Bländande resultat även utan el: Den batteridrivna högtryckstvätten för många olika användningsområden som mindre bilar, båtar, trädgårdsmöbler, soptunnor och små städuppgifter i hemmet. Valet av standard-, boost- och rengöringsmedelslägen gör att användaren kan hantera olika rengöringsuppgifter med precis rätt mängd tryck. När du rengör kommer spolhandtagets analoga display alltid att visa dig det valda läget. De separata trycknivåerna ställs enkelt in genom att byta spolröret. Enheten är kompatibel med det utbytbara 36 V/5,0 Ah li-jonbatteriet från 36 V Kärcher Battery Power-plattformen. Batteri och batteriladdare finns separat som tillbehör. En Kärcher sugslang kan också anslutas för att använda vatten från alternativa vattenkällor.