Intressanta fakta om trappstädning

Halkskyddat, hygieniskt säkert eller representativt: Rengöring av trapphus är ingen småsak

Vilka moment som ingår i uppgiften att rengöra ett trapphus beror främst på vilket syfte trappan har. För det första handlar det alltid om att säkerställa att man kan gå säkert där. Det gäller alla sorters golvbeläggningar, från textilmaterial till hållbarhetsförstärkt material eller kanske stenmaterial. Lös smuts avlägsnas enkelt med en batteridriven ryggburen dammsugare. Användaren riskerar inte att snubbla över någon sladd och man slipper onödiga rundor för att flytta elsladden mellan olika uttag.

Fastsittande smuts tas vanligtvis bort med hjälp av en bred mopp med mikrofiberdukar. Fukt behöver man undvika endast på trägolv. Men med självhäftande impregnerade dukar eller moppningsdukar av mikrofiber kan man torka golvet och samla upp dammet så att även de finaste partiklarna avlägsnas.

Om trapphuset används mycket av allmänheten, t.ex. i bostadshus, hotell eller köpcentrum, är det viktigt med regelbunden rengöring och desinfektion av ledstängerna. Det är det enda sättet att undvika spridning av bakterier. För trappor som på något sätt har ett representativt syfte handlar det alltid om att behålla golvbeläggningens egenskaper så länge som möjligt. Därför är det viktigt att vidta rengörings- och underhållsåtgärder som passar för golvbeläggningen – från stengods, konstgjord sten och natursten till trä, matta eller stenkakel.