Bli en rengöringsexpert med Kärchers Home & Garden-app och uppnå fantastiska rengöringsresultat i kombination med K2 Power Control högtryckstvätt. Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren, som stöttar användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Högtryckstvätten är utrustad med ett högtrycksspolhandtag och 2 spolrör med Quick Connect-adapter. Trycknivån kan ställas in direkt på spolröret Click Vario Power – för maximal kontroll vid varje rengöringsuppgift. Enheten har även ett höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, en sugslang för enkelt sätt att sätta på tvättmedel, praktiska hållare för tillbehör, högtrycksspolhandtag och kabel samt en 5 meter lång slang.