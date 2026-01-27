Högtryckstvätt K5 Premium Smart Control Flex
För mer kontroll: K5 Premium Power Control Flex med Premium Flex slang och G 160 Q Power Control spolhandtag för borttagning av kraftig smuts.
Med högtryckstvätten K5 Premium Power Control Flex kan varje yta rengöras med rätt tryck. Applikationsrådgivaren integrerad i Kärchers Home & Garden-app hjälper användaren att hitta rätt tryck genom att ge praktiska tips om varje städsituation och städuppgift – för perfekta städresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på spolhandtaget G 160 Q Power Control. Den övergripande hanteringen är mycket enkel tack vare den bekväma slangvindan. Högtryckstvätten imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för extra bekvämlighet, ett högkvalitativt teleskophandtag i aluminium för enkel transport, Quick Connect-system för att spara tid och ansträngning att klicka in och ut högtrycksslangen ur enheten och spolhandtaget, samt parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden.
Egenskaper och fördelar
Smart Control spolhandtag med boost-läge och 3-i-1 Multi Jet spolrörSpolhandtag med LCD-display och knappar för tryckreglering eller dosering av rengöringsmedel. Inkluderar boost-läge för extra kraft för att ta itu med envis smuts. Genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret kan du snabbt välja mellan tre olika stråltyper. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
PremiumFlex högtrycksslangDen flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet. Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.
Bluetooth-anslutning till Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Möjlighet att styra och överföra trycknivån från appen till spolhandtaget.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
- Plug´n´Clean - rengöringsmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.
Slangvinda för bekväm användning
- Högtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats.
- Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning.
- Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Enastående prestanda
- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|2,1
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|13,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|17
|Mått (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q Smart Control spolhandtag
- 3-in-1 Multi Jet
- Högtrycksslang: 10 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning
- Anslutning via Bluetooth
- drivs med hjälp av app
- Smarta tjänster/funktioner i appen
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
- För rengöring av medelstora fordon
- Trädgårds- och stenmurar