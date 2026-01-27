Högtryckstvätten K5 basic är utrustad med en kraftfull vattenkyld motor som imponerar med sin långa livslängd och höga prestanda. Den har ett spolhandtag med Quick Connect-anslutning. Med Quick Connect-anslutningen kan du effektivt ansluta högtrycksslangen till enheten och spolhandtaget. Utöver den 8 meter långa högtrycksslangen finns det också en Vario Power-spraylans (VPS) som gör det enkelt att ställa in det nödvändiga trycket till respektive rengöring. Vid ömtåligare ytor kan ett skonsammare tryck ställas in – vilket i sin tur inte skadar ytan som rengörs. Vid större rengöringsutmaningar kan en kraftfull stråle ställas in med en roterande punktstråle för att ta itu med den mest envisa smutsen.