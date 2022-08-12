Puzzi Bp batteridriven textilvårdsmaskin
Slipp trassla in dig i sladdarna.
Full effekt – när som helst och var som helst. Puzzi Bp är våra professionella batteridrivna textilvårdsmaskiner som ger dig maximal rörelsefrihet, hög prestanda och en textilvård som rengör fibrerna på djupet.
Den sladdlösa designen hos de batteridrivna textilvårdsmaskinerna Puzzi 9/1 Bp och Puzzi 2/1 Bp gör dem både effektiva och flexibla. Det kraftfulla 36 V-batteriet, den enkla hanteringen och den enastående rengöringseffekten avlägsnar även envis smuts från möbler och textilier inom t.ex. hotell och restaurang, liksom fordonsinredning och lokalstädning.
Rakt på sak: ta bort fläckar enkelt med Puzzi 2/1 Bp
Den kompakta och batteridrivna textilvårdsmaskinen Puzzi 2/1 Bp är smidig, lätt och flexibel. Den hanterar både färska och intorkade fläckar på möbler, mattor och gardiner. Maskinen är enkel att använda och levererar pålitlig rengöring för att hålla textilier fräscha och rena. Tack vare sin smarta design tar Puzzi 2/1 Bp hand om fläckar snabbt och effektivt i vardagen.
Från små mattor till soffor: batteridrivna Puzzi 9/1 Bp klarar allt
Puzzi 9/1 Bp är en batteridriven textilvårdsmaskin som är en utmärkt hjälp för professionell rengöring. Tack vare sin mångsidighet passar den för en rad olika användningsområden. Maskinen ger en noggrann rengöring ända ner på fibernivå på olika ytor och material, som små mattor, textilier och stoppade möbler som fåtöljer och soffor. Ingen eluttag i närheten? Inga problem! Med ett kraftfullt uppladdningsbart batteri istället för sladd erbjuder Puzzi 9/1 Bp både effektivitet och rörelsefrihet under städningen.
RENA TEXTILIER – VAR DU ÄN ÄR.
Våra batteridrivna textilvårdsmaskiner i Puzzi Bp-serien gör det möjligt.
INGA SLADDAR. MASSOR AV EFFEKT
36 V Kärcher Battery Power är det kraftfulla alternativet för en sladdlös rengöring som inte tummar på prestandan.
100 % FLEXIBEL OCH KOMPATIBEL
Det starka 36 V-batteriet på våra textilvårdsmaskinen är kompatibelt med samtliga rengöringsmaskiner från Kärcher som använder batteriplattformen 36 V Kärcher Battery Power. Det kallar vi flexibilitet!
FÖRDELARNA FÖR DIG
Kraftfullt 36 V Kärcher Battery Power+ batteri
Sladdlös flexibilitet möter hög prestanda: Batteriet är kompatibelt med samtliga maskiner som använder batteriplattformen 36 V Kärcher Battery Power+.
Alltid välinformerad
Din sufflör vid scenen: 36 V-batteriet kommunicerar med användaren. Batteriet håller koll på maskinen, rapporterar återstående tid för sprutrengöringen och sugfunktionen, och är dessutom vattentåligt om maskinen skulle komma i kontakt med vatten.
Slitstark, robust design
Maskinens kompakta och tåliga konstruktion, spraypumpen som är resistent mot rengöringsmedel och den kraftfulla turbinen på Puzzi Bp-modeller är samtliga extremt slitstarka och säkerställer hög effektivitet.
Grundrengöring ända längst ner i fibrerna
Allt som blir kvar är den fräscha och rena känslan: Med våra textilvårdsmaskiner i Bp-serien rengörs textilierna extremt grundligt och hygieniskt ända längst ner i fibrerna.
Suverän effekt i uppsugningen
Puzzi Bp rengör extremt effektivt och imponerar även med den kraftfulla sugeffekten. Efter användning är tyget endast lätt fuktat och kan snart användas igen.
Enkel att använda
Från stora reglage till praktiska behållarsystem och ergonomiska tillbehör – Puzzi Bp imponerar med sin enkla användning.
RENGÖR ÖVERALLT – ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTFUNKTIONER
En maskin, två funktioner: Sprutrengöring och uppsugning i en enda maskin
Med Puzzi Bp sprutas rengöringsmedel direkt på stället som ska rengöras, varefter den upplösta smutsen sugs upp igen tillsammans med rengöringsmedlet. Beroende på nedsmutsningsgraden kan du välja att göra allt detta i ett steg, dvs. samtidig sprutning och uppsugning, eller i 2 steg – spruta, låt verka och sug upp.
Kraftfullt 36 V batteri
Sladdlös rörelsefrihet för grundrengöring, överallt där textilier behöver rengöras på djupet.
Snabbt in, snabbt ut
Aldrig har det varit så enkelt att fylla på och tömma: Med den smarta 2-i-1-vattenhinken fyller du på med rent kranvatten, blandar i rengöringsmedel och häller blandningen direkt i tanken. Efter rengöringen tömmer du ut smutsvattnet enkelt och utan ansträngning.
Små påminnelser
Håll uppsikt över allt: På den avtagbara 2-i-1-tanken finner du en snabbguide med underhållsstegen.
Mycket enkel användning
Sprut- och uppsugningsfunktionen slås på och av med en stor tryckknapp. Här kan du använda foten utan att behöva böja dig ner.
Ha koll på det som händer
Genom det genomskinliga fönstret på Kärcher Puzzi ser du smutspartiklarna på väg från textilierna och golvmunstycket till maskinen via handtaget.
TEKNIKEN I KORTHET
Kärcher Puzzi Bp kännetecknas av en totalutrustning med hög nivå av flexibilitet och platsoberoende rengöringskapacitet. Världens första sladdlösa mattrengörare ger komplett rörlighet och flexibel rengöring direkt på plats i vardagen, tack vare den smarta tekniken.
Mobilitet
- Ergonomiskt bärhandtag
- Bärs bekvämt i en hand
- Praktiskt välbalanserad maskin
Kompakt design
- Slitstark, robust maskinkonstruktion
- Lång livslängd garanterar hög effektivitet
- Robust och slitstark membranpump
Andra fördelar
- Extra kort textilmunstycke med ergonomisk design
- Perfekt för att använda i trånga utrymmen (t.ex. fordonsinteriörer)
- Ergonomisk design
TILLVERKAD AV PROFFS, FÖR PROFFS – VEM HAR NYTTA AV Puzzi Bp?
Puzzi Bp passar särskilt bra för professionell användning där det krävs grundrengöring av textilier (t.ex. dynor eller mattor). Eftersom den inte kräver något eluttag kan industriella användare rengöra sina textilier även på ovanliga ställen, snabbt och effektivt.
Fastighetsskötare
- Professionell städning av alla sorters textilier på platser som receptioner, konferensrum och möteslokaler
- Flexibel och sladdlös rengöring av möbeltextilier, även på terrasser
Hotell och restaurang
- Professionell sladdlös möbelstädning för alla typer av textilier, både mattor och möbelklädsel.
- Kraftfull fläckborttagning även på känsliga tyger
Bilindustri
- Professionell rengöring av möbeltextilier i fordonsinteriörer
- Avlägsnar kaffefläckar och även ketchup
- Professionell, snabb och sladdlös rengöring av möbeltextilier, även för fordonsflottor
Restaurang och catering
- Professionell städning av stolar och alla sorters stoppade möbler
- Professionell fläckborttagning, vare sig det är kaffe, juice, rödvin, öl, ketchup eller smör
Offentlig sektor
- Rengöring av dammfångare och dörrmattor vid entréer
- Rengöring av stoppade stolar i konferens- och möteslokaler
- Rengöring av stolar i kontor och konferensrum