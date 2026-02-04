Robust, hållbar och kraftfull med sladdlös flexibilitet: vår batteridrivna Puzzi 2/1 Bp sprutextraktionsmaskin. Denna portabla maskin är idealisk för punktstädning och fläckborttagning och hanterar enkelt både färska och intorkade fläckar på textilier som stoppade stolar, soffor, bilsäten och mycket mer. Puzzi 2/1 Bp avlägsnar snabbt alla fläckar tack vare sin enastående sugförmåga, som dessutom säkerställer korta torktider. Med sin kompakta design, låga vikt och ergonomiska bärhandtag är maskinen enkel att transportera med en hand. För bästa fläckborttagningsresultat pressas rengöringslösningen in djupt i textilfibrerna under tryck och sugs sedan upp igen tillsammans med den upplösta smutsen. Standardutrustning inkluderar klädselmunstycke, sprut-/sugslang, separata behållare för rent och smutsigt vatten samt integrerad förvaring för tillbehör. Observera att den kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet och den tillhörande snabbladdaren måste beställas separat.