Högtryckstvätt K4 Classic

Lätt att transportera och snabb att stuva undan: Högtryckstvätten K4 Classic, med teleskophandtag, för regelbunden användning av måttlig smuts. Ytkapacitet på 30 m²/h.

Den här högtryckstvätten får plats var som helst: oavsett om det är i bagageutrymmet på bilen eller i ett skåp kan högtryckstvätten K4 Classic lätt stuvas undan och enkelt transporteras tack vare sina kompakta mått. Trots detta erbjuder den all prestanda som du förväntar dig av en högtryckstvätt. Dessutom säkerställer teleskophandtaget i aluminium med ställbar höjdreglering att draghöjden alltid ger bekväm användning. Den är också utrustad med Quick Connect-spolhandtag, 6 meter högtrycksslang, Vario Power-spolrör (VPS), rotojetmunstycke och vattenfilter. Dessutom är K4 Classic, med sin ytkapacitet på 30 m²/h, utmärkt för regelbunden rengöring av måttliga smutsmängder (mindre fordon, trädgårdsstaket, cyklar osv.).

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K4 Classic: Slangförvaring på framluckan
Slangförvaring på framluckan
Slangen kan smidigt hängas upp på framluckan.
Högtryckstvätt K4 Classic: Teleskophandtag
Teleskophandtag
Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
Högtryckstvätt K4 Classic: Användning av rengöringsmedel
Användning av rengöringsmedel
Sugslang för användning av rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Integrerad tillbehörslagring på enheten
  • Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryck (bar) 20 - Max. 130
Flödeshastighet (l/h) 420
Ytkapacitet (m²/h) 30
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (W) 1800
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 4,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,5
Mått (L × B × H) (mm) 264 x 256 x 450

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 6 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Sugslang
  • Teleskophandtag
  • Integrerat vattenfilter
Högtryckstvätt K4 Classic
Användningsområden
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Motorcyklar och skotrar
  • För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K4 Classic Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.