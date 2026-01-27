Med högtryckstvätten K5 Premium Power Control Flex kan varje yta rengöras med rätt tryck. Applikationsrådgivaren integrerad i Kärchers Home & Garden-app hjälper användaren att hitta rätt tryck genom att ge praktiska tips om varje städsituation och städuppgift – för perfekta städresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på spolhandtaget G 160 Q Power Control. Den övergripande hanteringen är mycket enkel tack vare den bekväma slangvindan. Högtryckstvätten imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för extra bekvämlighet, ett högkvalitativt teleskophandtag i aluminium för enkel transport, Quick Connect-system för att spara tid och ansträngning att klicka in och ut högtrycksslangen ur enheten och spolhandtaget, samt parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden.