Högtryckstvätt K4 Classic
Lätt att transportera och snabb att stuva undan: Högtryckstvätten K4 Classic, med teleskophandtag, för regelbunden användning av måttlig smuts. Ytkapacitet på 30 m²/h.
Den här högtryckstvätten får plats var som helst: oavsett om det är i bagageutrymmet på bilen eller i ett skåp kan högtryckstvätten K4 Classic lätt stuvas undan och enkelt transporteras tack vare sina kompakta mått. Trots detta erbjuder den all prestanda som du förväntar dig av en högtryckstvätt. Dessutom säkerställer teleskophandtaget i aluminium med ställbar höjdreglering att draghöjden alltid ger bekväm användning. Den är också utrustad med Quick Connect-spolhandtag, 6 meter högtrycksslang, Vario Power-spolrör (VPS), rotojetmunstycke och vattenfilter. Dessutom är K4 Classic, med sin ytkapacitet på 30 m²/h, utmärkt för regelbunden rengöring av måttliga smutsmängder (mindre fordon, trädgårdsstaket, cyklar osv.).
Egenskaper och fördelar
Slangförvaring på framluckanSlangen kan smidigt hängas upp på framluckan.
TeleskophandtagDet teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
Användning av rengöringsmedelSugslang för användning av rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Integrerad tillbehörslagring på enheten
- Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar)
|20 - Max. 130
|Flödeshastighet (l/h)
|420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (W)
|1800
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 6 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Teleskophandtag
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K4 Classic Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.