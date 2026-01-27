Högtryckstvätt K 4 WCM
Kraftfull rengöring: K 4 WCM med vattenkyld motor är den perfekta högtryckstvätten för måttlig smuts på fordon, trädgårdsmöbler och cyklar.
Med sin kraftfulla vattenkylda motor tar högtryckstvätten K4 WCM effektivt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsredskap och större fordon. För att rengöra ytor extra effektivt och skonsamt kan det justerbara Vario Power spolhandtaget enkelt justeras med en vridning. Andra funktioner hos rotojetmunstycket inkluderar den roterande punktstrålen som säkerställer framgångsrik rengöring utan kompromisser även på envis smuts. Ett inbyggd vattenfilter skyddar även pumpen pålitligt mot smutspartiklar.
Egenskaper och fördelar
Enastående prestandaDen vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Integrerad sugslang för rengöringsmedelSmidigt och lätt att använda rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Enkel och praktisk förvaringSlang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|14,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|369 x 329 x 901
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 6 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Videos
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- För rengöring av medelstora fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar