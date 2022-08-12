Puzzi Bp batteridriven textilvårdsmaskin

Kraftfullt 36 V Kärcher Battery Power+ batteri

Sladdlös flexibilitet möter hög prestanda: Batteriet är kompatibelt med samtliga maskiner som använder batteriplattformen 36 V Kärcher Battery Power+.

Alltid välinformerad

Din sufflör vid scenen: 36 V-batteriet kommunicerar med användaren. Batteriet håller koll på maskinen, rapporterar återstående tid för sprutrengöringen och sugfunktionen, och är dessutom vattentåligt om maskinen skulle komma i kontakt med vatten.

Slitstark, robust design

Maskinens kompakta och tåliga konstruktion, spraypumpen som är resistent mot rengöringsmedel och den kraftfulla turbinen på Puzzi Bp-modeller är samtliga extremt slitstarka och säkerställer hög effektivitet.