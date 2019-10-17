Dina professionella kontakter

Vi som arbetar med Kärchers produkter för den professionella marknaden vet att rätt kontakter och relevant information är avgörande för ett effektivt och långsiktigt samarbete med dig. Din Kärcherrepresentant på just din ort hittar du här.

FÖRSÄLJNING PROFESSIONAL VÄST / SYD
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OLA LEIJMAN
Branch Sales Manager
Professional Sales
Region Syd & Väst

Mobil 076-613 34 99
Telefon 031-57 73 93

Maila Ola
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JASMIN IMAMOVIC
Professional Sales
Region Väst

Telefon 031-577 385

 

Maila Jasmine
Leonard Matar

LEONARD MATAR
Professional Sales
Region Syd

Mobil 070-533 39 83

Maila Leonard
CHRISTIAN BORR

CHRISTIAN BORR
Professional Sales
Region Syd

Mobil 070-376 91 82

Maila Christian
Jörgen Granholm

JÖRGEN GRANHOLM
Professional Sales
Region Väst

Mobil 076-143 57 93

Maila Jörgen
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SIMON GAMALIELSSON
Butiksansvarig

Kärcher Center Göteborg
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra

Telefon 031-507 113
Mobil 073-088 79 47

Maila Simon
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MATTIAS JOHANSSON
Butikssäljare

Kärcher Center Göteborg
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra

Telefon 031-571 285

Maila Mattias
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MATILDA PETTERSSON
Butiksansvarig

Kärcher Center Malmö
Hornyxegatan 6
213 76 Malmö

Telefon 040-45 13 80

Maila Matilda
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LUDVIG MÅNSSON
Butikssäljare

Kärcher Center Malmö
Hornyxegatan 6
213 76 Malmö

Telefon 040-45 13 80

Maila Ludvig

SERVICE VÄST / SYD
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HÅKAN ALENFORS
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Väst

Mobil 031-577 300

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ADAM BERG WASSBERG
Servicetekniker
Professional
Region Väst

Mobil 076-119 71 10

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KALLE HULTBERG
Servicetekniker
Professional
Region Väst

Mobil 070-395 99 20

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HENRIK JÖRGENSEN
Servicetekniker
Professional
Region Väst

Mobil 072-205 29 11

 

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JESPER PLATO
Servicetekniker
Professional
Region Väst

Mobil 076-115 46 92

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HANS KARLSSON
Servicetekniker
Professional
Region Väst

Mobil 076-526 67 09

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ANDERS KRANTZ
Servicetekniker
Professional
Region Syd

Mobil 076-526 67 15

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THOMAS BENGTSSON
Servicetekniker
Professional
Region Syd

Mobil 076-145 84 96

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PATRIK LUNDH
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Syd

Mobil 076-147 26 19

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JOHAN HOUGAARD
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Syd

Mobil 076-217 40 63

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OLIVER NORDGREN
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Väst

Telefon 031-507 134

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MARTIN KARLSSON
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Syd

Mobil 076-539 29 58

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SEBASTIAN HOLST
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Mitt/Syd

Mobil 076-764 07 52

FÖRSÄLJNING PROFESSIONAL ÖST / NORD
Martin Johansson

MARTIN JOHANSSON
Branch Sales Manager
Professional Sales
Region Öst & Nord

Mobil 076-104 26 72

Maila Martin
ANDERS RÄNNAR

ANDERS RÄNNAR
Professional Sales
Region Norr

Mobil 070-395 22 65

Maila Anders
Mats Ahlberg

MATS AHLBERG
Professional Sales
Region Öst

Mobil 070-670 57 14

Maila Mats
Peter Fahlgren

PETER FAHLGREN
Professional Sales
Region Norr

Mobil 070-104 37 22

Maila Peter
Andreas Hjalmarsson

ANDREAS HJALMARSSON
Professional Sales
Region Stockholm

Mobil 070-398 59 42

Maila Andreas
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LARS SUNDELIUS
Butiksansvarig

Kärcher Center Stockholm
Månskärsvägen 10B
141 75 KUNGENS KURVA

Telefon 08-740 88 89

Maila Lars
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MOHAMED FAYED
Butikssäljare

Kärcher Center Stockholm
Månskärsvägen 10B
141 75 KUNGENS KURVA

Telefon 08-740 88 80

Maila Mohamed

SERVICE ÖST / NORD
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KAI-ERIK ROS
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Öst

Mobil 072-237 46 43

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VICTOR WAHLQVIST
Servicetekniker
Professional
Region Öst

Mobil 072-833 95 12

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JANNE HOLMSTEN
Servicetekniker
Professional
Region Öst

Mobil 070-104 41 60

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JOHANNES OLIVERBRANDT
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Öst

Telefon 070-671 71 72

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JOHAN BERGLUND
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Norr/Mitt

Mobil 072-216 09 61

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ANTON DUCEMARK
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Nordväst/Mitt

Telefon: 031-50 71 11

HUVUDKONTOR
Poia

POIA JABBARI
Sales Manager
Professional

Mobil 070-333 21 33

Maila Poia
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MAHER EL AARAJ
Category Manager
Professional Products

Mobil 073-088 30 37
Telefon 031-57 76 41

Maila Maher
Daniel Melin 2022

DANIEL MELIN
Category Manager
Professional Products

Telefon 031-577 305

Maila Daniel
Sofia Löfving

SOFIA LÖFVING
Key Account Manager
Professional

Mobil 076-146 27 12

Maila Sofia
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SAMUEL KRISTIANSSON
Key Account Manager
Professional

Mobil 076-146 93 18
Telefon 031-50 71 33

Maila Samuel
Linda Hösta

LINDA HÖGSTA
Key Account Manager
Professional

Mobil 076-210 66 14

Maila Linda
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DAVID BLOMBERG
Marknad
Professional

Telefon 031-577 310
Mobil 070-657 73 73

Maila David

FÖRSÄLJNING FORDONSTVÄTT
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Håkan Korshavn
Försäljningsingenjör
Stockholm

Mobil 070-610 30 50
Telefon 08-740 88 85

Maila Håkan
Emil_Frössling_400x200.JPG

Emil Frössling
Försäljningsingenjör
Göteborg

Mobil 076-526 67 00
Telefon 031-57 73 06

Maila Emil
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Richard Olsson
Försäljning- och projektingenjör

Mobil 070-539 09 86
Telefon 031-57 73 96

Maila Richard