Med sin kraftfulla vattenkylda motor tar högtryckstvätten K4 WCM effektivt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsredskap och större fordon. För att rengöra ytor extra effektivt och skonsamt kan det justerbara Vario Power spolhandtaget enkelt justeras med en vridning. Andra funktioner hos rotojetmunstycket inkluderar den roterande punktstrålen som säkerställer framgångsrik rengöring utan kompromisser även på envis smuts. Ett inbyggd vattenfilter skyddar även pumpen pålitligt mot smutspartiklar.