Högtryckstvätt K5 WCM
Högtryckstvätten K5 WCM med vattenkyld motor tar effektivt och kraftfullt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsutrustning och fordon.
Med sin kraftfulla vattenkylda motor tar högtryckstvätten K5 WCM effektivt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsutrustning och större fordon. För att rengöra ytor extra effektivt och skonsamt kan det justerbara Vario Power spolhandtaget enkelt justeras med en vridning. Andra funktioner hos rotojetmunstycket inkluderar den roterande punktstrålen som säkerställer framgångsrik rengöring utan kompromisser även på envis smuts. Ett inbyggd vattenfilter skyddar även pumpen pålitligt mot smutspartiklar.
Egenskaper och fördelar
Integrerad sugslang för rengöringsmedel
- Smidigt och lätt att använda rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Enkel och praktisk förvaring
- Slang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.
PremiumFlex högtrycksslang
- Den flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet.
- Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 500
|Ytkapacitet (m²/h)
|40
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|2,1
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|369 x 329 x 901
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
- Vattensugning
Videos
Användningsområden
- Trädgårds- och stenmurar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- För rengöring av medelstora fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar