Rätt lösning för dina behov
Oavsett om det är en kommun eller en stor stad, en serviceleverantör eller ett företag inom industrin, på flygplatsen eller i vingården - dina krav matchar våra färdigheter. Våra skräddarsydda lösningar för ditt användningsområde kommer garanterat att imponera.
Städer och kommuner
Kärcher sopmaskiner och redskapsbärare är utformade för året runt användning: vårt kraftfulla och mångsidiga utbud av markvårdsmaskiner och det breda utbudet av redskap garanterar maximal operationell flexibilitet för kärnuppgifterna inom vinterservice, sopning, rengöring, underhåll av grönområden och ogräsavlägsnande.
Den karakteristiska ledstyrningen och de kompakta dimensionerna säkerställer minimal svängradie och bästa framkomlighet för trottoarer och underjordiska parkeringsplatser. Förarna njuter av den höga nivån av driftskomfort, arbetskomfort och sittkomfort - och beroende på modellen drar de även nytta av moderna tvåpersonershytter. På grund av intuitiva driftskoncept är inlärningstiderna korta, och samma gäller för inställnings- och underhållstider.
Tillämpningsområden:
- Trottoarer, gränder, gator, torg, stadsområden, parker, grönområden, idrottsplaner, bostadsområden, busshållplatser, offentliga faciliteter, cykelvägar, kyrkogårdar, längdskidspår, (vinter)vandringsleder
Stora städer
I storstäder krävs mycket av tillverkare inom den kommunala sektorn. De utökade ytorna, den höga infrastrukturdensiteten samt de rättsliga och ekonomiska ramvillkoren resulterar i en kravprofil som endast några få leverantörer kan uppfylla. Kärcher Municipal kan göra allt detta - som ett exempel, för närvarande i Frankfurt, Paris, Köpenhamn, Istanbul, Moskva och Ottawa.
Till detta finns också ett omfattande nätverk av försäljnings- och servicepartners, snabb leverans av reservdelar och en servicetillgänglighet som säkerställer hög fordonstillgänglighet.
Utrustningen från Kärcher Municipal övertygar också när det gäller den viktiga frågan om kostnadseffektivitet: tack vare verklig mångsidighet är investerings-, drifts- och underhållskostnaderna betydligt lägre än när man använder enskilda ändamålsfordon.
Tillämpningsområden:
- Trottoarer, gränder, gator, torg, grönområden, idrottsplaner, stadsområden, parker, bostadsområden, busshållplatser, offentliga faciliteter, cykelvägar och kyrkogårdar
Entreprenörer och industrin
Oavsett om det är bostadskomplex, industriområden, skolor eller medicinska faciliteter: rengörings- och underhållsuppgifterna inom fastighetsskötsel är lika varierade som de i offentliga utrymmen. Och de ställer lika höga krav på fordonsparken. Kärcher Municipals markvårdsmaskiner är gjorda för jobbet: vårt mångsidiga utbud av fordon och tillbehör garanterar maximal operationell flexibilitet för kärnuppgifterna inom vinterservice, underhåll av grönområden, rengöring och ogräsavlägsnande.
Tillämpningsområden:
- Parkeringar, parkeringshus och underjordiska parkeringsgarage, vägar, gångvägar och cykelvägar samt torg och gräsmattor på företagets områden, bostadskomplex, förskolor, skolor, universitet, medicinska faciliteter och köpcentrum.
Flygplatser
Våra robusta sopmaskiner och redskapsbärare med beprövad teknologi för vinter- och sommarunderhåll används redan framgångsrikt på många internationella flygplatser. De rengör plattformar och taxibanor, absorberar olja och andra vätskor, klipper grönområden och tar bort ogräs. Speciellt under vintern utför de värdefulla tjänster genom att pålitligt rensa uppställningsplatser och tillfartsvägar för flygplan, samt genom att utföra många sopnings- och sandningsuppgifter.
Tack vare de tre implementeringsgränssnitten krävs endast ett fordon för alla tillämpningar. Ett högkvalitativt fordonkoncept med enkel användning och underhåll, samt servicetillgänglighet och snabb leverans av reservdelar garanterar hög fordonstillgänglighet - 365 dagar om året.
Som en premiumtillverkare från Tyskland uppfyller vi de höga krav på säkerhet, miljö och kvalitet som är typiska för branschen genom att använda högkvalitativa komponenter och material, certifierade produktionsprocesser, modern motorteknik och en omfattande säkerhetskoncept.
Och när det gäller att genomföra specialönskemål är vår motto "ingenting är omöjligt".
Tillämpningsområden:
- Plattformar, uppställningsplatser, tillfartsvägar, gångvägar, parkeringsplatser, grönområden
Rengöring av parkeringsområden
Med markvårdsmaskiner från Kärcher Municipal har parkeringsplatsoperatörer precis rätt verktyg för att rengöra sina parkeringsplatser och underjordiska parkeringsgarage. Fordonsbredder på mindre än 1,10 meter och fordons höjder på mindre än 2 meter säkerställer obegränsad användbarhet även under de mest svåra förhållandena. Det är också grönt ljus på vågen, eftersom den maximala totalvikten inklusive implement för dessa modeller ligger under den lagliga maxgränsen för trottoarer (3,5 ton).
Den karakteristiska ledstyrningen och finjusterade sop-sugkombinationer gör sopning av smala parkeringsfickor och tillfartsvägar lika effektiv som rengöring av stora parkeringsnivåer, och tack vare deras hydrostatiska drivning och fyra lika stora hjul har fordonen imponerande klättringsförmåga i utgångar från underjordiska parkeringsgarage. Dessutom är de kommunala fordonen från Kärcher Municipal också en pålitlig partner för vinterunderhållsarbete på och runt parkeringsområdet. Den precisa arbetsprestationen minskar manuellt arbete till ett minimum.
Tillämpningsområden:
- Parkeringsplatser, underjordiska parkeringsgarage, parkeringsområden, gator, trottoarer
Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
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Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.