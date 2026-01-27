Högtryckstvätt K5 Classic
Högtryckstvätten K5 Classic är lätt att transportera och förvara, vilket gör den perfekt för regelbunden användning när du hanterar måttlig smuts.Ytkapacitet på 40 m²/h.
K5 Classic kombinerar maximal bekvämlighet med full effekt. Tack vare sitt innovativa slangförvaringskoncept kan högtrycksslangen enkelt och säkert lindas runt framluckan efter användning. De små yttermåtten gör hela produkten enkel att transportera och förvara var som helst – på en hylla eller i bagageutrymmet. Ett teleskophandtag med ställbar höjdreglering ger ännu större bekvämlighet under arbetet. Den är också utrustad med Quick Connect-spolhandtag, 8 meter högtrycksslang, Vario Power-spolrör (VPS), rotojetmunstycke och vattenfilter. Högtryckstvätten K5 Classic är, med sin universalmotor och en ytkapacitet på 40 m²/h, utmärkt för regelbunden användning vid hantering av måttlig smuts.
Egenskaper och fördelar
Slangförvaring på framluckanSlangen kan smidigt hängas upp på framluckan.
TeleskophandtagDet teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
Användning av rengöringsmedelSugslang för användning av rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Integrerad tillbehörslagring på enheten
- Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|2,1
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8
|Mått (L × B × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugning
- Teleskophandtag
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
- För rengöring av medelstora fordon
- Trädgårds- och stenmurar
- Fasader
Tillbehör
Rengöringsmedel
K5 Classic Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.