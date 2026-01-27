Högtryckstvätt K5 Basic
Högtryckstvätten K 5 Basic med vattenkyld motor är den idealiska tvätten för medelstora rengöringsutmaningar såsom för smuts på t.ex. bilar, stenmurar eller uppfarter.
Högtryckstvätten K5 basic är utrustad med en kraftfull vattenkyld motor som imponerar med sin långa livslängd och höga prestanda. Den har ett spolhandtag med Quick Connect-anslutning. Med Quick Connect-anslutningen kan du effektivt ansluta högtrycksslangen till enheten och spolhandtaget. Utöver den 8 meter långa högtrycksslangen finns det också en Vario Power-spraylans (VPS) som gör det enkelt att ställa in det nödvändiga trycket till respektive rengöring. Vid ömtåligare ytor kan ett skonsammare tryck ställas in – vilket i sin tur inte skadar ytan som rengörs. Vid större rengöringsutmaningar kan en kraftfull stråle ställas in med en roterande punktstråle för att ta itu med den mest envisa smutsen.
Egenskaper och fördelar
Enastående prestandaVattenkyld motor med hög prestanda och lång livslängd.
Vikbart transporthandtagFör en bekväm draghöjd.
Stora hjulFör säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|2,1
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15
|Mått (L × B × H) (mm)
|341 x 325 x 867
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: Quick Connect, standard
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
- För rengöring av medelstora fordon
- Trädgårds- och stenmurar