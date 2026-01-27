Batteridriven högtryckstvätt K2 Battery
Den högpresterande batteridrivna högtryckstvättem K2 Battery är idealisk för ett brett utbud av flexibla applikationer utan behov av strömanslutning. Det uppladdningsbara 36 V batteri och laddare finns separat som tillbehör.
Bländande resultat även utan el: Den batteridrivna högtryckstvätten för många olika användningsområden som mindre bilar, båtar, trädgårdsmöbler, soptunnor och små städuppgifter i hemmet. Valet av standard-, boost- och rengöringsmedelslägen gör att användaren kan hantera olika rengöringsuppgifter med precis rätt mängd tryck. När du rengör kommer spolhandtagets analoga display alltid att visa dig det valda läget. De separata trycknivåerna ställs enkelt in genom att byta spolröret. Enheten är kompatibel med det utbytbara 36 V/5,0 Ah li-jonbatteriet från 36 V Kärcher Battery Power-plattformen. Batteri och batteriladdare finns separat som tillbehör. En Kärcher sugslang kan också anslutas för att använda vatten från alternativa vattenkällor.
Egenskaper och fördelar
36 V utbytbart batteriRealtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla produkter i Kärchers 36 V batteriplattform Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
Spolhandtag med tryckangivelseVariabelt spolrör med 3 trycknivåer för optimal rengöring av olika ytor Displayen på spolhandtaget gör det enkelt att veta vilket tryck man valt
VattensugningKompatibel med Kärcher sugslang för rengöring utan vattenanslutning. Sugslangen kan köpas separat.
Användning av rengöringsmedel
- Sugslang för användning av rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Slang, spolrör och spolhandtag kan förvaras på ett ordningsamt och utrymmessnålt sätt.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är snabb och enkel att klicka in och ut ur enheten och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Tryck (bar)
|Max. 110
|Tryckintervall
|Högtryck
|Flödeshastighet (l/h)
|340
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Drifttid per batteriladdning (min)
|14
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q, Boost
- One-jet spolrör
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 4 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter
Videos
Användningsområden
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Terrass
- För rengöring av små bilar
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar
- Båtar
- Soptunnor
- Trädgårdsleksaker