Högtryckstvätt K2 Power Control

Högtryckstvätten K2 Power Control passar till exempel för rengöring av cyklar, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app.

Bli en rengöringsexpert med Kärchers Home & Garden-app och uppnå fantastiska rengöringsresultat i kombination med K2 Power Control högtryckstvätt. Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren, som stöttar användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Högtryckstvätten är utrustad med ett högtrycksspolhandtag och 2 spolrör med Quick Connect-adapter. Trycknivån kan ställas in direkt på spolröret Click Vario Power – för maximal kontroll vid varje rengöringsuppgift. Enheten har även ett höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, en sugslang för enkelt sätt att sätta på tvättmedel, praktiska hållare för tillbehör, högtrycksspolhandtag och kabel samt en 5 meter lång slang.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K2 Power Control: Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Högtryckstvätt K2 Power Control: Spolhandtag och spolrör med Quick Connect
Enkelt att ansluta rotjet- och spraylans med Quick-Connect Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Enkel hantering: symbolerna på spolhandtaget visar inställningarna.
Högtryckstvätt K2 Power Control: Justerbart teleskopshandtag
För en bekväm draghöjd. Helt infällbar för optimal förvaring.
Integrerad sugslang
  • För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten.
  • Enkel att använda. Sugslang för rengöringsmedel.
Specifikationer

Tekniska data

Strömförsörjning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
Flödeshastighet (l/h) Max. 360
Ytkapacitet (m²/h) 20
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (kW) 1,4
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 4
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,6
Mått (L × B × H) (mm) 246 x 280 x 586

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Click Vario Power spolrör
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 5 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Sugning
  • Teleskophandtag
  • Integrerat vattenfilter
Högtryckstvätt K2 Power Control
Användningsområden
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K2 Power Control Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

