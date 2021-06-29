Rengöring och underhåll av keramikplattor

Kombiskurmaskiner för större ytor

För större ytor används normalt kombiskurmaskiner – i så fall behöver man inte avlägsna löst sittande fin smuts i förväg. För att uppnå önskat rengöringsresultat är det viktigt att man väljer rätt borstar eller rondeller för maskinerna. Keramikplattor med grov textur skuras särskilt väl med mycket djupgående borstvalsar, medan keramikplattor, såsom stengods med en jämnare relief kräver mikrofibervalsar.

Man bör även använda rätt sugläppar för uppsugning av det smutsiga vattnet. För ytor med textur rekommenderas slutna sugläppar och för blanka ytor – slitsade sugläppar. För hårt sittande smuts på stengods (gråfärgning) rekommenderas melaminhartsvalsar i kombination med skurhuvudshjul.

Tips: Även väggar kan rengöras med hjälp av en stor moppmaskin och teleskopstång. Detta låter dig snabbt och effektivt uppnå goda resultat.