Högtryckstvätt K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – en extra tyst och kraftfull högtryckstvätt i en begränsad utgåva med specialtillbehör för att fira Kärchers 90-årsjubileum.
K Silent Anniversary Edition – för att fira Kärchers 90-årsjubileum, är en begränsad specialutgåva med unik design och tillbehör. Den innovativa tystgående teknologin minskar den upplevda ljudnivån med 50 procent jämfört med andra högtryckstvättar i samma prestandaklass. Så att du kan rengöra med högt tryck utan att störa din familj eller grannar. De tre spolrören som ingår i leveransomfånget erbjuder den perfekta lösningen för varje rengöringsuppgift. Med Vario Power spolröret kan trycket justeras exakt efter varje yta. Spolröret eco!Booster är idealisk för ömtåliga ytor och sparar vatten, energi och tid tack vare 50 procent ökad rengöringsprestanda jämfört med flatrengöringsmunstycket. Rotojetmunstycket med roterande punktstråle garanterar grundliga rengöringsresultat för envis smuts. Leveransomfånget inkluderar även ett spolhandtag, en 6 meter lång PremiumFlex högtrycksslang, ett skummunstycke, en tvättborste och 500 ml bilschampo. Den kompakta K Silent Anniversary Edition kan förvaras både inomhus och utomhus utan att ta upp mycket plats.
Egenskaper och fördelar
Innovativ tyst teknik
PremiumFlex högtrycksslang
Kompakt och lätt enhet
Smidig tillbehörsförvaring
Förvaringsfack för elkabel
Quick Connect-system
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck ( /bar)
|20 / Max. 130
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Följande ingår
- Bilrengöringskit: Tvättborste, bilschampo 0,5 l
- Skumborste: 0.3 l
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- eco!Booster
- Högtrycksslang: 6 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Integrerat vattenfilter
- Sladdförvaring
Videos
Användningsområden
- Balkong
- Myggnät
- För rengöring av små bilar
- Cyklar