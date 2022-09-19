Tvätta altan och rengöra trädäck

När ska du tvätta altanen?

Alla uteplatser utsätts för väder och vind, vare sig de är gjorda av trä, sten eller betong. Vind, regn och sol kan dock vara särskilt problematiskt för trädäck. Särskilt den ihållande fukten under höst och vinter kan angripa och försvaga träet. Slitage uppstår även när det äts, festas och vistas på trädäcket under sommaren. Detta kan leda till repor, sprickor, fläckar och missfärgning.

När är det bäst att rengöra ett trädäck? Grundläggande rengöring bör ske två gånger per år. Vi rekommenderar att altaner av trä rengörs när trädgårdssäsongen börjar på våren och sedan på hösten när trädgården görs i ordning för vintern. Rengöring och tvätt av trädäck bör alltid utföras i torrt väder, så att träet får möjlighet att torka ordentligt efteråt.