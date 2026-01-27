Gör smuts på trappor, trädgårdsredskap och utemöbler till ett minne blott: K2 Premium FJ högtryckstvätt med spolrör och rotojetmunstycke med roterande punktstråle är den ideala lösningen för tillfälliga rengöringsuppgifter runt huset. De lättrullande hjulen gör K2 Premium FJ enkel att transportera dit den behövs. För extra bekvämlighet gör Quick Connect-systemet att den 4 meter långa högtrycksslangen enkelt kan kopplas i och ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på K2 Premium FJ. Inklusive skummunstycke för täckande skum och maximal smutsupplösande kraft.