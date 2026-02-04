Puzzi 2/1 Bp
Maximal rörelsefrihet vid borttagning av fläckar ända ner till fibrerna på alla typer av textilier: en portabel, kraftfull 36 V batteridriven sprutextraktionsmaskin med ergonomiskt klädselmunstycke.
Robust, hållbar och kraftfull med sladdlös flexibilitet: vår batteridrivna Puzzi 2/1 Bp sprutextraktionsmaskin. Denna portabla maskin är idealisk för punktstädning och fläckborttagning och hanterar enkelt både färska och intorkade fläckar på textilier som stoppade stolar, soffor, bilsäten och mycket mer. Puzzi 2/1 Bp avlägsnar snabbt alla fläckar tack vare sin enastående sugförmåga, som dessutom säkerställer korta torktider. Med sin kompakta design, låga vikt och ergonomiska bärhandtag är maskinen enkel att transportera med en hand. För bästa fläckborttagningsresultat pressas rengöringslösningen in djupt i textilfibrerna under tryck och sugs sedan upp igen tillsammans med den upplösta smutsen. Standardutrustning inkluderar klädselmunstycke, sprut-/sugslang, separata behållare för rent och smutsigt vatten samt integrerad förvaring för tillbehör. Observera att den kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet och den tillhörande snabbladdaren måste beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitet
Kompakt konstruktion som är lätt att flytta
Professionell kvalitet: särskilt robust och hållbar
Ergonomisk design och extra kompakt handmunstycke
Lätt att förflytta
Praktiskt tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|1,7 / 2,9
|Luftflöde (l/s)
|16
|Vakuum (kPa)
|16
|Sprayvolym (ml/min)
|350
|Spraytryck (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbineffekt (W)
|350
|Pumpkapacitet (W)
|4
|Anslutningseffekt (W)
|350
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|72
|Nominell storlek på tillbehör ( )
|ID 30
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|Normalt läge: / 46 (7,5 Ah) Normalt läge: / 37 (6,0 Ah)
|Uteffekt (A)
|6
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|410 x 235 x 250
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Spray- och sugslang: 1.9 m
- Kort möbelmunstycke med handtag
- Rengöringsmedel: RM 764 N, 125 ml
Standardutrustning
- Transportlås för slang
- Praktiskt tillbehörsförvaring
- Munstycksdel: Möbelmunstycke, Orange