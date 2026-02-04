Med K 4 Premium Power Control högtryckstvätt kan varje yta rengöras med rätt tryck. För att hitta rätt tryck stödjer applikationskonsulten integrerad i Kärcher Home & Garden-appen användaren med praktiska tips om varje städsituation och städobjekt – för perfekta städresultat. Appen erbjuder även andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. För maximal kontroll kan trycknivån ställas in genom att vrida spolröret och kontrolleras på G 160 Q Power Control spolhandtaget. Den övergripande hanteringen är mycket enkel tack vare den bekväma slangvindan. Inkl. Home Kit med T 4 terrasstvätt och 1 liter stenrengöring för stänkfri rengöring av större ytor. Andra utrustningsdetaljer för K 4 Premium Power Control inkluderar Plug 'n' Clean-tvättmedelssystemet för enkel byte av tvättmedlet, det teleskopiska handtaget för bekväm transport, samt parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör.