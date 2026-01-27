Högtryckstvätt K2 Premium FJ

Säg hejdå till smutsen: Håll trädgårdsmöbler och mindre trädgårdsytor i toppskick med högtryckstvätten K2 Premium FJ. Inklusive skummunstycke.

Gör smuts på trappor, trädgårdsredskap och utemöbler till ett minne blott: K2 Premium FJ högtryckstvätt med spolrör och rotojetmunstycke med roterande punktstråle är den ideala lösningen för tillfälliga rengöringsuppgifter runt huset. De lättrullande hjulen gör K2 Premium FJ enkel att transportera dit den behövs. För extra bekvämlighet gör Quick Connect-systemet att den 4 meter långa högtrycksslangen enkelt kan kopplas i och ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på K2 Premium FJ. Inklusive skummunstycke för täckande skum och maximal smutsupplösande kraft.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K2 Premium FJ: Enkel och praktisk förvaring
Enkel och praktisk förvaring
Förvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.
Högtryckstvätt K2 Premium FJ: Stora hjul
Stora hjul
För säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag. Lättmanövrerad.
Högtryckstvätt K2 Premium FJ: Quick Connect-system
Quick Connect-system
Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer

Tekniska data

Strömförsörjning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tryck (bar/MPa) Max. 110 / Max. 11
Flödeshastighet (l/h) Max. 360
Ytkapacitet (m²/h) 20
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (kW) 1,4
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 4,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,5
Mått (L × B × H) (mm) 242 x 285 x 790

Följande ingår

  • Skumborste: 0.3 l
  • Rengöringsmedel: Bilschampo RM 562
  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
  • One-jet spolrör
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 4 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Sugslang
  • Integrerat vattenfilter
Högtryckstvätt K2 Premium FJ
Tillbehör
Rengöringsmedel