Tillämpningar
Oavsett om det är på gator, stigar eller gräsmattor, på gågator, arenor eller i parker: utrustningen från Kärcher Municipal är utformad för professionellt bruk under de tuffaste förhållandena och kan hantera en mängd olika tillämpningar på högsta nivå.
Sopning och rengöring
Optimala sop- och rengöringsresultat med bästa möjliga flexibilitet - markvårdsmaskinerna från Kärcher Municipal imponerar på jobbet tack vare sin effektivitet och smidighet.
Vinterunderhåll
Ett komplett program för att tackla is och snö - robusta och pålitliga maskiner.
Grönyteskötsel
Mångsidiga, flexibla maskiner för professionell och ekonomisk skötsel av alla grönytor.
Speciella tillämpningar
Från asfaltfräsning till ogräsrensning – det breda utbudet av redskapabärare och tillbehör garanterar rätt lösning för varje uppgift.
Sopning och renhållning
Optimala sop- och rengöringsresultat med maximal flexibilitet – Sopmaskiner och redskapsbärare från Kärcher Municipal imponerar på jobbet tack vare sin effektivitet och smidighet.
Våra maskiner sopar, dammsuger och tvättar överallt där de används.
Manövrerbarheten, enkel hantering och utmärkt allround-sikt på våra sopmaskiner skapar de bästa förutsättningarna för effektivt, säkert och bekvämt arbete. För rengöring, från parkeringsplatser till stora ytor, erbjuder Kärcher Municipal olika sopmaskiner som, med sin höga sugkraft och många utrustningsalternativ som högtömning, stort fyllningsvolym, högtryckslans, bevattningssarm och kombination av klippning och sugning, förbättrar dina arbetsresultat.
Oavsett om du vill sopa löv, tvätta bort smuts eller rengöra med högt tryck: med våra sopmaskiner är du garanterad premiumkvalitet och optimala resultat.
Ett brett spektrum av användningsområden inom rengöring
- Sopning med vakuum
- Självständig sopning
- Borttagning av löv
- Tvättning
- Högtryckstvätt
- Ogräsrensning
Vinterunderhåll
Ett komplett program för att tackla is och snö - robusta och pålitliga maskiner.
Kärcher Municipals redskapsbärare gör vintern till ett nöje.
Oavsett om det handlar om borttagning eller sopning av snö, eller om sand, grus eller salt måste spridas - du kan lita på våra starka, kompakta och manövrerbara redskapsbärare i alla väder. Tack vare permanent fyrhjulsdrift och fyra lika stora hjul finns en enastående dragkraft även under vinterväder. Lastgränsskontrollen är särskilt effektiv vid snöslungning. Den ser till att körselhastigheten automatiskt anpassas till prestandan för frontimplementet.
För att säkerställa att föraren kan arbeta fullt ut även i minusgrader har komforthytten optimal värmeisolering, kraftfulla värmesystem och vintervänliga utrustningsfunktioner, som uppvärmda säten, luftkonditionering eller uppvärmd vindruta och ytterspeglar.
Brett utbud av tillämpningar för vinterunderhåll
- Snöplogning
- Snöslungning
- Snösopning
- Snötransport
- Spridning (med monterad, låda eller trattspridare)
- Saltspolning
- Isborttagning
Skötsel av grönytor
Mångsidigt, flexibelt och ekonomiskt underhåll av grönområden. De mångfunktionella redskapsbärarna från Kärcher Municipal innebär grönyteskötsel i världsklass.
Effektiv markskötsel
Är området stort, är det brant, är det trångt? Det spelar ingen roll: en redskapsbärare från Kärcher Municipal är idealiskt för gräsklippning, liksom för häck- och släntvård. Flexibla anslutnings- och monteringsalternativ, dess förmåga att klättra och manövrera, samt den höga yteffektiviteten, öppnar upp nästan obegränsade användningsområden som ett klippfordon och för underhåll av grönområden.
Fyra lika stora hjul garanterar optimalt grepp med största möjliga skydd för marken; på modeller med ledstyrning gör den minimala svängraden och filkörning arbetet enklare. Grönområden av alla slag kan därför snabbt och effektivt bearbetas med högsta kvalitet, även på svåråtkomliga områden. Samtidigt garanterar den multifunktionella redskapsbäraren snabb och enkel borttagning av klippavfall och därmed en kontinuerlig avfallshantering.
Tack vare luftkonditioneringssystemet och den rymliga arbetsstationen med komfort behåller föraren ett kallt huvud, även i sommartemperaturer.
Ett brett utbud av tillämpningar inom grönområdenas skötsel:
- Klippning (med lie, storskaliga, cylinder- eller sidoarmsklippare)
- Klipp- och insamlingsystem
- Mulching
- Häckklippning
- Bevattning
- Rengöring av konstgräs
Er specialapplikation är vårt expertområde.
Oavsett vilka krav du har kommer du att hitta rätt lösning hos Kärcher Municipal. Med vårt breda utbud av markvårdsmaskiner och utrustning har vi en färdig lösning för varje uppgift.
Vinodling och fruktodling
Tack vare den idealiska kombinationen av manövrerbarhet, markskydd och permanent fyrhjulsdrift möjliggör de ledade systemfordonen extremt effektivt arbete - med maximal komfort och höga säkerhetsstandarder.
Fordonkonceptet med frammonterad hytt är perfekt för frontmonterade tillämpningar inom ex. vinodling och fruktodling.
Fördelar för dig:
- Utmärkt sikt över frontmonterade redskap för precist och avslappnat arbete.
- Ytterligare monteringsutrymme bakom motorn ovanför för behållare med en volym på upp till 1 000 liter.
- Mycket högt hydrauliskt flöde upp till 120 liter/minut, steglös framdrift och extrem lastkapacitet.
Ogräsborttagning med hetvatten
Parkeringar, kyrkogårdar, offentliga torg och busshållplatser, men också idrottsplaner, tennisbanor och hamn- eller vattenområden måste hållas fria från ogräs.
Den extremt kompakta konstruktionen och oberoendet från externa vatten- eller elnät innebär att systemet också kan användas i mycket avlägsna områden. Ogräset bekämpas med 98°C varmt vatten - maskinellt med den monterade frontbalken eller manuellt med handlansen.
Det varmvattenbaserade ogräsbehandlingssystemet är det mest ekonomiska tillvägagångssättet på lång sikt, med endast cirka fyra behandlingar per år.
Vi erbjuder också många andra speciallösningar:
- Asfaltfräsning
- Rengöring av vägmarkeringar och gatuskyltar
- Rengöring och underhåll av solcellsanläggningar
- Stubbebearbetning
- Vedmulching
- Tunnelrengöring
- Vägmarkering
Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
Har du frågor eller behöver support?
Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.