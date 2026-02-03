Högtryckstvätt K3 FJ Home
Du kan alltid lita på högtryckstvätten K3 FJ: den pålitliga hjälpredan är idealisk för att ta itu med lätt smuts på mindre trädgårdsytor och uteplatser. Inklusive Home Kit och skummunstycke.
Med K3 FJ Home högtryckstvätt blir smuts ett minne blott. Tack vare den 6 meter långa högtrycksslangen är tvätten perfekt för tillfällig användning runt hemmet och ger en skinande ren yta på små trädgårdsytor och uteplatser samt trädgårdsmöbler. Home Kit garanterar stänkfri rengöring av större områden runt hemmet och inkluderar T1 terasstvätt och 500 ml sten- och fasad rengöringsmedel. Med Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridning. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle löser upp även den mest envisa smutsen, och pumpen skyddas av ett vattensystemfilter – för lång livslängd. Med det extra skummunstycket och 500 ml bilschampo för maximal smutsupplösande kraft. De lättrullande hjulen gör K3 FJ Home högtryckstvätten enkel att transportera dit den behövs.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect-systemHögtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Enkel och praktisk förvaringFörvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.
Stora hjulFör säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag. Lättmanövrerad.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,6
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Följande ingår
- Home-kit: T1 terasstvätt, 0,5 liter universalrengöringsmedel för sten & trä
- Spraylansförlängning
- Skumborste: 0.3 l
- Rengöringsmedel: Bilschampo RM 562
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 6 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter
Tillbehör
Rengöringsmedel
K3 FJ Home Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.