts måste avlägsnas använder man våttorkning med förbehandlad trasa.
Med början vid ytans kant förs trasan fram och tillbaka i en båge till den motsatta sidan för att fånga upp lös eller delvis fastsittande smuts. Vertikala ytor rengörs uppifrån och ned. Även här förs trasan i vida bågrörelser. Man kan vika trasan upp till tre gånger, så att 16 separata sidor skapas och varje yta kan rengöras med en ny sida av trasan. Ett alternativ är att vika trasan två gånger och i tur och ordning använda de resulterande åtta sidorna. I båda fallen kasseras trasan efter att varje del av den har använts och ersätts med en ny trasa. Användarna ska alltid vara noga med personlig skyddsutrustning och bära skyddshandskar som passar för den tillämpning och det rengöringsmedel som används. Utbudet sträcker sig från engångshandskar till skyddshandskar.
Ytor där lös smuts har ansamlats kan rengöras med dammbindande trasor. Varianter som är impregnerade med lim har visat sig fungera väl eftersom ytorna rengörs effektivt från damm utan att vatten eller rengöringskemikalier behövs. Om ytorna rengörs regelbundet räcker en dammbindande trasa till mer än ett rum. Dessutom passar dessa trasor väl för att torka och samla damm på släta golvbeläggningar. Vid rengöring med dammbindande trasa behöver man inte nödvändigtvis använda handskar.
Behandling av kritiska kontaktpunkter
Ytor som används ofta behandlas enligt metoder för kritiska kontaktpunkter, alltså rengöring eller desinficering av kritiska kontaktpunkter. Om kontaminerade ytor behöver desinficeras kemiskt finns det desinficerande rengörings- och desinfektionsmedel som, beroende på variant, kan ha en virucid effekt på höljebärande virus.
Beroende på typ av smuts och materialtyp och tack vare den höga rengöringstemperaturen är ångtvättar och ångdammsugare en effektiv och tidsbesparande lösning för att säkerställa lämplig hygiennivå och bekämpa bakterier och virus. Ångan kommer ut i form av mycket små droppar med en temperatur på cirka 100 °C och ett maxtryck på 8 bar, beroende på maskintyp. Man kan effektivt rengöra ångtåliga väggar, golv och möbler eftersom ångan även når svåråtkomliga platser.
Golvytor
Textilgolv
Kontor har vanligtvis golvbeläggningar av textil. För ett gott rengöringsresultat rekommenderas det att man dammsuger med början vid rummets ingång, börjar från kanten och hela tiden rör munstycket diagonalt bakåt och framåt i ett V-mönster över de områden som ännu inte är rengjorda. För trånga platser rekommenderas det att man använder fogmunstycke.
Med tanke på att det under dagtid är många människor närvarande har batteridrivna dammsugare visat sig vara lämpliga. De ger flera fördelar i jämförelse med klassiska modeller: Man behöver inte sätta upp varningsskyltar för risken att snubbla på sladdar, och eliminerar samtidigt alla kostnader för reparation av skadade sladdar. Eftersom man under arbetet kan röra sig fritt utan att behöva söka efter ett passande eluttag kan cirka 20 procent av arbetstiden sparas. Enkla batteribyten för olika maskiner kan ordnas med en enhetlig lösning om samma batteri- och laddningsteknik används. Dammsugare med sladd eller batteridrift som har miljöfunktion kan bidra till mer hållbar rengöring, eftersom de ger god sugkraft trots lägre energiförbrukning tack vare effektiva motorer och optimerad flödesteknik.
Samtidigt som handhållna sladdlösa dammsugare och elektriska sopborstar underlättar rengöring av enstaka platser rekommenderas upprättstående dammsugare eller batteridrivna manuella sopsugsmaskiner för rengöring av stora korridorer med golvbeläggningar av textilmaterial. Det är viktigt att man är medveten om de optimala körvägarna för sopsugning, då de skiljer sig från förfarandet med en dammsugare: Först rengör man alla kanter, därefter resten av utrymmet, en kvadrat i taget, med raka, parallella körvägar. Det är viktigt att maskinerna är utrustade med en sats för mattsopning. I den ingår en justerbar, antistatisk huvudsopvals och ett luddfilter för filtret.
Fläckar i mattan avlägsnas vid underhållsrengöring med hjälp av ett passande fläckborttagningsmedel. Om man kan se fotspår i mattan är det dags för mellanliggande mattrengöring.
Rengöring av hårda kontorsgolv
I utrymmen med hårda golv, till exempel i korridorer eller pentryn, är kombiskurmaskiner rätt val, eftersom de kan användas mer effektivt och hygieniskt än traditionell våttorkning. Förutom bättre resultat av rengöringen tas det smutsiga vattnet upp direkt, vilket avsevärt minskar risken för halka. Med ett vrid- och styrbart skurhuvud är maskinen lätt att manövrera så att användaren kan runda eventuella hinder utan problem. Om man har hårda golv på kontoret är det idealiskt med en kompakt kombiskurmaskin som även kommer åt under borden.
Vid användning av kombiskurmaskiner bör parametrar som sugkraften och vattenvolymen kunna anpassas utifrån användningsområde och grad av nedsmutsning för att göra rent och samtidigt hushålla med resurserna. För övrigt kan batteridrivna maskiner minska ansträngningen eftersom om maskinens prestanda anpassas till behovet kan en större yta rengöras utan avbrott för laddning eller batteribyte. Det bästa sättet att rengöra ett utrymme är med raka tag, utifrån och inåt. För svåråtkomliga ytor och hörn rekommenderas förberedande manuell rengöring med våttorkning.
Grundrengöring och reparation av skyddsbeläggningar på hårda golv
Ofta lägger man tåliga golv med en beläggning av polymerdispersion. Dessa ytbeläggningar slits med tiden och uppvisar repor där smuts kan samlas. Rengöring blir allt svårare och tidskrävande. Därför är det förnuftigt att med jämna mellanrum återställa de skyddande beläggningarna. Det kan göras på två sätt: Återställande av skyddande beläggningar och grundrengöring.
Återställandet av en skyddande beläggning är ett mellanliggande rengöringssteg med torrskurning och rengöring (spraymetod).
På detta sätt slipar man bort spåren efter lättare slitage och repor och ersätter den något nötta skyddsbeläggningen på de mest utsatta områdena. Närmare kanterna anpassas skyddsbeläggningen mot den befintliga beläggningen.
För grundrengöring används följande rengöringssystem:
Metoder för våtskurning, våtsugning och våttorkning samt ytbeläggning.
Till skillnad från återställning av skyddsbeläggningar, tar grundrengöring bort all gammal skyddsbeläggning och andra beläggningar från golvet. På slutet skyddas det helt frilagda golvet igen med 2–3 ytbeläggningar.
Att återställa en skyddsbeläggning kan inte ersätta en klassisk grundrengöring – men metoden gör det möjligt att senarelägga grundrengöringen, som i sig kan vara mycket kostsam. Tidigare brukade grundrengöring utföras i en byggnad en gång om året. För att minska kostnaderna gjorde man i stället återställning av skyddsbeläggningarna – ett billigare förfarande – två gånger per år, vilket i grova drag motsvarar kostnaden för en grundrengöring. Resultatet blev att grundrengöring inte behöver utföras varje år – nu räcker det med vartannat.
Desinficering av hårda golv
Kombiskurmaskiner kan i allmänhet även användas för desinficering av golv. För denna tillämpning måste man följa både korrekt dosering av kemikalierna och den exakta kontakttiden enligt tillverkarens specifikationer. När man suger upp det smutsiga vattnet tar man också permanent bort bakterier. Därmed minimeras risken för kontaminering. Risken för rengöringsteamet att smittas via patogener på händerna begränsas tack vare den kontaktlösa golvrengöringen. Trots detta är lämpligt skydd under förberedelse- och uppföljningsarbetet ändå nödvändigt, eftersom dessa uppgifter i sig utgör risker.
En tillräcklig mängd av den aktiva ingrediensen måste nå golvets yta för att den ska kunna desinficeras. För att uppnå detta bör man välja flödesvolym utifrån golvbeläggningen så att man säkerställer en jämn fuktning. Mikrofibertextilier eller rondellmaterial är användbara verktyg – borstar är mindre lämpliga. För att uppnå erforderlig kontakttid måste arbetet utföras utan sug. Kombiskurmaskin används endast för att applicera desinficeringslösningen på golvet. Därefter lämnas området att torka.
Intressanta fakta om trappstädning
Trappor kan vara verkliga designelement, utförda i kulblästrat stål eller ädelträ. De kan utgöra centralt placerade utrymningsvägar eller helt enkelt försummade förbindelser mellan de olika våningsplanen. I samtliga fall är rengöringen av ett trapphus en utmaning eftersom utrymmets förutsättningar gör arbetet besvärligt. Varför är det ändå viktigt med renlighet? Vad måste man tänka på när det gäller olika golvbeläggningar? Vilka operatörsfel är vanligast? Här får du en översikt.
Spara tid och resurser: Hållbarhet och innovation
Rengöring är i sig en hållbar åtgärd, eftersom den tjänar till att bevara värdet och funktionen hos byggnader, anläggningar och maskiner. När det gäller städning av byggnader går ofta tankar om hållbar och lyckad förvaltning hand i hand. För att kunna arbeta effektivt är det trots allt viktigt att sänka kostnaderna samtidigt som man underhåller och förbättrar resultaten. Detta kan uppnås med hjälp av strömsnål och vattenbesparande rengöringsteknik, moderna procedurer eller ergonomiska maskiner som minskar de fysiska påfrestningarna och därmed även minskar personalens sjukfrånvaro: Med andra ord, tack vare åtgärder som gynnar både miljö och människor i lika stor utsträckning. Rengöringsbranschen genomgår för närvarande en omvälvning, där traditionella modeller och metoder alltmer ersätts av dynamiska, miljövänliga metoder.
Sparsam användning av teknik och resurser
När det gäller miljövänlig rengöring spelar rengöringsmedel en viktig roll. Miljö- och hälsofarliga ämnen, såsom fosfater eller allergiframkallande syror, måste undvikas och ersättas med naturliga ämnen. Men det är också viktigt att inga resurser slösas bort vid produktionen av dessa naturliga ämnen. Förutom själva ingredienserna spelar rengöringskapaciteten en avgörande roll för miljögodkända rengöringsmedel. Även små mängder koncentrat borde därför vara tillräckligt för att effektivt utföra rengöringen.
Digitala lösningar för högre hållbarhet
Hållbarhet handlar mycket om att använda lämpliga rengöringsrutiner och -koncept som passar byggnaden i fråga. Men möjligheterna med digitalisering får inte förbises. Till exempel finns det på marknaden system underlättar behovsbaserad byggnadsrengöring via en kombination av olika sensorer och datautvärdering med hjälp av artificiell intelligens. Fyllningsnivåer i tvålautomater och toalettpapper övervakas, liksom antalet besökare i olika delar av byggnaden, exempelvis mötesrum. Genom att använda denna information på ett smart sätt kan man göra betydande besparingar av arbetsinsats och förbrukningsmaterial.
Med hjälp av programvara eller appar, som digitalt representerar processerna för alla fastighetstjänster kan man snabbt och utan fysiska kontakter anpassa de dagliga rengöringsuppgifterna och uppdatera rengöringsplanen. Genom realtidskommunikation kan kunder, fastighetschefer och städare snabbt utbyta information. Särskilda arbetsuppgifter, exempelvis att desinficera dörrhandtag eller andra ytor kan på ett tillförlitligt sätt planeras och kommuniceras på detta sätt.
Inte bara rena kontor: Vatten och luft
Ren luft är av yttersta vikt i arbetslivet, till exempel på kontor och i offentliga och medicinska anläggningar. I utrymmen med många människor behövs även stabil vattenförsörjning. Luftrenare och fast inkopplade vattenautomater är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att säkerställa en hygienisk och ren miljö, utöver att golv och ytor är rengjorda.