Trapprengöringsmaskin BD 17/5 C
Kompakt, nätdriven skurmaskin med planskurteknik för skurning, schamponering, polering och kristallisering av olika mindre ytor såsom trappsteg och fönsterbänkar.
Tack vare en kompakt design (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) är den nätdrivna skurmaskinen BD 17/5 C också möjlig att använda där traditionella skurmaskiner inte går att nyttja på grund av att dom är för stora och manuell rengöring är för svårt och kostsamt. Rengöringsföretag, fastighetsskötare och kommunala fastighetsägare som arbetar där den här typen av behov finns kommer med lätthet hitta användningsområden för den här maskinen. Lättillgängliga funktioner garanterar en snabb och komfortabel användning. Med en hastighetskontroll för varvtalet (0 - 450 rpm) och tillbehör kan maskinen optimeras för respektive behov som till exempel djuprengöring, kristallisering, polering av hårda ytor samt schamponering av texila ytor. I synnerhet vid trappstädning där man med maskinen samtidigt kan rengöra trappstegen och sättstegen så här tidsbesparingen och enkelheten extra tydlig. Maskinkroppen är tillveerkad av en stabil och slagtålig typ av plast. Borsten kan bytas mot rondellhållare på några sekunder och utan verktyg. Tack vare de två handtagen kan maskinen trots sin vikt på 5 kg enkelt och säkert hanteras av användaren.
Egenskaper och fördelar
Lätt och kompaktLämplig för små utrymmen som trappor och fönsterbrädor För enkel transport:
HastighetsregleringHasigheten är reglerbar för att passa uppgiften
Hörnborste finns som tillvalFör rengöring i hörn. (Det finns också en hörnborste som tillval för horisontell och vertikal användning)
Högkvalitetskomponenter
- Maskinen är praktiskt taget underhållsfri
Omfattande utbud av tillbehör
- Mångsidig
- Borstarna finns i olika hårdhetsgrader och diametrar. Även för rengöring av mattor
- Rondeller och rondellhållare för jämna golv
Användarvänliga reglage
- Tydlig och enkel att använda
Alla tillbehör går att montera loss för enkel förvaring
- Tar lite plats vid förvaring
Vertikal eller horisontell användning
- Större mångsidighet: rengöring av horisontella ytor (t.ex. trappor eller fönsterbrädor) och vertikala ytor (t.ex. sättsteg)
Löstagbar tank
- Möjliggör arbete på sättsteg i trappor
Byte av borste och rondellhållare
- Snabb och enkel justering för att passa den aktuella rengöringsuppgiften
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|170 - 200
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|450
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Spänning (V)
|220 - 230
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|330 x 136 x 290
Standardutrustning
- Variabelt borstvarvtal
- Eldrift
- Tank (tillval): 2.5 l
Användningsområden
- Gör trapprengöring bekväm och enkel
- För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.
- För djup punktrengöring av mindre textila golvytor