Trots sina kompakta mått levererar K3 Classic den fulla kraften från en högtryckstvätt. Dessutom säkerställer teleskophandtaget i aluminium att det kan stuvas undan för att spara plats samt att den är extremt portabel och flexibel. K3 Classic är utrustad med ett Quick Connect-spolhandtag, 6 meter högtrycksslang, ett Vario Power-spolrör, rotojetmunstycke och vattenfilter. Den är lämplig för sporadisk rengöring av lätt sittande smuts på trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och på andra platser i hemmet. Ytkapaciteten är 25 m²/h.