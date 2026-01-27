Högtryckstvätt K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – en extra tyst, kompakt och kraftfull högtryckstvätt. Inkluderar flexibel högtrycksslang, skummunstycke, Vario Power spolrör, rotojetmunstycke och spolröret eco!Booster.
Oavsett om du rengör ett lerigt golv, en smutsig cykel eller trädgårdsmöbler – K Silent eco!Booster från Kärcher tar bort måttlig smuts på ett ögonblick. Den innovativa tystgående teknologin minskar den upplevda ljudnivån med 50 procent jämfört med andra högtryckstvättar i samma prestandaklass. Så att du kan rengöra med högt tryck utan att störa din familj eller grannar. De tre spolrören som ingår i leveransomfånget erbjuder den perfekta lösningen för varje rengöringsuppgift. Med Vario Power spolröret kan trycket justeras exakt efter varje yta. Spolröreteco!Booster är idealisk för ömtåliga ytor och sparar vatten, energi och tid tack vare 50 procent ökad rengöringsprestanda jämfört med flatrengöringsmunstycket. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle garanterar grundliga rengöringsresultat av envis smuts. Leveransomfånget inkluderar även ett spolhandtag, en 6 meter lång PremiumFlex högtrycksslang och ett skummunstycke. Tack vare sin kompakta storlek kan K Silent eco!Booster förvaras både inomhus och utomhus utan att ta upp mycket plats.
Egenskaper och fördelar
Innovativ tyst teknik
PremiumFlex högtrycksslang
Kompakt och lätt enhet
Smidig tillbehörsförvaring
Förvaringsfack för elkabel
Quick Connect-system
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck ( /bar)
|20 / Max. 130
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Följande ingår
- Skumborste: 0.3 l
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- eco!Booster
- Högtrycksslang: 6 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Integrerat vattenfilter
- Sladdförvaring
Användningsområden
- Balkong
- Myggnät
- För rengöring av små bilar
- Cyklar
K Silent eco!Booster Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.