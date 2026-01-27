Högtryckstvätt K2 Premium FJ
Säg hejdå till smutsen: Håll trädgårdsmöbler och mindre trädgårdsytor i toppskick med högtryckstvätten K2 Premium FJ. Inklusive skummunstycke.
Gör smuts på trappor, trädgårdsredskap och utemöbler till ett minne blott: K2 Premium FJ högtryckstvätt med spolrör och rotojetmunstycke med roterande punktstråle är den ideala lösningen för tillfälliga rengöringsuppgifter runt huset. De lättrullande hjulen gör K2 Premium FJ enkel att transportera dit den behövs. För extra bekvämlighet gör Quick Connect-systemet att den 4 meter långa högtrycksslangen enkelt kan kopplas i och ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på K2 Premium FJ. Inklusive skummunstycke för täckande skum och maximal smutsupplösande kraft.
Egenskaper och fördelar
Enkel och praktisk förvaringFörvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.
Stora hjulFör säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag. Lättmanövrerad.
Quick Connect-systemHögtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryck (bar/MPa)
|Max. 110 / Max. 11
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 360
|Ytkapacitet (m²/h)
|20
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,4
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 790
Följande ingår
- Skumborste: 0.3 l
- Rengöringsmedel: Bilschampo RM 562
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- One-jet spolrör
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 4 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter