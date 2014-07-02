Sopmaskiner för alla ytor
Våra sopmaskiner passar för verksamheter inom alla branscher. De är effektiva för den kommunala verksamheten, entreprenadföretaget eller industrin. Städmaskinerna är effektiva på stora ytor som parkeringsplatser, i hamnar eller på flygplatser. De släpper inte heller ut något damm i luften.
Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
Har du frågor eller behöver support?
Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.