Tvätta altan och rengöra trädäck
Att tvätta altanen är viktigt för att du ska kunna njuta av att vara på trädäcket under semestern.
Trädäck är särskilt uppskattade tack vare sin varma, naturliga känsla som skapar en hemtrevlig atmosfär utomhus. Men till skillnad från sten eller betong är trä känsligare för väder och slitage, särskilt beroende på träslag. För att ytan ska hålla sig fin över tid är det viktigt att rengöra altanen och underhålla den regelbundet. Här får du tips på hur du kan tvätta trädäcket och hålla uteplatsen i gott skick.
När ska du tvätta altanen?
Alla uteplatser utsätts för väder och vind, vare sig de är gjorda av trä, sten eller betong. Vind, regn och sol kan dock vara särskilt problematiskt för trädäck. Särskilt den ihållande fukten under höst och vinter kan angripa och försvaga träet. Slitage uppstår även när det äts, festas och vistas på trädäcket under sommaren. Detta kan leda till repor, sprickor, fläckar och missfärgning.
När är det bäst att rengöra ett trädäck? Grundläggande rengöring bör ske två gånger per år. Vi rekommenderar att altaner av trä rengörs när trädgårdssäsongen börjar på våren och sedan på hösten när trädgården görs i ordning för vintern. Rengöring och tvätt av trädäck bör alltid utföras i torrt väder, så att träet får möjlighet att torka ordentligt efteråt.
Varför ska jag rengöra trädäcket regelbundet?
Det finns flera anledningar till att rengöra trädäcket regelbundet:
- Du minimerar eller undviker helt gråa missfärgningar
- Du håller altanen fin utseendemässigt
- Du blir av med gröna avlagringar, t.ex. mossa
- Du slipper hala fläckar på träet
- Du undviker vattenmättade eller fuktiga ställen med anledning av nedsmutsning
- Skadliga svampar kan inte föröka sig
Innan du börjar att rengöra trädäck
Innan du börjar ska alla möbler och planteringskärl avlägsnas så att du kommer åt överallt på uteplatsen. Nu kan du börja med att sopa av altanen. För att få bort löv snabbt och effektivt kan du använda en batteridriven lövblås. Vänta med att ställa tillbaka möblerna tills du är säker på att trädäcket är helt torrt. Medan däcket torkar kan du även passa på att rengöra trädgårdsmöblerna.
Hur rengör jag trädäck på bästa sätt?
Hur du bör rengöra trädäcket beror på hur smutsigt det är. Om det bara finns lite löv eller mossa kan du oftast tvätta enkelt och snabbt för hand. Då behöver du inga särskilda rengöringsmedel. En kvast med starka borst, en handborste eller en vanlig svamp, lite varmt vatten och såpa räcker ofta mer än nog för att effektivt avlägsna lättare smuts från trädäcket.
För envisa avlagringar, t.ex. grön beläggning, behövs dock lite extra hjälp. En terrasstvätt med borstvalsar för träytor fungerar bra. Terasstvätten rengör både kraftfullt och skonsamt och använder lite vatten. De två borstvalsarna löser upp smutsen utan ansträngning och vattenmunstyckena ovanför förstärker effekten och sköljer samtidigt bort smutsen. Vattenstyrkan kan regleras manuellt med en ventil beroende på graden av nedsmutsning. Eftersom den starka motorn sitter centralt och borstarna når ända ut till kanter och hörn är det enkelt att få bort smuts även längs husväggen. Borstarna kan bytas för att rengöra ytor av både trä och stenplattor.
Tvätta trädäck med högtryckstvätt
Du kan också använda en högtryckstvätt för att rengöra trädäcket, men se till att i så fall alltid använda rätt inställning och tillbehör. Trä är ett relativt mjukt material och kan vara känsligt, beroende på träslag och hur det har bearbetats. Tänk därför igenom vilken metod och vilka tillbehör du ska använda för att tvätta trädäcket. Testa den metod du väljer på ett mindre synligt ställe innan du fortsätter. När du ställer in högtryckstvätten bör du tänka på faktorer som träets utförande, impregnering och skick. Ju känsligare material, desto lägre tryck bör du använda.
Gör så här för att tvätta trädäck med högtryckstvätt, rengöringsmedel och skrubborste:
Steg 1: Applicera rengöringsmedel
Grövre smuts på uteplatser avlägsnas extra effektivt om du applicerar ett trärengöringsmedel med t.ex. ett Vario-Power-spolrör och sedan använder högtryckstvätten. 3-i-1 trärengöring rengör grundligt och ger även UV-skydd. Medlet innehåller dessutom en naturlig vaxkomponent som impregnerar träet och skyddar det mot smuts och fukt. Täck däcket jämnt med skum och låt rengöringsmedlet verka i två till fem minuter.
Steg 2: Skrubba altanen
Rengör altanen grundligt genom att först ta bort flatmunstycket och montera skrubborsten på högtryckstvätten. Skrubborsten rekommenderas speciellt för trädäck, eftersom de fina borsten tränger ned i ojämnheterna i ytan. Borsten har även tre högtrycksmunstycken som ökar rengöringseffekten ännu mer. För sedan skrubborsten fram och tillbaka och tillsätt vatten under tiden. Skrubba alltid i ådringens riktning.
Steg 3: Applicera rengöringsmedel igen
För ännu långvarigare skydd kan du nu applicera 3-i-1-rengöringsmedlet igen. Gör detta genom att sätta spolröret på högtryckstvätten igen och applicera rengöringsmedel jämnt över däcket med flatmunstycket. Låt sedan verka (se steg 1).
Steg 4: Skölj däcket
Avsluta med att skölja av däcket med flatmunstycket i ådringens riktning. När du rengör trädäck bör du endast använda flatmunstycke, eftersom blästring eller rotojet kan skada däcket. Håll minst 30 cm avstånd från däcket under tvätt för bästa resultat. Låt däcket torka efteråt.
Trädäck kan även rengöras skonsamt med lågt vattentryck genom att använda en terrasstvätt med inbyggd sköljfunktion.
Avlägsna grov smuts och grå missfärgningar från trädäck
Fläckar från väderpåverkan och normal användning av uteplatsen är (nästan) omöjliga att förhindra. Med tiden gör fukt och solsken att träet blir grått, eller att beläggning och fläckar bildas. För att bli av med dessa bör du först spruta lite vatten på trädäcket. Lös smuts kan då avlägsnas med en kvast eller handborste. Det finns särskilda rengöringsmedel mot grå missfärgningar på trä. Medlet appliceras på träet och bör få verka i några timmar innan det sköljs av med rent vatten.
Rengöra trädäck och lameller med andra hushållsprodukter
Förutom blandningen av bikarbonat och stärkelse finns det även andra hushållsprodukter som kan användas på trädäcket. Lite utspätt diskmedel hjälper t.ex. mot enkla fläckar. Några droppar diskmedel i lite vatten brukar räcka. Sprid rikligt med lösningen över trägolvet och skrubba noggrant med en borste eller kvast. Skölj sedan däcket med rent vatten. Flytande tvål fungerar också. Lägg tvålen på däcket utan att späda ut, skrubba med en borste och skölj noggrant med rent vatten.
Underhåll och olja in trädäck
För att impregnera träet och skydda det från nedsmutsning kan du använda en särskild träolja efter rengöringen. Oljan hjälper träet att behålla sin färg och skyddar även sprickor och ojämnheter i materialet. Den skyddar också mot fukt. Vissa rengöringsprodukter för trä skyddar även träet så att du inte behöver behandla med olja i efterhand.
Så tvättar du trädäck
- Ta bort möbler och sopa av hela altanen från löv och annan smuts.
- Tvätta av trädäcket och applicera rengöringsmedel som t.ex. Trärengöring 3 in 1.
- Skrubba av trädäcket i träets riktning med en borste för att lösa upp ingrodd smuts.
- Skölj av rengöringsmedlet och smutsen från altanen med vatten.
- Låt trädäcket torka helt i minst 24 timmar innan du applicerar en träolja.
Smarta tips när du tvättar trädäcket
- Testa rengöringsmedlet på en liten yta för att se reaktionen på trädäcket.
- Tvätta inte trädäcket i direkt solljus, det torkar ut rengöringsmedlet för fort.
- Täck in närliggande växter med plast för att de ska vara skyddade.
- Använd en fuktmätare för att se till att träet är högst 16% fukt innan du oljar in det.
- Om du vill spara på kroppen bör du använda en terrasstvätt med ett långt skaft.