Oavsett om du rengör ett lerigt golv, en smutsig cykel eller trädgårdsmöbler – K Silent eco!Booster från Kärcher tar bort måttlig smuts på ett ögonblick. Den innovativa tystgående teknologin minskar den upplevda ljudnivån med 50 procent jämfört med andra högtryckstvättar i samma prestandaklass. Så att du kan rengöra med högt tryck utan att störa din familj eller grannar. De tre spolrören som ingår i leveransomfånget erbjuder den perfekta lösningen för varje rengöringsuppgift. Med Vario Power spolröret kan trycket justeras exakt efter varje yta. Spolröreteco!Booster är idealisk för ömtåliga ytor och sparar vatten, energi och tid tack vare 50 procent ökad rengöringsprestanda jämfört med flatrengöringsmunstycket. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle garanterar grundliga rengöringsresultat av envis smuts. Leveransomfånget inkluderar även ett spolhandtag, en 6 meter lång PremiumFlex högtrycksslang och ett skummunstycke. Tack vare sin kompakta storlek kan K Silent eco!Booster förvaras både inomhus och utomhus utan att ta upp mycket plats.