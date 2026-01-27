Den här högtryckstvätten får plats var som helst: oavsett om det är i bagageutrymmet på bilen eller i ett skåp kan högtryckstvätten K4 Classic lätt stuvas undan och enkelt transporteras tack vare sina kompakta mått. Trots detta erbjuder den all prestanda som du förväntar dig av en högtryckstvätt. Dessutom säkerställer teleskophandtaget i aluminium med ställbar höjdreglering att draghöjden alltid ger bekväm användning. Den är också utrustad med Quick Connect-spolhandtag, 6 meter högtrycksslang, Vario Power-spolrör (VPS), rotojetmunstycke och vattenfilter. Dessutom är K4 Classic, med sin ytkapacitet på 30 m²/h, utmärkt för regelbunden rengöring av måttliga smutsmängder (mindre fordon, trädgårdsstaket, cyklar osv.).