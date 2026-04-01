Tack vare en kompakt design (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) är den nätdrivna skurmaskinen BD 17/5 C också möjlig att använda där traditionella skurmaskiner inte går att nyttja på grund av att dom är för stora och manuell rengöring är för svårt och kostsamt. Rengöringsföretag, fastighetsskötare och kommunala fastighetsägare som arbetar där den här typen av behov finns kommer med lätthet hitta användningsområden för den här maskinen. Lättillgängliga funktioner garanterar en snabb och komfortabel användning. Med en hastighetskontroll för varvtalet (0 - 450 rpm) och tillbehör kan maskinen optimeras för respektive behov som till exempel djuprengöring, kristallisering, polering av hårda ytor samt schamponering av texila ytor. I synnerhet vid trappstädning där man med maskinen samtidigt kan rengöra trappstegen och sättstegen så här tidsbesparingen och enkelheten extra tydlig. Maskinkroppen är tillveerkad av en stabil och slagtålig typ av plast. Borsten kan bytas mot rondellhållare på några sekunder och utan verktyg. Tack vare de två handtagen kan maskinen trots sin vikt på 5 kg enkelt och säkert hanteras av användaren.