Högtryckstvätt K2 Power Control
Högtryckstvätten K2 Power Control passar till exempel för rengöring av cyklar, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app.
Bli en rengöringsexpert med Kärchers Home & Garden-app och uppnå fantastiska rengöringsresultat i kombination med K2 Power Control högtryckstvätt. Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren, som stöttar användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Högtryckstvätten är utrustad med ett högtrycksspolhandtag och 2 spolrör med Quick Connect-adapter. Trycknivån kan ställas in direkt på spolröret Click Vario Power – för maximal kontroll vid varje rengöringsuppgift. Enheten har även ett höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, en sugslang för enkelt sätt att sätta på tvättmedel, praktiska hållare för tillbehör, högtrycksspolhandtag och kabel samt en 5 meter lång slang.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Spolhandtag och spolrör med Quick ConnectEnkelt att ansluta rotjet- och spraylans med Quick-Connect Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Enkel hantering: symbolerna på spolhandtaget visar inställningarna.
Justerbart teleskopshandtagFör en bekväm draghöjd. Helt infällbar för optimal förvaring.
Integrerad sugslang
- För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten.
- Enkel att använda. Sugslang för rengöringsmedel.
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 360
|Ytkapacitet (m²/h)
|20
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,4
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Click Vario Power spolrör
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 5 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugning
- Teleskophandtag
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K2 Power Control Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.