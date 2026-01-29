Högtryckstvätt K 3 Premium
Högtryckstvätten K 3 Premium är den idealiska tvätten för mindre rengöringsutmaningar såsom för smuts på t.ex. cyklar, trädgårdsstaket, motorcyklar. Högtryckstvätten har en vattenkyld motor och är försedd med tvättmedelstank, 6 m högtrycksslang, vattenfilter, Vario Power sprutlans (VPS) och spolhandtag Quick Connect.
K 3 Premium med vattenkyld motor har ett teleskopiskt handtag, Quick Connect-spolhandtag, 6 m lång högtrycksslang och ett vattenfilter för att skydda pumpen mot inträngning av smutspartiklar. Trycket i Vario Power sprutlansen (VPS) kan justeras enkelt genom att vrida den, och den extra kraftfulla smutsblästraren, med sin roterande punktstråle, tar bort även den mest envisa smutsen. Kort sagt: K 3 Premium är den idealiska tvätten för att ta bort lätt smuts, till exempel på bilar, trädgårdsstängsel och cyklar.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect
Rengöringsmedelstank
Vattenkyld motor
Slangvinda och kabelhållare
rengöringssystemet Plug 'n' Clean
3-cylindrig axialkolvpump
Säkerhetsventil och stoppfunktion
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,6
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13
|Mått (L × B × H) (mm)
|285 x 331 x 563
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: Quick Connect, standard
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 6 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Tank
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K 3 Premium Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.