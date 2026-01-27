Högtryckstvätt K3 FJ
Du kan alltid lita på högtryckstvätten K3 FJ: den pålitliga hjälpredan är idealisk för att ta itu med lätt smuts på mindre trädgårdsytor och uteplatser. Inklusive skummunstycke.
Med K3 FJ högtryckstvätt blir smuts ett minne blott. Tack vare den 6 meter långa högtrycksslangen är tvätten perfekt för tillfällig användning runt hemmet och ger en skinande ren yta på mindre trädgårdsytor och uteplatser, samt trädgårdsmöbler och bilar. Med Vario Power spolröret (VPS) kan vattentrycket enkelt justeras för att passa ytan med en enkel vridning. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle löser upp även den mest envisa smutsen, och pumpen skyddas av ett vattensystemfilter – för lång livslängd. De lättrullande hjulen gör K3 FJ högtryckstvätt enkel att transportera dit den behövs. Inklusive skummunstycke för täckande skum och maximal smutsupplösande kraft samt 500 ml bilschampo.
Egenskaper och fördelar
Quick Connect-systemHögtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Enkel och praktisk förvaringFörvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.
Stora hjulFör säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag. Lättmanövrerad.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,6
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7
|Mått (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Följande ingår
- Skumborste: 0.3 l
- Rengöringsmedel: Bilschampo RM 562
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 6 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter