Kontorsrengöring

Textilgolv

Kontor har vanligtvis golvbeläggningar av textil. För ett gott rengöringsresultat rekommenderas det att man dammsuger med början vid rummets ingång, börjar från kanten och hela tiden rör munstycket diagonalt bakåt och framåt i ett V-mönster över de områden som ännu inte är rengjorda. För trånga platser rekommenderas det att man använder fogmunstycke.

Med tanke på att det under dagtid är många människor närvarande har batteridrivna dammsugare visat sig vara lämpliga. De ger flera fördelar i jämförelse med klassiska modeller: Man behöver inte sätta upp varningsskyltar för risken att snubbla på sladdar, och eliminerar samtidigt alla kostnader för reparation av skadade sladdar. Eftersom man under arbetet kan röra sig fritt utan att behöva söka efter ett passande eluttag kan cirka 20 procent av arbetstiden sparas. Enkla batteribyten för olika maskiner kan ordnas med en enhetlig lösning om samma batteri- och laddningsteknik används. Dammsugare med sladd eller batteridrift som har miljöfunktion kan bidra till mer hållbar rengöring, eftersom de ger god sugkraft trots lägre energiförbrukning tack vare effektiva motorer och optimerad flödesteknik.