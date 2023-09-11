Rätt lösning för dina behov

Stora städer

I storstäder krävs mycket av tillverkare inom den kommunala sektorn. De utökade ytorna, den höga infrastrukturdensiteten samt de rättsliga och ekonomiska ramvillkoren resulterar i en kravprofil som endast några få leverantörer kan uppfylla. Kärcher Municipal kan göra allt detta - som ett exempel, för närvarande i Frankfurt, Paris, Köpenhamn, Istanbul, Moskva och Ottawa.

Till detta finns också ett omfattande nätverk av försäljnings- och servicepartners, snabb leverans av reservdelar och en servicetillgänglighet som säkerställer hög fordonstillgänglighet.

Utrustningen från Kärcher Municipal övertygar också när det gäller den viktiga frågan om kostnadseffektivitet: tack vare verklig mångsidighet är investerings-, drifts- och underhållskostnaderna betydligt lägre än när man använder enskilda ändamålsfordon.

Tillämpningsområden:

- Trottoarer, gränder, gator, torg, grönområden, idrottsplaner, stadsområden, parker, bostadsområden, busshållplatser, offentliga faciliteter, cykelvägar och kyrkogårdar