Intressanta fakta om trappstädning
Trappor kan vara verkliga designelement, utförda i kulblästrat stål eller ädelträ. De kan utgöra centralt placerade utrymningsvägar eller försummade förbindelser mellan de olika våningsplanen. I samtliga fall är rengöringen av ett trapphus en utmaning eftersom utrymmets förutsättningar gör arbetet besvärligt. Varför är det ändå viktigt med renlighet? Vad måste man tänka på när det gäller olika golvbeläggningar? Vilka operatörsfel är vanligast? Här får du en översikt.
Halkskyddat, hygieniskt säkert eller representativt: Rengöring av trapphus är ingen småsak
Vilka moment som ingår i uppgiften att rengöra ett trapphus beror främst på vilket syfte trappan har. För det första handlar det alltid om att säkerställa att man kan gå säkert där. Det gäller alla sorters golvbeläggningar, från textilmaterial till hållbarhetsförstärkt material eller kanske stenmaterial. Lös smuts avlägsnas enkelt med en batteridriven ryggburen dammsugare. Användaren riskerar inte att snubbla över någon sladd och man slipper onödiga rundor för att flytta elsladden mellan olika uttag.
Fastsittande smuts tas vanligtvis bort med hjälp av en bred mopp med mikrofiberdukar. Fukt behöver man undvika endast på trägolv. Men med självhäftande impregnerade dukar eller moppningsdukar av mikrofiber kan man torka golvet och samla upp dammet så att även de finaste partiklarna avlägsnas.
Om trapphuset används mycket av allmänheten, t.ex. i bostadshus, hotell eller köpcentrum, är det viktigt med regelbunden rengöring och desinfektion av ledstängerna. Det är det enda sättet att undvika spridning av bakterier. För trappor som på något sätt har ett representativt syfte handlar det alltid om att behålla golvbeläggningens egenskaper så länge som möjligt. Därför är det viktigt att vidta rengörings- och underhållsåtgärder som passar för golvbeläggningen – från stengods, konstgjord sten och natursten till trä, matta eller stenkakel.
Rengöring av naturstensgolv
Natursten med samma eller liknande utseende kan ha mycket skilda tekniska egenskaper, i synnerhet vad det gäller känslighet för baser eller syror, hårdhet och vattenabsorption. Det är dessa faktorer som avgör vilken typ av sten som passar för olika syften och hur den måste underhållas för att bevara sitt utseende under lång tid. Före rengöring måste du därför skaffa grundlig kunskap om både stenens egenskaper, baserat på dess mineralsammansättning och ytbehandling, och dess användning.
Rengöring av stengodsklinker
Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionshastighet. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.
Rengöring av keramikplattor
Rengöring och underhåll av keramikplattor – hur fungerar det? De bränns vid temperaturer mellan 1000 och 1400 °C och är tillverkade av oorganiska material. Terrakotta, klinkersten, stengodsklinker, ler- och stengods används ofta nuförtiden. Även om det finns många varianter, är de olika rengöringsstegen alltid ganska likartade. Bara ett fåtal typer av plattor kräver särskilt underhåll.
Påverkan över längre tid: Olika skadetyper, olika rengöringstekniker
Smuts och publik användning lämnar sina spår på golvbeläggningar av alla typer. Beroende på underlagets yta passar olika rengöringstekniker för underhållet av golvet och för att det ska kunna användas så länge som möjligt. För en trätrappa är den huvudsakliga risken nötning på grund av smuts och sandpartiklar. De mikroskopiska kornen masseras in i golvet av dem som passerar förbi och öppnar träet för angrepp. Om fukt tillsätts, t.ex. från våta skor eller felaktig rengöring, kommer vattnet att tränga in i träet och förr eller senare leda till skador. För att undvika detta rekommenderas det att man underhåller trappan på rätt sätt efter djuprengöring, minst två gånger per år.
För natursten och konstgjord sten kan utseendet mest påverkas av kraftig användning:
Golvbeläggningen blir grövre och smutspartiklar fastnar. Efter ett tag leder detta till otrevliga tecken på slitage, vilka snabbt blir irriterande i synnerhet för trappor som behöver vara representativa. I detta fall kan kristallisering eller polering med diamantrondeller hjälpa till att återställa glansen. Om stentrappor behöver återställas på detta sätt finns det en liten skurmaskin på marknaden för denna tillämpning. Den riktar sig främst till användare som behöver rengöra små horisontella och vertikala ytor och på ett snabbt och ergonomiskt sätt.
På hotell klär man ofta korridorer och trappor med mattor. Med tiden uppstår märken av spår på golvbeläggningar av textil.
Dessutom blir trappkanter ofta mycket smutsiga, t.ex. på grund av skokräm. Små fläckar kan man ta bort med hjälp av fläckborttagningsprodukter. I detta fall är det viktigt att arbeta utifrån och inåt för att inte sprida fläcken. För grundrengöring kan man använda spray- och sugrengöring för fläckborttagning. Med ett smalt handmunstycke kan denna teknik användas även på smala trappor. Dock är torktiden minst sex till åtta timmar.
Tips:
Slutligen kan kraftigt använda trappor i bostadshus eller parkeringar ofta bli kraftigt nedsmutsade, med allt från tuggummi till vägsmuts och till och med urin. Beroende på miljö och materialets egenskaper kan det i detta fall vara användbart och effektivt att använda högtryckstvättar eller ångtvättar.
Ett trapphus är inte bara själva trappan: Vad man dessutom behöver göra
För att ge ett välskött intryck räcker det inte med att rengöra själva trappan och ledstängerna. För att hålla trappavsatserna rena rekommenderas det att man använder en batteridriven kombiskurmaskin. Dess högre anläggningstryck i jämförelse med yttäckande moppmaskiner, i kombination med en rotationshastighet som passar för användningen säkerställer ett perfekt rengöringsresultat. Batteridrivna handhållna dammsugare lämpar sig för många typer av detaljarbeten i trapphus. Glasytor på dörrar eller fönster går vanligtvis snabbt och lätt att rengöra med ett professionell fönstertvätt. De förhindrar att vatten stänker, något som skulle kunna orsaka halkrisk. Kraftig nedsmutsning, såsom tuggummi eller klistermärken kan avlägsnas från väggar som är målade med latexfärg med hjälp av högtryckstvätt inställd på lågt vattentryck.
De tre vanligaste användningsfelen: En snabbtitt på arsenalen av olika knep
En arbetsuppgift som redan är mödosam och tidskrävande bör inte ytterligare försvåras på grund av felaktig användning. Därför är det värt att arbeta noggrant för att undvika sådana fel.
1. Om en trappa bara torkas av med fuktig trasa, utan att man först tar bort dammet, kommer golvbeläggningen att missfärgas eftersom man i praktiken arbetar in dammet i golvet i samband med moppningen. Dessutom puttas smutsen ofta åt sidan och kan falla ned på ledstängerna på våningar som ligger längre ned.
2. Vid våttorkning glömmer man ofta att ställa ut varningsskyltar för förbipasserande om risken för vått och halt golv eftersom man har för bråttom.
3. Om torktrasan inte tvättas tillräckligt ofta eller om man byter vatten alltför sällan kommer smutsen att spridas ut över trappan. Då får man inte önskat rengöringsresultat och grundrengöring kommer att behövas tidigare.
När trappor rör på sig: Lösningar för rulltrappor
Metoder för torr rengöring av rulltrappor klarar endast att borsta bort lösa partiklar ur räfflorna och suga upp lös smuts. För grundrengöring har våtrengöring visat sig tillförlitligt kunna avlägsna hårt sittande smuts och utspilld vätska, komprimerad vägsmuts och fett. Man använder maskiner som med borstar applicerar rengöringslösningen på steg eller kontaktytor. På detta sätt undviker man att blöta ned alltför mycket. Smutsen löses upp under önskad kontakttid och borstas sedan ut ur profilen och transporteras från de motriktade smutsabsorptionsborstarna till sugfunktionen. För att garantera det nödvändiga sugtrycket går styrskenor in i profilspåren och förseglar trappans yta runt sugkanalen. På detta sätt kan effektiv rengöring uppnås samtidigt som vätskepenetration i systemet undviks.