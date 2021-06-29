Rengöring och underhåll av natursten

Kännedom om naturstenens egenskaper

Natursten används på många olika områden, även inom industrin, i trädgårdsodling, på fasader, konst, i murverk eller inredning, där den ofta förekommer som golvbeläggning. Först bryts de i stenbrott och sågas till lämplig storlek genom bearbetning. Därefter bearbetas dess ytor med lämplig metod – polering, flamning, slipning eller blästring. Inget konstgjort material har samma mångsidighet i färger och ytfinish. Natursten med samma eller liknande utseende kan ha mycket skilda tekniska egenskaper, i synnerhet vad det gäller känslighet för baser eller syror, hårdhet och vattenabsorption. Det är dessa faktorer som avgör vilken typ av sten som passar för olika syften och hur den måste underhållas för att bevara sitt utseende under lång tid.

Natursten kan klassificeras i hårdhetsnivåer utifrån tekniska bearbetningskriterier: Hårdsten (gnejs, granit, kvarts, basalt och gabbro), medelhård sten (marmor, Solnhofen-kalksten, Jurassisk sten och serpentin) och mjuk sten (kalkbunden sandsten, trass och skiffer). Denna klassificering hjälper till att uppskatta stenarnas mekaniska påfrestningar. Det är inte bara relevant för deras bearbetning utan även för rengöring av dem. Exempelvis har alla hårda stenar liknande kemiska egenskaper – de är vanligtvis tåliga med avseende på repor och basiska ämnen. Av den anledningen används de ofta utomhus, där de utsätts för stora påfrestningar. Mjuka stenar, däremot, är känsligare. Du måste därför undvika att rengöra dem med hårda borstar, då detta snabbt kan orsaka repor.