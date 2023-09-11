Sopning och renhållning, en överblick

Effektiva och kompromisslösa resultat tack vare ett brett program av sopmaskiner och redskapsbärare. Kärchers markvårdsmaskiner erbjuder imponerande effektivitet och manövrerbarhet ute på fältet. Olika sopfunktioner kan utföras beroende på användningsområde.

Municipal public service range

Sopmaskiner

Sopning på högsta nivå - från 26 hästkrafter till 156 hästkrafter, erbjuder Kärchers sopmaskiner enastående prestanda för varje användning och imponerar tack vare sina utmärkta sopnings- och rengöringsresultat. Avfallsvolymen varierar från 1 kubikmeter för kompakta maskiner till 6 kubikmeter för högpresterande sopare. Bekväma förarhytter, ergonomiska förarsäten och justerbar ratt gör det möjligt att arbeta under långa perioder.

Kärcher vacuum sweeper

Sopsugmaskiner

En kombination av sopning och dammsugning innebär att gator och vägar rengörs ordentligt. Borstarna fuktas med vatten för att effektivt lossa smuts och binda damm. På sopmaskiner med sugning sugs den fuktiga smutsen som samlas ihop från öppna ytor och gator in genom den breda sugmunnen i smutsuppsamlaren. Smutsen samlas här medan det vatten som också dras in återförs till vattenomloppssystemet och återanvänds av dammsugaren.

Fördelarna är:

  • Långa arbetsperioder tack vare vattenomloppssystemet
  • Effektiv rengöring
  • Kan även användas i regn - överskottsvatten kan dräneras bort
Kärcher sweeping vehicle for independent sweeping

Redskapsbärare som sopmaskin

Med en redskapsbärare och påhängd soputrustning samlas smuts lätt upp på båda sidor av gatufordonet, en väg hålls ren, och ytan rengörs snabbt. Detta kan ske med eller utan uppsamling av avfall. Under sopning med avfallsuppsamling transporteras den uppsamlade smutsen mekaniskt till smutsuppsamlaren.

Fördelarna är:

  • Attraktivt inköpspris
  • Få slitagedelar - fördelaktigt när det gäller underhåll
  • Inga kostnader för avfallshantering
  • Enkel användning
Washing bar on the Kärcher cleaning vehicle

Bevattningssystem

 

Från en stor vattentank sprutas vatten på gator, vägar eller öppna ytor via rengöringsfordonets tvättbom. Envis smuts lossas försiktigt, och damm och fint damm binds med vattnet. En högtryckslans är också tillgänglig för manuellt bruk. Även känsliga ytor kan rengöras snabbt och effektivt med tvättssystemet.

Fördelarna är:

  • Mindre tidsåtgång
  • Lägre kostnader
  • Optimalt arbetsresultat
Weed removal with hot water

Bekämpning av ogräs med varmt vatten.

Systemet för ogräsbekämpning med varmt vatten erbjuder möjligheten att avlägsna oönskat ogräs på ett sätt som är lika grundligt som miljövänligt och helt utan användning av kemikalier. Den extremt kompakta konstruktionen och oberoendet från externa vatten- eller strömförsörjningar innebär att det även kan användas i mycket avlägsna områden samt på vägar, i parker eller inom stadsområden. Ogräset bekämpas med 98°C varmt vatten - antingen maskinellt med den monterade frontbommen eller manuellt med handlansen.

Andra tillämpningar som ingår i daglig markskötsel är också möjliga:

  • Högtrycksrengöring med kallt eller varmt vatten
  • Bevattning av ängar, buskar och träd i grönområden
  • Avlägsnande av tuggummiavfall från alla hårda markytor

Typiska användningsområden för Kärchers markvårdsmaskiner

Våra markvårdsmaskiner rycker alltid ut när gator och ytor behöver rengöras effektivt. Under hela året finns det typiska sop- och renhållningsverksamheten som måste drivas av kommuner, tjänsteleverantörer och fastighetsägare. Var och en har sina egna speciella krav.

Vintern tar slut och kommuner, tjänsteleverantörer och privatpersoner vill ta bort alla spår av den. Grus- och saltrester måste avlägsnas från stigar, parkeringsplatser eller vägkanter. Våra sopmaskiner sopar effektivt hörn och smala sektioner och garanterar en perfekt vårrengöring.

På hösten faller löv och små grenar till marken och bildar snabbt hinder på gator och stigar om de inte tas bort. För att minska halkrisken för cyklister och fotgängare och för att rensa gator måste löv sopas regelbundet på hösten. Åkbara sopmaskiner med stor avfallsbehållare möjliggör effektiva rengöringsapplikationer.

Skräp, löv och smuts på gator, stigar och öppna platser måste röjas under hela året för att bibehålla en attraktiv och säker gatubild. Regelbunden sopning förhindrar att skräp samlas på offentliga platser och i privata lokaler. Multifunktionella, ekonomiska och effektiva redskapsbärare möjliggör drift 365 dagar om året.

En del smuts kan endast avlägsnas med våtrengöring. Kraftigt smutsiga ytor rengörs intensivt men ändå försiktigt med ett tvättsystem eller en högtryckstvätt. Tillfartsvägar till byggarbetsplatser, industriytor eller marknadsplatser – tvättsystem avlägsnar effektivt envis smuts från känsliga golvbeläggningar.

De fina dammföroreningar som orsakas av ex. avgasutsläpp, bromsar och däckslitage blir ett allt större problem i stadskärnor och vid hårt trafikerade vägkorsningar. Vissa kommuner förlitar sig på natt-tvätt som utförs av deras gatustädare för att avlägsna fint damm från gatorna med sina maskiner för att följa gränsvärdena. Våtrengöringssystem binder dammet och rengör därmed försiktigt och effektivt.

Ingen sopmaskin utan borstar

Borstsystemen för våra sopmaskiner har mycket att erbjuda när det gäller ingenjörskonsten. Du bestämmer själv om du behöver två eller tre borstar – tack vare funktioner som individuell borstkontroll, borstavlastning, elektrisk grov smutsklaff och hydraulisk vinkeljustering garanteras ett optimalt rengöringsresultat samtidigt som borstslitaget på dina sopmaskiner hålls lågt.

Sopmaskin med tvåborstsystem

Förutom regelbunden sopning i gaturenhållningen möjliggör sopmaskiner med två borstar restfri sopning av parkeringsplatser och smala gator i synnerhet.

De svängbara borstarna på gatsopmaskinen kan flyttas nära trottoarkant eller väggar och garanterar en noggrann rengöring.

Dessutom imponerar de också tack vare sin enkla användning och låga slitagekostnader.

Sweeper with two-brush system from Kärcher

Sopmaskin med treborstsystem

På treborstsystemet är den frontsopen utrustad med tre svängborstar.

Den tredje borsten används till exempel som en ogräsborste eller underlättar sopning av nischer.

Det gör att sopmaskine kan sopa jämnt, även på olika nivåer. Du kan därför sopa trottoaren medan sopmaskinen kör ända fram till kanten av gatan för att rengöra gatan och även ta bort smuts därifrån.

Sweeper with three-brush system from Kärcher

Individuell borstkontroll – borstavlastning

Den individuella borstkontrollen möjliggör samtidig eller individuell sänkning av rengöringsborstarna.

Det gör det också möjligt för sopmaskiner med tvåborstsystem att effektivt rengöra knepiga gathörn, snäva kurvor och rondeller. Detta innebär att många applikationer som annars skulle kräva en tredje borste också kan utföras med ett tvåborstsystem.

Den intuitiva användningen av sopborstarna möjliggör också korrekt justering av sopbredden, beroende på spillet, samt borstavlastning för optimalt stöd av borstarna med minimalt slitage.

Individual broom control

Startskyddet skyddar borstarna

Startskyddet förhindrar skador på borstarna på våra sopmaskiner, särskilt vid arbete ända fram till kanten.

Plattborstens maximala startskydd kommer tack vare det mekaniskt och hydrauliskt säkrade systemet.

Detta möjliggör skadefri sopning av nischer, trottoarer eller snäva böjar, samtidigt som du arbetar ända fram till kanten.

Start-up protection prevents damage to the brooms
Fine dust certificate

Certifierad findammskontroll

Alla våra sopmaskiner med sug har tilldelats EUnited 4-stjärnigt certifikat, vilket bevisar att de klarar PM10- och PM2.5-testerna. Detta innebär att rengöringsfordonen är mycket effektiva när det gäller att kontrollera hälsofarliga partiklar och att uppfylla gränsvärdena.

EUnited-certifikatet är ett kvalitetsriktmärke för partikelutsläpp och är, som en tillförlitlig standard, en integrerad del av kommunala upphandlingar. PM10 och PM2,5 beskriver en partikelstorlek med en maximal diameter på 10 μm och 2,5 μm. Certifiering indikeras av en klistermärke på sopmaskinerna.

Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige

Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.

Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.

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Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.

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