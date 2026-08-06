Puzzi 9/1 Bp Adv
För maximal manövrerbarhet vid rengöring på djupet av fibrer: Vår robusta Puzzi 9/1 Bp Adv batteridrivna textiltvätt med möbelmunstycke och golvmunstycke.
Den enda i sitt slag i världen, med en extremt robust design och trådlös flexibilitet: Vår Puzzi 9/1 Bp Adv Pack batteridrivna sprayextraktionsmaskin. Som den enda batteridrivna sprayextraktionsmaskinen på marknaden med professionell standard imponerar denna Puzzi alltid med sin exceptionella prestanda och maximal rörelsefrihet vid djuprengöring av klädsel, mattor och andra textilområden inom alla branscher, vare sig det gäller hotell eller gästfrihet, fordonstvätt eller byggstädning. Trots sin kraft är denna Puzzi extremt tyst, vilket gör den idealisk för användning på allmänna platser. Dessutom gör det ergonomiskt utformade handtaget det enkelt att bära med en hand. För bästa rengöringsresultat trycks rengöringslösningen in i textilfibrerna och sprayas djupt, för att sedan sugas upp tillsammans med det lösa smutsen. Medföljer som standard: Möbelmunstycke, spray/sugslang, golvmunstycke, sugrör, 2-i-1-behållare för rent och smutsigt vatten, integrerad förvaring för tillbehör och mycket mer. När du beställer den här maskinversionen, kom ihåg att det kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet och den motsvarande snabbladdaren måste beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Kraftfullt Kärcher Battery Power+ 36 V batteriFriheten av arbete utan sladd Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla maskiner i Kärchers 36V Battery Power+ batteriplattform
Hållbar och robust designLång livstid på motorer ger hög effektivitet Robust och hållbar pump Två stora knappar som kan hanteras bekvämt med handen eller foten
Omfattande utbud av textilrengöringstillbehörFlexibel suglist för maximal sugförmåga och utmärkt torkresultat 240mm brett golvmunstycke med integrerad spray/sugrör Ergonomiskt två-handsgrepp för extra komfort vid användning
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
- Enkel och snabb påfyllning av renvatten
- Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
- Quick-start ingår för ökad användarvänlighet
Ergonomiskt bärhandtag
- Behändig transport med endast en hand
- Bekvämt välbalanserad maskin
- Sugröret integreras i bärhandtaget för säker och bekväm transport
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Alla tillbehör förvaras bekvämt på maskinen och finns på så sätt alltid nära till hands.
- Praktiskt inbyggd förvaring av rengöringstabletter
- Säker förvaring, även under transport
Behändigt möbelmunstycke
- Lätt att djuprengöra textila ytor och möbler
- Lämplig för användning i trånga utrymmen tack vare den lilla storleken.
Låg vikt
- Bekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande
- Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
- Entry-level modell i låg vikt
Låg ljudnivå
- Passar även vid rengöring i ljudkänsliga miljöer eller under nattarbete
- Ökar användarkomforten
- Väldigt tyst modell i entry-level segmentet
2-i-1 system med integrerat spray- och sugrör.
- Rengöringslösningen är sprayad djupt in i fibrerna under tryck
- Noggrann uppsugning av rengöringslösning och smuts
- Snabbtorkande
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Ytkapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|9 / 7
|Luftflöde (l/s)
|57
|Vakuum (kPa)
|15
|Sprayvolym (l/min)
|0,5
|Spraytryck (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbineffekt (W)
|550
|Pumpkapacitet (W)
|4
|Anslutningseffekt (W)
|575
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Nominell storlek på tillbehör ( )
|ID 32
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13
|Mått (L × B × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Ångsugslang: 1 Del(ar), 700 mm, Metall
- Skyddsfilter för motor
- Renvattenfilter
- Möbelmunstycke
- Förvaringsfack för rengöringstabletter
- Avtagbar 2-i-1 behållare
- Rengöringsmedel: RM 760 Tabs, 2 Tabletter
- Spraypistol
Standardutrustning
- Transportlås för slang
- Praktiskt tillbehörsförvaring
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Användningsområden
- För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
- För periodisk rengöring och punktvis fläckrengöring av mattor
- För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
- För djuprengöring av textila fibrer
- För djup punktrengöring av mindre textila golvytor