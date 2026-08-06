Den enda i sitt slag i världen, med en extremt robust design och trådlös flexibilitet: Vår Puzzi 9/1 Bp Adv Pack batteridrivna sprayextraktionsmaskin. Som den enda batteridrivna sprayextraktionsmaskinen på marknaden med professionell standard imponerar denna Puzzi alltid med sin exceptionella prestanda och maximal rörelsefrihet vid djuprengöring av klädsel, mattor och andra textilområden inom alla branscher, vare sig det gäller hotell eller gästfrihet, fordonstvätt eller byggstädning. Trots sin kraft är denna Puzzi extremt tyst, vilket gör den idealisk för användning på allmänna platser. Dessutom gör det ergonomiskt utformade handtaget det enkelt att bära med en hand. För bästa rengöringsresultat trycks rengöringslösningen in i textilfibrerna och sprayas djupt, för att sedan sugas upp tillsammans med det lösa smutsen. Medföljer som standard: Möbelmunstycke, spray/sugslang, golvmunstycke, sugrör, 2-i-1-behållare för rent och smutsigt vatten, integrerad förvaring för tillbehör och mycket mer. När du beställer den här maskinversionen, kom ihåg att det kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet och den motsvarande snabbladdaren måste beställas separat.