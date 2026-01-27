K5 FJ högtryckstvätt är det ideala verktyget för regelbundna rengöringsuppgifter och tar effektivt itu med måttlig smuts runt huset. Utrustningen inkluderar ett spolhandtag, en 8 meter lång högtrycksslang, ett Vario Power spolrör (VPS), ett rotojetmunstycke med roterande punktstråle för att ta bort den mest envisa smutsen, ett skummunstycke för maximal smutsupplösande kraft och ett pålitligt vattensystemfilter för att skydda pumpen mot små smutspartiklar. Vattentrycket kan enkelt justeras på Vario Power Spray spolröret (VPS) genom att vrida på den – för särskilt riktad rengöring som är skonsam mot ytor. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle säkerställer enastående rengöringsprestanda även på envis smuts. Alla tillbehör kan enkelt förvaras på enheten själv.