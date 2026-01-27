K Silent Anniversary Edition – för att fira Kärchers 90-årsjubileum, är en begränsad specialutgåva med unik design och tillbehör. Den innovativa tystgående teknologin minskar den upplevda ljudnivån med 50 procent jämfört med andra högtryckstvättar i samma prestandaklass. Så att du kan rengöra med högt tryck utan att störa din familj eller grannar. De tre spolrören som ingår i leveransomfånget erbjuder den perfekta lösningen för varje rengöringsuppgift. Med Vario Power spolröret kan trycket justeras exakt efter varje yta. Spolröret eco!Booster är idealisk för ömtåliga ytor och sparar vatten, energi och tid tack vare 50 procent ökad rengöringsprestanda jämfört med flatrengöringsmunstycket. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle garanterar grundliga rengöringsresultat för envis smuts. Leveransomfånget inkluderar även ett spolhandtag, en 6 meter lång PremiumFlex högtrycksslang, ett skummunstycke, en tvättborste och 500 ml bilschampo. Den kompakta K Silent Anniversary Edition kan förvaras både inomhus och utomhus utan att ta upp mycket plats.