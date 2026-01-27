Högtryckstvätt K3 Classic
Högtryckstvätten K3 Classic med teleskophandtag är särskilt effektiv mot lätt sittande smuts. Den är också ultrakompakt, enkel att transportera och lätt att stuva undan.
Trots sina kompakta mått levererar K3 Classic den fulla kraften från en högtryckstvätt. Dessutom säkerställer teleskophandtaget i aluminium att det kan stuvas undan för att spara plats samt att den är extremt portabel och flexibel. K3 Classic är utrustad med ett Quick Connect-spolhandtag, 6 meter högtrycksslang, ett Vario Power-spolrör, rotojetmunstycke och vattenfilter. Den är lämplig för sporadisk rengöring av lätt sittande smuts på trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och på andra platser i hemmet. Ytkapaciteten är 25 m²/h.
Egenskaper och fördelar
Slangförvaring på framluckanSlangen kan smidigt hängas upp på framluckan.
TeleskophandtagDet teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
Användning av rengöringsmedelSugslang för användning av rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Integrerad tillbehörslagring på enheten
- Spolrören finns alltid nära till hands, och allt kan förvaras kompakt på enheten när rengöring är klar.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
|Flödeshastighet (l/h)
|380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,6
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 6 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Teleskophandtag
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K3 Classic Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.