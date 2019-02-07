Hitta rätt adapter
Här finner du adaptrar för att anpassa din högtryckstvätt så den är kompatibel med alla nya tillbehör.
Högtryckstvätt/spolhandtag
Passande adapter
Tillbehör
Högtryckstvätt med skruvkoppling
Adapter till snabbkoppling (4.470-041.0)
Förlängningsslang
Högtrycksutrustning med Quick Connect, utan slangvinda.
Anslutning slang, övergång från gänga till Quick Connect
Quick Connect Adapter, tvådelad (2.643-037.0)
Passar på förlängningsslang med gänga
Spolhandtag med skruvanslutning
Adapter B (2.642-893.0)
Nya tillbehör
Äldre spolhandtag (tillverkat fram till 2010)
Adapter M (2.643-950.0)
Nya tillbehör
Äldre spolhandtag
Adapter T (2.644-031.0)
Adapter till teleskopsrör 4 m
Nyare spolhandtag
Adapter A (4.762-061.0)
Proffstillbehör (M22x1,5)
Nyare spolhandtag
Adapter A i mässing (6.989-903.0)
Proffstillbehör (M22x1,5)