K5 Classic kombinerar maximal bekvämlighet med full effekt. Tack vare sitt innovativa slangförvaringskoncept kan högtrycksslangen enkelt och säkert lindas runt framluckan efter användning. De små yttermåtten gör hela produkten enkel att transportera och förvara var som helst – på en hylla eller i bagageutrymmet. Ett teleskophandtag med ställbar höjdreglering ger ännu större bekvämlighet under arbetet. Den är också utrustad med Quick Connect-spolhandtag, 8 meter högtrycksslang, Vario Power-spolrör (VPS), rotojetmunstycke och vattenfilter. Högtryckstvätten K5 Classic är, med sin universalmotor och en ytkapacitet på 40 m²/h, utmärkt för regelbunden användning vid hantering av måttlig smuts.