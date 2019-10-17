Dina professionella kontakter
Vi som arbetar med Kärchers produkter för den professionella marknaden vet att rätt kontakter och relevant information är avgörande för ett effektivt och långsiktigt samarbete med dig. Din Kärcherrepresentant på just din ort hittar du här.
OLA LEIJMAN
Branch Sales Manager
Professional Sales
Region Syd & Väst
Mobil 076-613 34 99
Telefon 031-57 73 93
JASMIN IMAMOVIC
Professional Sales
Region Väst
Telefon 031-577 385
LEONARD MATAR
Professional Sales
Region Syd
Mobil 070-533 39 83
CHRISTIAN BORR
Professional Sales
Region Syd
Mobil 070-376 91 82
JÖRGEN GRANHOLM
Professional Sales
Region Väst
Mobil 076-143 57 93
SIMON GAMALIELSSON
Butiksansvarig
Kärcher Center Göteborg
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Telefon 031-507 113
Mobil 073-088 79 47
MATTIAS JOHANSSON
Butikssäljare
Kärcher Center Göteborg
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Telefon 031-571 285
MATILDA PETTERSSON
Butiksansvarig
Kärcher Center Malmö
Hornyxegatan 6
213 76 Malmö
Telefon 040-45 13 80
LUDVIG MÅNSSON
Butikssäljare
Kärcher Center Malmö
Hornyxegatan 6
213 76 Malmö
Telefon 040-45 13 80
HÅKAN ALENFORS
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Väst
Mobil 031-577 300
ADAM BERG WASSBERG
Servicetekniker
Professional
Region Väst
Mobil 076-119 71 10
KALLE HULTBERG
Servicetekniker
Professional
Region Väst
Mobil 070-395 99 20
HENRIK JÖRGENSEN
Servicetekniker
Professional
Region Väst
Mobil 072-205 29 11
JESPER PLATO
Servicetekniker
Professional
Region Väst
Mobil 076-115 46 92
HANS KARLSSON
Servicetekniker
Professional
Region Väst
Mobil 076-526 67 09
ANDERS KRANTZ
Servicetekniker
Professional
Region Syd
Mobil 076-526 67 15
THOMAS BENGTSSON
Servicetekniker
Professional
Region Syd
Mobil 076-145 84 96
PATRIK LUNDH
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Syd
Mobil 076-147 26 19
JOHAN HOUGAARD
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Syd
Mobil 076-217 40 63
OLIVER NORDGREN
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Väst
Telefon 031-507 134
MARTIN KARLSSON
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Syd
Mobil 076-539 29 58
SEBASTIAN HOLST
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Mitt/Syd
Mobil 076-764 07 52
MARTIN JOHANSSON
Branch Sales Manager
Professional Sales
Region Öst & Nord
Mobil 076-104 26 72
ANDERS RÄNNAR
Professional Sales
Region Norr
Mobil 070-395 22 65
MATS AHLBERG
Professional Sales
Region Öst
Mobil 070-670 57 14
PETER FAHLGREN
Professional Sales
Region Norr
Mobil 070-104 37 22
ANDREAS HJALMARSSON
Professional Sales
Region Stockholm
Mobil 070-398 59 42
LARS SUNDELIUS
Butiksansvarig
Kärcher Center Stockholm
Månskärsvägen 10B
141 75 KUNGENS KURVA
Telefon 08-740 88 89
MOHAMED FAYED
Butikssäljare
Kärcher Center Stockholm
Månskärsvägen 10B
141 75 KUNGENS KURVA
Telefon 08-740 88 80
KAI-ERIK ROS
Servicetekniker
Professional & Consumer
Region Öst
Mobil 072-237 46 43
VICTOR WAHLQVIST
Servicetekniker
Professional
Region Öst
Mobil 072-833 95 12
JANNE HOLMSTEN
Servicetekniker
Professional
Region Öst
Mobil 070-104 41 60
JOHANNES OLIVERBRANDT
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Öst
Telefon 070-671 71 72
JOHAN BERGLUND
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Norr/Mitt
Mobil 072-216 09 61
ANTON DUCEMARK
Servicetekniker
Vehiclewash
Region Nordväst/Mitt
Telefon: 031-50 71 11
POIA JABBARI
Sales Manager
Professional
Mobil 070-333 21 33
MAHER EL AARAJ
Category Manager
Professional Products
Mobil 073-088 30 37
Telefon 031-57 76 41
DANIEL MELIN
Category Manager
Professional Products
Telefon 031-577 305
SOFIA LÖFVING
Key Account Manager
Professional
Mobil 076-146 27 12
SAMUEL KRISTIANSSON
Key Account Manager
Professional
Mobil 076-146 93 18
Telefon 031-50 71 33
LINDA HÖGSTA
Key Account Manager
Professional
Mobil 076-210 66 14
DAVID BLOMBERG
Marknad
Professional
Telefon 031-577 310
Mobil 070-657 73 73
Håkan Korshavn
Försäljningsingenjör
Stockholm
Mobil 070-610 30 50
Telefon 08-740 88 85
Emil Frössling
Försäljningsingenjör
Göteborg
Mobil 076-526 67 00
Telefon 031-57 73 06
Richard Olsson
Försäljning- och projektingenjör
Mobil 070-539 09 86
Telefon 031-57 73 96