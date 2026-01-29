K 3 Premium med vattenkyld motor har ett teleskopiskt handtag, Quick Connect-spolhandtag, 6 m lång högtrycksslang och ett vattenfilter för att skydda pumpen mot inträngning av smutspartiklar. Trycket i Vario Power sprutlansen (VPS) kan justeras enkelt genom att vrida den, och den extra kraftfulla smutsblästraren, med sin roterande punktstråle, tar bort även den mest envisa smutsen. Kort sagt: K 3 Premium är den idealiska tvätten för att ta bort lätt smuts, till exempel på bilar, trädgårdsstängsel och cyklar.