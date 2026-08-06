Redskapsbärare
En redskapsbärare för vårröjning, underhåll av grönområden på sommaren och lövsäsongen, ända fram till vintertjänst. Perfekt anpassad för svenska vinterförhållande och varma sommardagar.
Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
Har du frågor eller behöver support?
Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.
REDO FÖR ALLT
Skräddarsydda lösningar för varje tillämpning.
Optimala lösningar för ett brett spektrum av tillämpningar: våra multifunktionella redskapabärare från Kärcher-Holder är utformade för året-runt-bruk under de tuffaste förhållandena och erbjuder prestanda från 26 till 129 hk (18,9 till 95 kW).
Kärcher redskapsbärare
Du har en stor variation av uppgifter: från underhåll av grönområden till vägunderhåll, snöröjning till bevattning. MIC-sortimentet erbjuder den perfekta lösningen för dina olika behov. Dessa kompakta, smidiga implementbärare är särskilt lämpade för trottoarer, parker och smala innerstadsgator.
Holder redskapsbärare
Holders redskapsbärare används främst i tillämpningar som ställer särskilt höga krav på både människor och maskiner. Vad är anledningen till detta? Eftersom de multifunktionella redskapsbärarna är utformade för året runt-bruk under de tuffaste förhållandena. Med redskap perfekt anpassade till fordonet erbjuder de en komplett lösning som är både tekniskt och ekonomiskt överlägsen standardlösningar.