Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l

Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus.

Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat matrialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade träytor utomhus. Denna flaska har dubbla säkerhetskorkar vid leverans. Med 3 liters flaskan kan du enkelt fylla på Kärchers 1 liters flaska som passar direkt i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvättarna K4-K7 alternativt fylla på behållaren på högtryckstvättarna K2-K3. Följ dessa instruktioner vid användning i Kärchers högtryckstvättar: 1: Avlägsna yttre transportkork. (Svart) 2: Avlägsna inre säkerhetskork. Fyll på 1 liters flaskan 3: Placera flaskan i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvätten. Flaskan går att avlägsna från Plug & Clean-behållaren utan att spilla då flaskan är utrustad med en membrankork. Om maskinen ej har Plug & Clean häller man över rengöringsmedlet i avsedd behållare.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Kraftfull, intensiv och skonsam
  • För rengöring av alla känsliga träytor
  • Aktivt rengöringsmedel som snabbt och effektivt tar bort oljor, fetter, mineralfläckar och föroreningar
  • Effektivt UV-skydd som skyddar trä från att mörkna
  • Vårdanden rengöringsmedel för alla träytor på t ex altaner, staket och hus
  • Passar för alla vattentåliga träytor
  • Plug ’n’ Clean-systemet är det lättaste och snabbaste sättet att applicera rengöringsmedel med hjälp av en högtryckstvätt från Kärcher
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
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Användningsområden
  • Träytor