Högtryckstvätt K4 Premium Power Control Home Wood
K 4 Premium Power Control högtryckstvätt med G 160 Q Power Control spolhandtag och slangvinda. Inkl. Home Kit.
Med K 4 Premium Power Control högtryckstvätt kan varje yta rengöras med rätt tryck. För att hitta rätt tryck stödjer applikationskonsulten integrerad i Kärcher Home & Garden-appen användaren med praktiska tips om varje städsituation och städobjekt – för perfekta städresultat. Appen erbjuder även andra användbara funktioner som monteringsanvisningar, underhålls- och skötselanvisningar. För maximal kontroll kan trycknivån ställas in genom att vrida spolröret och kontrolleras på G 160 Q Power Control spolhandtaget. Den övergripande hanteringen är mycket enkel tack vare den bekväma slangvindan. Inkl. Home Kit med T 4 terrasstvätt och 1 liter stenrengöring för stänkfri rengöring av större ytor. Andra utrustningsdetaljer för K 4 Premium Power Control inkluderar Plug 'n' Clean-tvättmedelssystemet för enkel byte av tvättmedlet, det teleskopiska handtaget för bekväm transport, samt parkeringspositionen för lättillgängliga tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Slangvinda för bekväm användningHögtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats. Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning. Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
- Smidig anslutning för 1 liters rengöringsflaskor
- För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|17,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Följande ingår
- Home-kit: T5 terasstvätt, trärengöringsmedel, 3-i-1, 1 l
- Högtrycksspolhandtag: G 160 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
