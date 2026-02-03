Med K3 FJ Home högtryckstvätt blir smuts ett minne blott. Tack vare den 6 meter långa högtrycksslangen är tvätten perfekt för tillfällig användning runt hemmet och ger en skinande ren yta på små trädgårdsytor och uteplatser samt trädgårdsmöbler. Home Kit garanterar stänkfri rengöring av större områden runt hemmet och inkluderar T1 terasstvätt och 500 ml sten- och fasad rengöringsmedel. Med Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridning. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle löser upp även den mest envisa smutsen, och pumpen skyddas av ett vattensystemfilter – för lång livslängd. Med det extra skummunstycket och 500 ml bilschampo för maximal smutsupplösande kraft. De lättrullande hjulen gör K3 FJ Home högtryckstvätten enkel att transportera dit den behövs.