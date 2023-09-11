Sopning och renhållning, en överblick
Effektiva och kompromisslösa resultat tack vare ett brett program av sopmaskiner och redskapsbärare. Kärchers markvårdsmaskiner erbjuder imponerande effektivitet och manövrerbarhet ute på fältet. Olika sopfunktioner kan utföras beroende på användningsområde.
Sopmaskiner
Sopning på högsta nivå - från 26 hästkrafter till 156 hästkrafter, erbjuder Kärchers sopmaskiner enastående prestanda för varje användning och imponerar tack vare sina utmärkta sopnings- och rengöringsresultat. Avfallsvolymen varierar från 1 kubikmeter för kompakta maskiner till 6 kubikmeter för högpresterande sopare. Bekväma förarhytter, ergonomiska förarsäten och justerbar ratt gör det möjligt att arbeta under långa perioder.
Sopsugmaskiner
En kombination av sopning och dammsugning innebär att gator och vägar rengörs ordentligt. Borstarna fuktas med vatten för att effektivt lossa smuts och binda damm. På sopmaskiner med sugning sugs den fuktiga smutsen som samlas ihop från öppna ytor och gator in genom den breda sugmunnen i smutsuppsamlaren. Smutsen samlas här medan det vatten som också dras in återförs till vattenomloppssystemet och återanvänds av dammsugaren.
Fördelarna är:
- Långa arbetsperioder tack vare vattenomloppssystemet
- Effektiv rengöring
- Kan även användas i regn - överskottsvatten kan dräneras bort
Redskapsbärare som sopmaskin
Med en redskapsbärare och påhängd soputrustning samlas smuts lätt upp på båda sidor av gatufordonet, en väg hålls ren, och ytan rengörs snabbt. Detta kan ske med eller utan uppsamling av avfall. Under sopning med avfallsuppsamling transporteras den uppsamlade smutsen mekaniskt till smutsuppsamlaren.
Fördelarna är:
- Attraktivt inköpspris
- Få slitagedelar - fördelaktigt när det gäller underhåll
- Inga kostnader för avfallshantering
- Enkel användning
Bevattningssystem
Från en stor vattentank sprutas vatten på gator, vägar eller öppna ytor via rengöringsfordonets tvättbom. Envis smuts lossas försiktigt, och damm och fint damm binds med vattnet. En högtryckslans är också tillgänglig för manuellt bruk. Även känsliga ytor kan rengöras snabbt och effektivt med tvättssystemet.
Fördelarna är:
- Mindre tidsåtgång
- Lägre kostnader
- Optimalt arbetsresultat
Bekämpning av ogräs med varmt vatten.
Systemet för ogräsbekämpning med varmt vatten erbjuder möjligheten att avlägsna oönskat ogräs på ett sätt som är lika grundligt som miljövänligt och helt utan användning av kemikalier. Den extremt kompakta konstruktionen och oberoendet från externa vatten- eller strömförsörjningar innebär att det även kan användas i mycket avlägsna områden samt på vägar, i parker eller inom stadsområden. Ogräset bekämpas med 98°C varmt vatten - antingen maskinellt med den monterade frontbommen eller manuellt med handlansen.
Andra tillämpningar som ingår i daglig markskötsel är också möjliga:
- Högtrycksrengöring med kallt eller varmt vatten
- Bevattning av ängar, buskar och träd i grönområden
- Avlägsnande av tuggummiavfall från alla hårda markytor
Typiska användningsområden för Kärchers markvårdsmaskiner
Våra markvårdsmaskiner rycker alltid ut när gator och ytor behöver rengöras effektivt. Under hela året finns det typiska sop- och renhållningsverksamheten som måste drivas av kommuner, tjänsteleverantörer och fastighetsägare. Var och en har sina egna speciella krav.
Ingen sopmaskin utan borstar
Borstsystemen för våra sopmaskiner har mycket att erbjuda när det gäller ingenjörskonsten. Du bestämmer själv om du behöver två eller tre borstar – tack vare funktioner som individuell borstkontroll, borstavlastning, elektrisk grov smutsklaff och hydraulisk vinkeljustering garanteras ett optimalt rengöringsresultat samtidigt som borstslitaget på dina sopmaskiner hålls lågt.
Sopmaskin med tvåborstsystem
Förutom regelbunden sopning i gaturenhållningen möjliggör sopmaskiner med två borstar restfri sopning av parkeringsplatser och smala gator i synnerhet.
De svängbara borstarna på gatsopmaskinen kan flyttas nära trottoarkant eller väggar och garanterar en noggrann rengöring.
Dessutom imponerar de också tack vare sin enkla användning och låga slitagekostnader.
Sopmaskin med treborstsystem
På treborstsystemet är den frontsopen utrustad med tre svängborstar.
Den tredje borsten används till exempel som en ogräsborste eller underlättar sopning av nischer.
Det gör att sopmaskine kan sopa jämnt, även på olika nivåer. Du kan därför sopa trottoaren medan sopmaskinen kör ända fram till kanten av gatan för att rengöra gatan och även ta bort smuts därifrån.
Individuell borstkontroll – borstavlastning
Den individuella borstkontrollen möjliggör samtidig eller individuell sänkning av rengöringsborstarna.
Det gör det också möjligt för sopmaskiner med tvåborstsystem att effektivt rengöra knepiga gathörn, snäva kurvor och rondeller. Detta innebär att många applikationer som annars skulle kräva en tredje borste också kan utföras med ett tvåborstsystem.
Den intuitiva användningen av sopborstarna möjliggör också korrekt justering av sopbredden, beroende på spillet, samt borstavlastning för optimalt stöd av borstarna med minimalt slitage.
Startskyddet skyddar borstarna
Startskyddet förhindrar skador på borstarna på våra sopmaskiner, särskilt vid arbete ända fram till kanten.
Plattborstens maximala startskydd kommer tack vare det mekaniskt och hydrauliskt säkrade systemet.
Detta möjliggör skadefri sopning av nischer, trottoarer eller snäva böjar, samtidigt som du arbetar ända fram till kanten.
Certifierad findammskontroll
Alla våra sopmaskiner med sug har tilldelats EUnited 4-stjärnigt certifikat, vilket bevisar att de klarar PM10- och PM2.5-testerna. Detta innebär att rengöringsfordonen är mycket effektiva när det gäller att kontrollera hälsofarliga partiklar och att uppfylla gränsvärdena.
EUnited-certifikatet är ett kvalitetsriktmärke för partikelutsläpp och är, som en tillförlitlig standard, en integrerad del av kommunala upphandlingar. PM10 och PM2,5 beskriver en partikelstorlek med en maximal diameter på 10 μm och 2,5 μm. Certifiering indikeras av en klistermärke på sopmaskinerna.
Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
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