Med K3 FJ högtryckstvätt blir smuts ett minne blott. Tack vare den 6 meter långa högtrycksslangen är tvätten perfekt för tillfällig användning runt hemmet och ger en skinande ren yta på mindre trädgårdsytor och uteplatser, samt trädgårdsmöbler och bilar. Med Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridning. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle löser upp även den mest envisa smutsen, och pumpen skyddas av ett vattensystemfilter – för lång livslängd. De lättrullande hjulen gör K3 FJ högtryckstvätt enkel att transportera dit den behövs. Inklusive skummunstycke för täckande skum och maximal smutsupplösande kraft samt 500 ml bilschampo.