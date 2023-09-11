Effektiv markskötsel

Är området stort, är det brant, är det trångt? Det spelar ingen roll: en redskapsbärare från Kärcher Municipal är idealiskt för gräsklippning, liksom för häck- och släntvård. Flexibla anslutnings- och monteringsalternativ, dess förmåga att klättra och manövrera, samt den höga yteffektiviteten, öppnar upp nästan obegränsade användningsområden som ett klippfordon och för underhåll av grönområden.

Fyra lika stora hjul garanterar optimalt grepp med största möjliga skydd för marken; på modeller med ledstyrning gör den minimala svängraden och filkörning arbetet enklare. Grönområden av alla slag kan därför snabbt och effektivt bearbetas med högsta kvalitet, även på svåråtkomliga områden. Samtidigt garanterar den multifunktionella redskapsbäraren snabb och enkel borttagning av klippavfall och därmed en kontinuerlig avfallshantering.

Tack vare luftkonditioneringssystemet och den rymliga arbetsstationen med komfort behåller föraren ett kallt huvud, även i sommartemperaturer.

Ett brett utbud av tillämpningar inom grönområdenas skötsel: