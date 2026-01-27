Högtryckstvätt K5 FJ
Högtryckstvätten K5 FJ är den ideala hjälpredan för regelbundna rengöringsuppgifter och tar effektivt itu med måttlig smuts. Inklusive skummunstycke.
K5 FJ högtryckstvätt är det ideala verktyget för regelbundna rengöringsuppgifter och tar effektivt itu med måttlig smuts runt huset. Utrustningen inkluderar ett spolhandtag, en 8 meter lång högtrycksslang, ett Vario Power spolrör (VPS), ett rotojetmunstycke med roterande punktstråle för att ta bort den mest envisa smutsen, ett skummunstycke för maximal smutsupplösande kraft och ett pålitligt vattensystemfilter för att skydda pumpen mot små smutspartiklar. Vattentrycket kan enkelt justeras på Vario Power Spray spolröret (VPS) genom att vrida på den – för särskilt riktad rengöring som är skonsam mot ytor. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle säkerställer enastående rengöringsprestanda även på envis smuts. Alla tillbehör kan enkelt förvaras på enheten själv.
Egenskaper och fördelar
Integrerad sugslang för rengöringsmedel
- Smidigt och lätt att använda rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Enkel och praktisk förvaring
- Förvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.
Stora hjul
- För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag.
- Lättmanövrerad.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar)
|20 - Max. 145
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (W)
|2100
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Följande ingår
- Skumborste: 0.3 l
- Rengöringsmedel: Bilschampo 3-i-1 RM 610
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Rengöringsmedel via: Sugning
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning