Sopning och renhållning, en överblick

Bekämpning av ogräs med varmt vatten.

Systemet för ogräsbekämpning med varmt vatten erbjuder möjligheten att avlägsna oönskat ogräs på ett sätt som är lika grundligt som miljövänligt och helt utan användning av kemikalier. Den extremt kompakta konstruktionen och oberoendet från externa vatten- eller strömförsörjningar innebär att det även kan användas i mycket avlägsna områden samt på vägar, i parker eller inom stadsområden. Ogräset bekämpas med 98°C varmt vatten - antingen maskinellt med den monterade frontbommen eller manuellt med handlansen.

Andra tillämpningar som ingår i daglig markskötsel är också möjliga: